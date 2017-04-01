Эксклюзивное интервью главы Apple Тима Кука для проекта Mobileimho

Apple – это практически символ доступной роскоши и, одновременно, одна из самых уважаемых и известных технологических компаний мира. Появившись на заре компьютерной революции, она смогла стать брендом №1 в самых разных сегментах устройств. От больших компьютеров до удивительно прекрасных ноутбуков и смартфонов. Всю продукцию Apple отличает высокое качество производства и сборки, и конечно, запоминающийся дизайн. Не иначе как икона стиля, которой остальные игроки рынка могут лишь подражать.

Основанная в середине 1970-х Стивом Джобсом и Стивом Возняком, компания практически сразу обратила на себя внимание. Продав всего несколько десятков компьютеров, молодые предприниматели получили финансирование и официально зарегистрировали фирму – 1 апреля 1976 года. Харизма родителей и исключительное внимание к мелочам позволили Apple завоевать сердца огромной армии поклонников.

Сложно найти человека, который не слышал о яблочном технологическом гиганте хотя бы один раз. MacBook, iPod, iPhone или iPad – любое из этих устройств является желанным приобретением не только для техно-гика. В первую очередь продукция Apple сделана для обычного пользователя – человека, который ценит свое время и не готов идти на компромиссы, выбирая между технологиями и удобством. Вероятно, именно ориентация на комфорт пользователя, а также продуманный дизайн устройств, и является основными факторами успеха Apple.

Трудно не согласиться с теми, кто считает компанию из Купертино лидером инноваций, особенно если вспомнить, как в свое время завоевывали внимание и кошелек покупателя продукты яблочного производителя. Из относительно недавнего – революционное появление iPhone в 2007 году или iPad в 2010-м. Эти устройства поменяли не только мировой рынок технологий, но и устоявшиеся привычки пользователей, а это сделать значительно сложнее.

Apple на протяжении всей своей истории умела удивлять креативностью и своим подходом к дизайну устройств, а также умением чувствовать нужный момент для вывода на рынок продукции, меняющей за короткий промежуток времени представление о доступности технологий.

Интервью с Тимом Куком

Мы с гордостью публикуем интервью с нынешним руководителем Apple Тимом Куком. Не будем скрывать, получить согласие на эксклюзивную встречу с боссом крупнейшей корпорации мира было очень непросто, но у нас получилось. Специально для зрителей канала Mobileimho.ru и его основателя Андрея Соловьева, Тим Кук дал подробное интервью, в котором есть что послушать. Приятного просмотра!

Видео версия интервью: