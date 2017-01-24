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Электрическая Lada Vesta, Камаз и автобус. Как это работает?

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Недавно у меня появилась возможность познакомиться с электрическими версиями серийных машин, которые мы каждый день видим на улицах. Это и вазовская Vesta, и грузовой Камаз и даже маршрутка.

В этом обзоре мы знакомимся с тем, как это работает, как будет заряжаться и рассуждаем о перспективах электромобилей России.

Электрическая Lada Vesta, Камаз и автобус. Как это работает?: 10 комментариев

  1. Слишком дорогие батареи, не окупают себя, да и запас хода смешной. Лично я не вижу будущего у таких электромобилей.
    Если найдут способ безопасного хранения и транспортировки водорода, а также более дешевый способ выработки энергии с его помощью, то может появится реальный конкурент бензиновым и дизельным двигателям. Только представьте, где-нибудь в Африке строят гигантские электростанции на солнечных батареях и с их помощью из воды вырабатывают водород. Далее его упаковывают и отправляют по всему миру. Автомобили, которые работают на водороде имеют выхлоп в виде воды. Таким образом практически без посредников в виде угля или нефти можно использовать солнечную энергию для движения автомобилей. Однако, водород гораздо более опасен, чем бензин, а двигатели имеют немалую цену, так как катализатором реакции служит платина.

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    2. Еще есть и другие проблемы, связанные с температурой горения водорода которая выше бензина.

      «а двигатели имеют немалую цену, так как катализатором реакции служит платина.» О какой катализации идет речь? Электролиз дает на выходе готовый для использования в ДВС газ из смеси водорода с кислородом.

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  2. Как всегда опаздывают на несколько лет… Закроют эти концепты… не рентабельно… ))))

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  4. Андрей, что за пургу вы нам несёте? Проблема электромобилей в России в их стоимости, а не в розетках. Пошлина на регистрацию нового автомобиля 48%. А для автомобилей 3 — 5 лет уже НДС 18%. То есть если подождать 3 года можно сэкономить около 20К долларов. Это всё примерно, точнее вы можете посчитать здесь: http://www.tks.ru/auto/calc

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