Недавно у меня появилась возможность познакомиться с электрическими версиями серийных машин, которые мы каждый день видим на улицах. Это и вазовская Vesta, и грузовой Камаз и даже маршрутка.
В этом обзоре мы знакомимся с тем, как это работает, как будет заряжаться и рассуждаем о перспективах электромобилей России.
Электрическая Lada Vesta, Камаз и автобус. Как это работает?: 10 комментариев
Слишком дорогие батареи, не окупают себя, да и запас хода смешной. Лично я не вижу будущего у таких электромобилей.
Если найдут способ безопасного хранения и транспортировки водорода, а также более дешевый способ выработки энергии с его помощью, то может появится реальный конкурент бензиновым и дизельным двигателям. Только представьте, где-нибудь в Африке строят гигантские электростанции на солнечных батареях и с их помощью из воды вырабатывают водород. Далее его упаковывают и отправляют по всему миру. Автомобили, которые работают на водороде имеют выхлоп в виде воды. Таким образом практически без посредников в виде угля или нефти можно использовать солнечную энергию для движения автомобилей. Однако, водород гораздо более опасен, чем бензин, а двигатели имеют немалую цену, так как катализатором реакции служит платина.
а мне кажется 140 километров на день отлично. На ночь зарядка, как смартфон
Еще есть и другие проблемы, связанные с температурой горения водорода которая выше бензина.
«а двигатели имеют немалую цену, так как катализатором реакции служит платина.» О какой катализации идет речь? Электролиз дает на выходе готовый для использования в ДВС газ из смеси водорода с кислородом.
Как всегда опаздывают на несколько лет… Закроют эти концепты… не рентабельно… ))))
интересно как они поведут себя в лютую зиму))
Ну есть видео, где Тесла в -40 нормально гоняет
Андрей, что за пургу вы нам несёте? Проблема электромобилей в России в их стоимости, а не в розетках. Пошлина на регистрацию нового автомобиля 48%. А для автомобилей 3 — 5 лет уже НДС 18%. То есть если подождать 3 года можно сэкономить около 20К долларов. Это всё примерно, точнее вы можете посчитать здесь: http://www.tks.ru/auto/calc
Илья. Для начала научитесь вежливому диалогу. А затем вспомните, что таможить Лада гражданам России не нужно.
Электробус 😀 он, кстати, больше всего понравился, пора уже менять ПАЗики
И ходовая у современного электробуса от старого ПАЗика))