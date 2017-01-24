Электрическая Lada Vesta, Камаз и автобус. Как это работает?

Недавно у меня появилась возможность познакомиться с электрическими версиями серийных машин, которые мы каждый день видим на улицах. Это и вазовская Vesta, и грузовой Камаз и даже маршрутка.

В этом обзоре мы знакомимся с тем, как это работает, как будет заряжаться и рассуждаем о перспективах электромобилей России.