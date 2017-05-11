Samsung S8. Правда и вымысел о подводной съемке.

Продажи Samsung Galaxy S8 стартовали в конце апреля 2017 года, и многие из вас уже наверняка посмотрели различные обзоры с распаковкой или первыми ощущениями. Для того чтобы не быть похожим на остальных, я решил поделиться впечатлениями от почти двухнедельной эксплуатации гаджета под слегка необычным углом – с точки зрения защиты от воды и особенностей подводной съемки, но сначала позвольте несколько мыслей о Samsung Galaxy S в целом.
За последние 10 лет я перепробовал огромное количество телефонов, некоторые из них задерживались в моих карманах по несколько месяцев.
Сегодня, когда Samsung начали продажи уже 8-го поколения Galaxy с буквой S, я с удовольствием могу вспомнить любимый Galaxy S2 2011 модельного года, его невероятный Amoled-экран, строгий наряд и удобную кнопку home.
Тот аппарат был моим основным смартфоном довольно долго, а вот Galaxy S3 уже не понравился из-за блестящего глянцевого пластика и формы мыльницы. Еще пару лет я наблюдал, как компания эволюционирует в плане начинки, но и S4 и S5 не вдохновляли за счет повсеместного пластика в корпусе и странного дизайна.
Galaxy S6, и особенно в версии Edge, снова был прорывным, но вернулся к Samsung я лишь спустя 5 поколений гаджетов – в прошлом году остановился на S7, который субъективно казался самым красивым и самым навороченным аппаратом своего времени.
На нью-йоркскую презентацию S8 я не попал, и впервые подержал в руках 8-ку на аналогичном предприятии в Москве. Могу сказать, что Samsung сделали почти невозможное: не смотря на то что S8 во многом повторяет прошлое поколение, смотрится он настолько необычно и круто, что поголовно все другие смартфоны любого производителя на его фоне смотрятся как-то убого и не современно.
Мне кажется, что это некий дизайн переходного периода между устаревающими смартфонами-прямоугольниками и гибкими гаджетами вроде браслетов, которые будут надеваться на руку через несколько лет.
Лозунгом 8-ки стал слоган «смартфон без границ», который как бы намекает на огромный экран, заполняющий большую часть фронтальной панели, из-за чего устройство лишилось даже механической кнопки внизу дисплея – теперь она виртуальная.
Сам аппарат почти симметричный сверху и снизу, спереди и сзади, и в цвете «черный бриллиант» с погашенным экраном отличить верх от низа практически невозможно.
Раньше на корпусе были акценты вроде механической клавиши под экраном или слегка выступающего модуля камеры, теперь же все ровно и гладко, и вслепую определить ориентацию гаджета практически невозможно.
Стеклянный корпус, не смотря на то что выглядит крайне нарядно и имеет хорошее олеофобное покрытие с двух сторон, очень скользкий.
Думаю, что большинство пользователей так или иначе будут прятать аппарат в чехол. Я сделал для себя настоящее открытие: существует фирменная накладка Samsung 2-Pieces Cover, что дословно можно привесит как «две половинки», которые крепятся на нижнюю верхнюю часть корпуса.
На мой взгляд, такой подход решает сразу ни много ни мало, а целых 4 проблемы. Во-первых, защита углов и нижнего стекла смартфона от контакта с поверхностью.
Думаю, даже при падении на один из торцов, у корпуса будет гораздо больше шансов остаться целым.
Во-вторых, накладки выполнены из софттач-пластика, и палец по ним совсем не скользит.
В-третьих, так стало удобнее. И вот почему. Из-за большого экрана Samsung перенесли сканер пальца на заднюю крышку, но место выбрали не очень удобное – рядом с объективом основной камеры. Масла в огонь подливают еще и блок датчиков сердцебиения и вспышка с другой стороны.
Все это почти плоское, и на ощупь практически непонятно, где сканер, когда берешь телефон в руки. Так вот накладка добавляет рельефа и позволяет безошибочно находить пальцем сканер, и этим снова можно комфортно пользоваться.
В-четвертых же, две легкие накладки почти не портят внешний вид этого красавца, и держа S8 в руках вы продолжаете чувствовать, фактуру корпуса, и то, какой аппарат тонкий.
В качестве бонуса добавлю еще одно наблюдение – накладки образуют на корпусе небольшую ступеньку, за которую смартфон удобно поддевать из кармана.
Вообще Samsung радует различными необычными нюансами и мелкими «плюшками». Например, в коробке помимо кабеля, скоростной зарядки и классных наушников от AKG, нашлось место для переходника с microUSB на Type C, чтобы ваши старые кабели еще смогли послужить с новым разъемом на корпусе.
А еще существует переходник с надписью USB connector, который одной стороной подключается к S8, а второй – в него можно воткнуть любой смартфон на Android и IOS со своим кабелем, и с помощью приложения Smart Switch перенести картинки, смс-ки, заметки и фотографии без всяких облачных синхронизаций и «танцев с бубном» – просто и элегантно.
Ну ок, переходим к нашей основной теме, не зря же я вырядился в халат и стою возле бассейна! Одной из ключевых фишек Galaxy S8 и S8 Plus стала защита от воды и мелких частиц по стандарту IP68, впервые обкатанная на прошлом поколении гаджетов.
На данный момент такую сертификацию имеют две категории смартфонов- одни не стараются выглядеть элегантно, и под девизом защиты от воды пыли и грязи превращаются в реально необъятные кирпичи.
Вторые защищаются лишь от проникновения воды или грязи, но без акцента на противоударность. Таких аппаратов все еще очень немного, и их можно перечитать по пальцам двух рук.
Теперь о самих цифрах стандарта защиты немного подробнее. Итак, в аббревиатуре IP67 первая цифра – защита от мелких частиц, то есть грязи и пыли, а вторая – от жидкостей. “Шестерка” означает максимально полную защиту от пыли, при условии неповрежденного корпуса и закрытых технологических разъемов. А от с водой интереснее. Для IP67 предусмотрена защита от временного конденсата, защита при частичном или кратковременном погружении до 30 минут на глубину до 1 м, постоянная работа при погружении не разрешается.
Тогда как IP68 — полная защита от воды под давлением, длительное погружение на глубину более 1 м на время более 30 минут и возможность работы в погруженном режиме. Максимальную защиту с индексом 8 на сегодня имеют лишь корейские и японские флагманы, вроде LG G6, Sony XZ premium, и нашего Samsung S8.
У iPhone 7 стандарт защиты IP67, то есть длительное купание ему противопоказано. И еще, одним из аргументов Apple для отказа от аудио-джека в семерке была как раз водозащита, но это лукавство, поскольку аппараты даже с более высоким уровнем сертификации такой разъем на борту имеют, что вовсе не мешает им не пропускать жидкость дальше – просто вылили воду из отверстия, посушили и пользуемся дальше.
Важно отметить, что под защитой от воды производители имеют ввиду именно пресную воду. В дисклаймерах пишут примерно следующее – не подвергать контакту с морской, соленой, хлорированной водой и спиртными напитками. От себя хотел бы добавить, что брать с собой такой смартфон в турецкую баню или хамам тоже не надо: там довольно агрессивно работает температура, и используются различные моющие средства.
Что же делать, если вы, скажем, уронили такой гаджет в море? В принципе, ничего страшного случиться не должно: просто помойте аппарат под пресной водой и оберните его сухим полотенцем. Тоже самое при длительном контакте с соленными брызгами, главное – отмыть и отчистить их после этого с контактов зарядного устройства и разъема наушников.
Возвращаясь к Samsung S8, хотел бы отметить, что ждать, пока просохнет разъем питания после купания вовсе необязательно, поскольку аппарат поддерживает беспроводную зарядку.
На счет камеры. Субъективно, я не нашел существенных различий в камерах S7 и S8, разве что в темноте алгоритмы съемки стали менее агрессивными, и контуры мелких объектов рисуются мягче.
Очень радует динамический диапазон матрицы:
Как и раньше, благодаря отличной светосиле объектива F1.7 автоматика не задирает чувствительность при обычной съемке, а макроснимки выходят с шикарным эффектом размытия заднего плана.
Вот пример с автоматическим добавлением HDR:
А вот съемка против света:
Иногда я даже специально чуть-чуть убираю экспозицию при ночной съемке, поскольку так темные и светлые участки кадра выходят еще контрастнее:
А вот выбор автоматики на закате:
На десерт – пример подводного снимка, сделанный на автоматических настройках:
Я поймал себя на мысли о том, что такой вытянутый экран просит такую же вытянутую картинку в поле видоискателя.
Для этого я переключил соотношение сторон с 4к3 на 16к9, хотя разрешение снимков падает с 12 до 9 мегапикселей, но на качестве, объективно, это никак не сказывается.
А еще стоит отметить и “умный” режим HDR авто, который сам решает, нужно ли расширять динамический диапазон снимка или с засветкой и тенями в поле кадра все в пределах нормы, а также кнопку автокоррекции готовых снимков в виде волшебной палочки.
В 7 случаях из 10 после ее нажатия готовый снимок станет еще эффектнее, и для не слишком опытных фотографов такая помощь будет не лишней.
Теперь том, как пользоваться аппаратом при контактах с большой водой. Прежде всего, стоит отметить, что под водой сенсорный экран либо не реагирует вовсе, либо делает это не точно. В связи с этим необходимо активировать различные функции управления аппаратом с помощью кнопок. Например, вовремя звонка ответить на него можно, нажав клавишу громкость вверх, а закончить вызов кнопкой питания.
Камера активируется двойным нажатием той же кнопки питания в заблокированном режиме, а снимать, когда камера запущена, можно кнопками громкости.
Любители селфи оценят и возможность съемки фронтальной камерой, если лицо распознано и выделено квадратиком – достаточно нажать на сканер отпечатков с обратной стороны аппарата.
Кстати о сканере. Не секрет, что при длительном контакте с водой, когда кожа на пальцах размягчается и деформируется, сканер перестает корректно работать. Раньше бы нам ничего не оставалось, как пытаться набирать мокрыми пальцами пин-код на экране, но сейчас у нас в арсенале сканер радужки, и возможность бесконтактной идентификации. Работает это очень круто.
Берем аппарат, нажимаем внизу экрана на виртуальную кнопку Home и держим смартфон перед лицом на расстоянии 25-30 сантиметров. Почти всегда в очках и без них, днем и ночью распознавание происходит корректно практически за секунду благодаря инфракрасной подсветке.
Не срабатывает сканер радужки, если очки сильно бликуют или лицо в кадре движется, к примеру, во время ходьбы система не может сопоставить глазные рисунки, сохраненные раньше.
В комментариях мне задали вопрос, а как под водой писать видео, если экран плохо слушается, а кнопка громкости работает только на фото. Думаю, что проще всего начинать съемку еще над водой, и уже затем опускать аппарат ниже уровня. В конце концов, такой переход может выглядеть очень эффектно или его можно отрезать при монтаже за ненадобностью.
А еще с водой и брызгами очень красиво писать slow motion, или медленное движение с высокой частотной кадров. Видео при этом пишется со скоростью 1/8 от нормальной и разрешением 720p, и выглядит это очень эффектно. Пример такой съемки можно найти в видеоверсии обзора в конце этого текста.
Кто-то из наших подписчиков придумал новинке довольно емкую характеристику, дескать, S8 – это прокачанный S7 на стеройдах. Я согласен с этим, но только от части.
В принципе, S8 действительно во многом напоминает прошлогодний S7: и материалами, и изгибом экрана, и разрешением камеры. С другой стороны, аппарат стал интереснее по всем параметрам. Взять хотя бы тот факт, что он на 1.5 мм уже S7 Edge и столько же весит, тогда как размер экрана вырос с 5.5 до 5.8 дюйма.
S8+ гораздо массивнее, и лично мне немного избыточен как телефон, но для тех, кто хочет получить и смартфон и планшет «в одном флаконе», это то, что нужно.
И наконец, о времени автономной работы. Не смотря на то что физическая емкость аккумулятора S8 меньше, чем у S7Edge, в Samsung сумели добиться примерно того же уровня автономности, за счет нового процессора и продвинутого софта, хотя лишние 500-800 mAh ему бы точно не помешали.
Единственный момент, который я принял совсем без восторга, – неудобное расположение сканера пальца, к которому за 2 недели я так и не смог приспособиться. Впрочем, S8 умеет узнавать тебя по глазам, и с этим тоже можно мириться. В остальном же, и я говорю абсолютно искренне, это самый навороченный и технический продвинутый смартфон первой половины 2017-го по совокупности характеристик, и я снова, как и год назад, остаюсь с Galaxy S в качестве основного гаджета…
Видеоверсия обзор Samsung S8:
Samsung S8. Правда и вымысел о подводной съемке.: 5 комментариев
Спасибо за обзор 👍 интересно было посмотреть как работает телефон в воде 🏊
Смарт лучший как минимум до презентации нтс,но зная нтс,то думаю самсунг S8 будет до осени лучшим смартом.
не привычно что его можно мочить,все так страх что вода погудит его есть.
Носил S6 edge без чехла,ронял,пару вмятин в рамке,но стекло ни единой царапки,надеюсь S8 такой же прочный.
Камера геар 360 не много коменсирует разницу с ценами в европе,но камера ток за предзаказ,обидно когда немец платит 40к за тел,что 1 третья зп по германии, а в РФ благодоря бедным чинушкам которым плакать хочется что икорку черную не подали на обед, тел стоит как 3 средних зп по стране а то и 5зп в регионах.
Жалко динамик 1 и смотрит в низ,смотришь видео и закрываешь его рукой.
Но комплектация добротная.
Наушники порадовали своим звуком,
Смарт хорошо лежит в руке.
Своим доволен как слон.Не думал что скажу что у самсунга последние 3 года смарты отличные и оболочка не раздражает а очень приятно,ток вот до стиля сенс 5 не дотягивает.отдает оболочка ребячеством.строигий смарт и аляпистая оболочка.
Придирка к сканеру у многих притянута за уши,от вас не ожидал такого.
Во первых привыкаешь и палец сам ложиться куда надо.
во вторых сканер сечатки глаза решает проблему,нажал на экран и вооля,за частую я даже окошко куда целиться не замечаю,тел этот момент проскакивает и разблокируется моментально,даже в полной темноте.
Самсунг смарт свитч работыет только с самсунгами гелакси вроде,по крайне мере на асус этото приложения нет.