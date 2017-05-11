Samsung S8. Правда и вымысел о подводной съемке.

Продажи Samsung Galaxy S8 стартовали в конце апреля 2017 года, и многие из вас уже наверняка посмотрели различные обзоры с распаковкой или первыми ощущениями. Для того чтобы не быть похожим на остальных, я решил поделиться впечатлениями от почти двухнедельной эксплуатации гаджета под слегка необычным углом – с точки зрения защиты от воды и особенностей подводной съемки, но сначала позвольте несколько мыслей о Samsung Galaxy S в целом.

За последние 10 лет я перепробовал огромное количество телефонов, некоторые из них задерживались в моих карманах по несколько месяцев.

Сегодня, когда Samsung начали продажи уже 8-го поколения Galaxy с буквой S, я с удовольствием могу вспомнить любимый Galaxy S2 2011 модельного года, его невероятный Amoled-экран, строгий наряд и удобную кнопку home.

Тот аппарат был моим основным смартфоном довольно долго, а вот Galaxy S3 уже не понравился из-за блестящего глянцевого пластика и формы мыльницы. Еще пару лет я наблюдал, как компания эволюционирует в плане начинки, но и S4 и S5 не вдохновляли за счет повсеместного пластика в корпусе и странного дизайна.

Galaxy S6, и особенно в версии Edge, снова был прорывным, но вернулся к Samsung я лишь спустя 5 поколений гаджетов – в прошлом году остановился на S7, который субъективно казался самым красивым и самым навороченным аппаратом своего времени.

На нью-йоркскую презентацию S8 я не попал, и впервые подержал в руках 8-ку на аналогичном предприятии в Москве. Могу сказать, что Samsung сделали почти невозможное: не смотря на то что S8 во многом повторяет прошлое поколение, смотрится он настолько необычно и круто, что поголовно все другие смартфоны любого производителя на его фоне смотрятся как-то убого и не современно.

Мне кажется, что это некий дизайн переходного периода между устаревающими смартфонами-прямоугольниками и гибкими гаджетами вроде браслетов, которые будут надеваться на руку через несколько лет.

Лозунгом 8-ки стал слоган «смартфон без границ», который как бы намекает на огромный экран, заполняющий большую часть фронтальной панели, из-за чего устройство лишилось даже механической кнопки внизу дисплея – теперь она виртуальная.

Сам аппарат почти симметричный сверху и снизу, спереди и сзади, и в цвете «черный бриллиант» с погашенным экраном отличить верх от низа практически невозможно.

Раньше на корпусе были акценты вроде механической клавиши под экраном или слегка выступающего модуля камеры, теперь же все ровно и гладко, и вслепую определить ориентацию гаджета практически невозможно.

Стеклянный корпус, не смотря на то что выглядит крайне нарядно и имеет хорошее олеофобное покрытие с двух сторон, очень скользкий.

Думаю, что большинство пользователей так или иначе будут прятать аппарат в чехол. Я сделал для себя настоящее открытие: существует фирменная накладка Samsung 2-Pieces Cover, что дословно можно привесит как «две половинки», которые крепятся на нижнюю верхнюю часть корпуса.

На мой взгляд, такой подход решает сразу ни много ни мало, а целых 4 проблемы. Во-первых, защита углов и нижнего стекла смартфона от контакта с поверхностью.

Думаю, даже при падении на один из торцов, у корпуса будет гораздо больше шансов остаться целым.

Во-вторых, накладки выполнены из софттач-пластика, и палец по ним совсем не скользит.

В-третьих, так стало удобнее. И вот почему. Из-за большого экрана Samsung перенесли сканер пальца на заднюю крышку, но место выбрали не очень удобное – рядом с объективом основной камеры. Масла в огонь подливают еще и блок датчиков сердцебиения и вспышка с другой стороны.

Все это почти плоское, и на ощупь практически непонятно, где сканер, когда берешь телефон в руки. Так вот накладка добавляет рельефа и позволяет безошибочно находить пальцем сканер, и этим снова можно комфортно пользоваться.

В-четвертых же, две легкие накладки почти не портят внешний вид этого красавца, и держа S8 в руках вы продолжаете чувствовать, фактуру корпуса, и то, какой аппарат тонкий.

В качестве бонуса добавлю еще одно наблюдение – накладки образуют на корпусе небольшую ступеньку, за которую смартфон удобно поддевать из кармана.

Вообще Samsung радует различными необычными нюансами и мелкими «плюшками». Например, в коробке помимо кабеля, скоростной зарядки и классных наушников от AKG, нашлось место для переходника с microUSB на Type C, чтобы ваши старые кабели еще смогли послужить с новым разъемом на корпусе.

А еще существует переходник с надписью USB connector, который одной стороной подключается к S8, а второй – в него можно воткнуть любой смартфон на Android и IOS со своим кабелем, и с помощью приложения Smart Switch перенести картинки, смс-ки, заметки и фотографии без всяких облачных синхронизаций и «танцев с бубном» – просто и элегантно.

Ну ок, переходим к нашей основной теме, не зря же я вырядился в халат и стою возле бассейна! Одной из ключевых фишек Galaxy S8 и S8 Plus стала защита от воды и мелких частиц по стандарту IP68, впервые обкатанная на прошлом поколении гаджетов.

На данный момент такую сертификацию имеют две категории смартфонов- одни не стараются выглядеть элегантно, и под девизом защиты от воды пыли и грязи превращаются в реально необъятные кирпичи.

Вторые защищаются лишь от проникновения воды или грязи, но без акцента на противоударность. Таких аппаратов все еще очень немного, и их можно перечитать по пальцам двух рук.

Теперь о самих цифрах стандарта защиты немного подробнее. Итак, в аббревиатуре IP67 первая цифра – защита от мелких частиц, то есть грязи и пыли, а вторая – от жидкостей. “Шестерка” означает максимально полную защиту от пыли, при условии неповрежденного корпуса и закрытых технологических разъемов. А от с водой интереснее. Для IP67 предусмотрена защита от временного конденсата, защита при частичном или кратковременном погружении до 30 минут на глубину до 1 м, постоянная работа при погружении не разрешается.

Тогда как IP68 — полная защита от воды под давлением, длительное погружение на глубину более 1 м на время более 30 минут и возможность работы в погруженном режиме. Максимальную защиту с индексом 8 на сегодня имеют лишь корейские и японские флагманы, вроде LG G6, Sony XZ premium, и нашего Samsung S8.

У iPhone 7 стандарт защиты IP67, то есть длительное купание ему противопоказано. И еще, одним из аргументов Apple для отказа от аудио-джека в семерке была как раз водозащита, но это лукавство, поскольку аппараты даже с более высоким уровнем сертификации такой разъем на борту имеют, что вовсе не мешает им не пропускать жидкость дальше – просто вылили воду из отверстия, посушили и пользуемся дальше.

Важно отметить, что под защитой от воды производители имеют ввиду именно пресную воду. В дисклаймерах пишут примерно следующее – не подвергать контакту с морской, соленой, хлорированной водой и спиртными напитками. От себя хотел бы добавить, что брать с собой такой смартфон в турецкую баню или хамам тоже не надо: там довольно агрессивно работает температура, и используются различные моющие средства.

Что же делать, если вы, скажем, уронили такой гаджет в море? В принципе, ничего страшного случиться не должно: просто помойте аппарат под пресной водой и оберните его сухим полотенцем. Тоже самое при длительном контакте с соленными брызгами, главное – отмыть и отчистить их после этого с контактов зарядного устройства и разъема наушников.

Возвращаясь к Samsung S8, хотел бы отметить, что ждать, пока просохнет разъем питания после купания вовсе необязательно, поскольку аппарат поддерживает беспроводную зарядку.

На счет камеры. Субъективно, я не нашел существенных различий в камерах S7 и S8, разве что в темноте алгоритмы съемки стали менее агрессивными, и контуры мелких объектов рисуются мягче.

Очень радует динамический диапазон матрицы:

Как и раньше, благодаря отличной светосиле объектива F1.7 автоматика не задирает чувствительность при обычной съемке, а макроснимки выходят с шикарным эффектом размытия заднего плана.

Вот пример с автоматическим добавлением HDR:

А вот съемка против света:

Иногда я даже специально чуть-чуть убираю экспозицию при ночной съемке, поскольку так темные и светлые участки кадра выходят еще контрастнее:

А вот выбор автоматики на закате:

На десерт – пример подводного снимка, сделанный на автоматических настройках:

Я поймал себя на мысли о том, что такой вытянутый экран просит такую же вытянутую картинку в поле видоискателя.

Для этого я переключил соотношение сторон с 4к3 на 16к9, хотя разрешение снимков падает с 12 до 9 мегапикселей, но на качестве, объективно, это никак не сказывается.

А еще стоит отметить и “умный” режим HDR авто, который сам решает, нужно ли расширять динамический диапазон снимка или с засветкой и тенями в поле кадра все в пределах нормы, а также кнопку автокоррекции готовых снимков в виде волшебной палочки.

В 7 случаях из 10 после ее нажатия готовый снимок станет еще эффектнее, и для не слишком опытных фотографов такая помощь будет не лишней.

Теперь том, как пользоваться аппаратом при контактах с большой водой. Прежде всего, стоит отметить, что под водой сенсорный экран либо не реагирует вовсе, либо делает это не точно. В связи с этим необходимо активировать различные функции управления аппаратом с помощью кнопок. Например, вовремя звонка ответить на него можно, нажав клавишу громкость вверх, а закончить вызов кнопкой питания.

Камера активируется двойным нажатием той же кнопки питания в заблокированном режиме, а снимать, когда камера запущена, можно кнопками громкости.

Любители селфи оценят и возможность съемки фронтальной камерой, если лицо распознано и выделено квадратиком – достаточно нажать на сканер отпечатков с обратной стороны аппарата.

Кстати о сканере. Не секрет, что при длительном контакте с водой, когда кожа на пальцах размягчается и деформируется, сканер перестает корректно работать. Раньше бы нам ничего не оставалось, как пытаться набирать мокрыми пальцами пин-код на экране, но сейчас у нас в арсенале сканер радужки, и возможность бесконтактной идентификации. Работает это очень круто.

Берем аппарат, нажимаем внизу экрана на виртуальную кнопку Home и держим смартфон перед лицом на расстоянии 25-30 сантиметров. Почти всегда в очках и без них, днем и ночью распознавание происходит корректно практически за секунду благодаря инфракрасной подсветке.

Не срабатывает сканер радужки, если очки сильно бликуют или лицо в кадре движется, к примеру, во время ходьбы система не может сопоставить глазные рисунки, сохраненные раньше.

В комментариях мне задали вопрос, а как под водой писать видео, если экран плохо слушается, а кнопка громкости работает только на фото. Думаю, что проще всего начинать съемку еще над водой, и уже затем опускать аппарат ниже уровня. В конце концов, такой переход может выглядеть очень эффектно или его можно отрезать при монтаже за ненадобностью.

А еще с водой и брызгами очень красиво писать slow motion, или медленное движение с высокой частотной кадров. Видео при этом пишется со скоростью 1/8 от нормальной и разрешением 720p, и выглядит это очень эффектно. Пример такой съемки можно найти в видеоверсии обзора в конце этого текста.

Кто-то из наших подписчиков придумал новинке довольно емкую характеристику, дескать, S8 – это прокачанный S7 на стеройдах. Я согласен с этим, но только от части.

В принципе, S8 действительно во многом напоминает прошлогодний S7: и материалами, и изгибом экрана, и разрешением камеры. С другой стороны, аппарат стал интереснее по всем параметрам. Взять хотя бы тот факт, что он на 1.5 мм уже S7 Edge и столько же весит, тогда как размер экрана вырос с 5.5 до 5.8 дюйма.

S8+ гораздо массивнее, и лично мне немного избыточен как телефон, но для тех, кто хочет получить и смартфон и планшет «в одном флаконе», это то, что нужно.

И наконец, о времени автономной работы. Не смотря на то что физическая емкость аккумулятора S8 меньше, чем у S7Edge, в Samsung сумели добиться примерно того же уровня автономности, за счет нового процессора и продвинутого софта, хотя лишние 500-800 mAh ему бы точно не помешали.

Единственный момент, который я принял совсем без восторга, – неудобное расположение сканера пальца, к которому за 2 недели я так и не смог приспособиться. Впрочем, S8 умеет узнавать тебя по глазам, и с этим тоже можно мириться. В остальном же, и я говорю абсолютно искренне, это самый навороченный и технический продвинутый смартфон первой половины 2017-го по совокупности характеристик, и я снова, как и год назад, остаюсь с Galaxy S в качестве основного гаджета…

Видеоверсия обзор Samsung S8: