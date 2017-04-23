UMI Z и Z pro. 5 глаз на два смартфона.

Не знаю как вам, но мне чрезвычайно любопытно наблюдать за развитием или, наоборот, затуханием отдельных брендов из мира гаджетов. Особенно интересно делать это на примере китайских производителей. Так, одни распыляются множеством странных гаджетов, других кидает из крайности в крайность. А вот компанию UMI я готов сравнить с артиллерийским расчетом, который “лупит” из пушки по своей цели в виде гипотетического покупателя, причем с каждым выстрелом снаряды ложатся все кучнее, “накрывая” если не все, то большинство пожеланий к смартфону у пользователя.

Пример UMI хорош еще и потому, что практически все их флагманы за последние пару лет довольно похожи внешне, но каждый раз разработчики шлифуют и оттачивают нюансы таким образом, что становится совершенно понятно, что это желание сделать аппарат еще лучше, эффектнее и удобнее.

Очередная попытка была предпринята в декабре 2016 года, когда UMI представила модель Z- первый смартфон на базе флагманского 10-ти ядерного MediaTek Helio X27.

Сегодня первые серийные гаджеты начинают добраться до российских заказчиков, и я готов поделиться своими впечатлениями от новинок.

В серии Z две модели – UMI Z и UMI Z PRO. Вопреки распространенной практике, оба – одного размера и дизайна и даже с почти одинаковой начинкой. Различия лишь в деталях.

Z серия – первые аппараты этого производителя в полностью металлическом корпусе без пластиковых вставок. На корпусе заметны лишь пара тонких полимерных полосок, за которыми живут антенны.

Соответственно и первый намек на то, что мы увидим внутри, нам дают сразу же при виде железной коробки-упаковки, в которой аппарат появляется в руках покупателя.

Смотрится она как коробка шоколадных конфет, и кроме эффектности решает, на мой взгляд, еще одну задачу, о которой китайцы даже не думали: она прочная, и путешествуя с помощью российской почты, отлично сохраняет содержимое от потрясений…

Любопытно, что вместе с аппаратами и аксессуары поставляются в точно таких же железных коробках, правда, потоньше. К примеру, фирменное стекло 9H Magic glass наверняка переживет падение с 9-го этажа в такой упаковке, ровно как и классическая силиконовая накладка или чехол книжка.

А вот необычная жесткая пластиковая накладка сделана настолько круто, что заслуживает отдельного внимания. Дело в том, что она выполнена в форме буквы Z и одним махом способна убить сразу трех зайцев.

Во-первых, она непохожа на любые защитные аксессуары и смотрится крайне эффектно. Во-вторых, она защищает металлический задник, углы и торцы аппарата от удара и царапин, то есть, выполняет свою прямую функцию.

В-третьих, и это круче всего – смартфон с такой накладкой продолжает чувствоваться в руках прохладным и железным!

В общем за дизайн и реализацию аксессуаров UMI получает зачет – чувствуется, что сделано все с фантазией и любовью. “Ну а что на счет самих аппаратов”, – спросите вы? Давайте посмотрим!

Итак, Z серия, а точнее, UMI Z и Z PRO внешне практически неотличимы. Чтобы не путаться, я специально заказал два разных цвета – классическое серебро и черный, причем последний именно версии PRO.

С каждым новым поколением смартфонов UMI заметно, как прогрессирует качество сборки и подгонка отдельных мелких деталей. Серия Z- классический образец такого подхода, поскольку собран корпус уже настолько грамотно и точно, что не отличается по уровню изготовления от именитых корейцев или японцев.

На лицо явный скачок в качестве, хотя некоторые конструктивные особенности выглядят немножечко странно. Например, между алюминиевыми боковинами и фронтальным стеклом есть тонкая пластиковая вставка по всему периметру экрана.

Она предназначена для амортизации при ударах и падении аппарата на торец, защищая таким образом стекло от разрушения, однако вписана эта вставка не гладко, а с небольшими ступеньками и от корпуса и от экрана. Впрочем, если специально не всматриваться, в глаза это совсем не бросается.

Еще один момент – довольно широкие рамки экрана, вместе с боковиной и отступом под стеклом около 3 миллиметров и слева и справа. Лично меня это не очень смущает, но кто-то может отметить, что это чересчур много для современного флагмана.

Намеренно или случайно, но дизайн задника повторят iPhone 7 Plus за счет сдвоенного блока камер, причем несмотря на разницу в конструкции и количестве объективов, выглядит этот блок совершенно одинаково и на Z и на Z PRO, а что скрывается под этим утолщением обсудим чуть позже.

Стоит отметить, что в начале 2017 компания затеяла ребрендинг и даже сменила название. Это довольно наглядно можно наблюдать на корпусах гаджетов: версия Z несет на борту старое имя UMI, а Z PRO получил уже новую гравировку UMIDIGI – именно так отныне будут называться все смартфоны этого производителя.

Как я уже отметил в самом начале, диагональ здесь 5.5 дюймов, а за картинку отвечает без преувеличения роскошная матрица IGZO от Sharp с FHD-разрешением, прикрытая защитным стеклом Dragontrail.

В этом смысле к экранам аппаратов нет никаких вопросов, поскольку плотность пикселей при такой диагонали и таком разрешении превышает 400 PPI, а сочность цветов и отсутствие искажений под разными углами обзора ближе по впечатлениям к Amoled, чем к классическому IPS.

Чувствуется, что разработчики постарались удивить пользователя, и смотрятся экраны аппаратов действительно совсем не бюджетно.

Обе версии выходят с Android 6 на борту с запланированным обновление до “семерки”, которое должно прилететь “по воздуху” до середины лета. Сама оболочка UMI ближе всего к чистому Android, за исключением слегка перерисованных иконок и нескольких добавленных пунктов меню.

Так, к стандартным опциям системы добавлен режим «turbo», позволяющий загружать большие файлы одновременно через мобильную сеть и wi-fi. В отдельный блок «умный помощник» собраны 4 опции для настройки светодиодного индикатора уведомлений, режимов экономии энергии и виртуальных кнопок.

Хочу отметить, что аппарат позволяет выбрать использование наэкранных кнопок и увеличить полезную площади экрана, выключив их вовсе.

Тогда все управление переходит на мультифункциональную клавишу Home, которая работает по той же логике, что и на смартфонах Meizu. Внутри нее стоит сканер отпечатков, с помощью которого можно разблокировать гаджет. Если же экран разблокирован, однократное нажатие выполняет функцию шаг назад, а удержание вызывает все запущенные приложения.

И еще, кнопка это не механическая, а виртуальная – просто небольшая зона с углублением в корпусе, нажатие на которую откликается подрагиванием вибромоторчика.

Последним из дополнительных пунктов меню является встроенный Task killer, умеющий закрывать ненужные приложения автоматически или по расписанию. Как правило, такие встроенные программы работают намного корректнее внешних, позволяя не загромождать память тоннами надоедливого рекламного хлама.

Кстати, о памяти. В UMI добились весьма грамотного, на мой взгляд, баланса между необходимым объемом и стоимостью гаджета в целом. Чтобы оперативки хватало всегда и везде, в обеих версиях ее установлено по 4 гигабайта, постоянной же на борту 32 гб плюс гибридный слот на левом борту, куда вместо второй нано-симки можно поселить карточку памяти.

Сравнительно удачный баланс между производительностью и конечной ценой гаджета. Понятно, что 64 гигабайта набору было бы получить гораздо приятнее, однако не стоит забывать, что стоимость обеих версий, по состоянию на апрель 2017-го, находится в пределах 260 долларов, а НЕ PRO версия стоит еще дешевле.

На счет мозгов. Оба аппарата используют флагманский чипсет от Mediatek – Helio X27 и графический ускоритель Mali-T880 MP4, разогнанный до 875 МГц.

В итоге, благодаря 3-кластерной архитектуре процессора и продвинутой графике производительность такой связки приближается к 95000 “попугаев”.

По современным меркам цифра высокая, но не заоблачная. Самые свежие чипсеты от Qualcomm, Samsung или Huawei в этом году уже разменяли отметку в 150 тысяч попугаев. Если поместить Helio X27 на некую виртуальную 10-бальную стену крутости, его производительность будет в районе 6-7 баллов, при том что нормально играть, ни в чем себе не отказывая, можно уже начиная с 4-5 баллов.

Другими словами, эти аппараты отлично справятся с любыми высоконагруженными задачами, включая игрушки, и запаса их производительности хватит еще минимум на пару лет, а может и больше.

Ну ОК, в чем же тогда различие между версиями PRO и не PRO? Оказывается, только в одном параметре – возможности съемки.

Обычный UMI Z оснащается одиночным модулем Samsung S5K3L8, знакомым нам с прошлой модели UMI Plus, или, например, по Xiaomi Redmi Note 4. Этот 13-мегапиксельный модуль работает в паре с датчиками лазерного и фазового автофокуса, которые конструктивно занимают окошко справа.

Версия же Z PRO буквально повторяет логику и механику iPhone 7 Plus . Дело в том, что здесь используются уже два объектива с разным фокусным расстоянием: один для широкоугольной съемки, а второй – телефото.

Даже в меню камеры кнопка переключающая объективы выглядит так же, как у Apple, а в качестве светочувствительных сенсоров используется пара датчиков SONY IMX 258, знакомых нам по таким аппаратам, как Sony Xperia XA или OnePlus X.

Интересно, что фронтальные камеры у гаджетов одинаковые, и оснащаются тем же самым 13-мегапиксельным сенсором Samsung S5K3L8, как и основной на UMI Z.

Плюсом к хорошему разрешению любителей селфи должна порадовать и отдельная фронтальная вспышка, также предусмотренная в обеих версиях.

На счет качества снимков основной камерой. Объективно, я ждал существенной разницы именно в режиме телефото, когда включается правый глаз Z PRO, позволяющий без цифрового шума приблизить фрагмент картинки. На мой взгляд, так, как это было задумано, не работает. Например, на этом снимке читаемость номера на серебристом Шевроле Каптива остается примерно на одном уровне и в режиме однократного и двукратного зума. Вот zoom Z1:

А вот с той же точки zoom X2. У меня создалось впечатление, что для приближения аппарат просто взял и “кропнул” часть кадра:

Если сравнивать оба гаджета в обычных режимах съемки, заметно, как UMI Z проигрывает и в скорости фокуса, и в точности детализации, и даже в цветопередаче отдельных деталей. Днем и при нормальном свете в глаза это бросается не так сильно. Вот пример Z в солнечный день:

А вот то же самое на Z PRO:

В условиях недостаточной освещенности UMI Z пасует уже заметнее, особенно по части цветного шума:

Ночной режим усугубляет разницу еще больше, и она становится очень заметна:

Это проблема задранной чувствительности, из-за того что объектив, а точнее объективы, Z PRO более светосильные и имею апертуру F2.0 и не F2.2, как на обычной версии.

Вот еще несколько снимков, сделанных на Z PRO:

Режим HDR:

Macro с размытием фона:

Если опять применить виртуальную стену крутости от одного до 10, где на олимпе живут такие монстры, как iPhone 7, флагманские Samsung или Huawei, то UMI Z я поставил бы примерно “пятерку”, а Z PRO тянет где-то на 6-7 баллов, не больше.

Другими словами, если вы любите мобильную фотографию, UMI Z справится с этой ролью с натяжкой, а Z PRO уже на кое что способен.

Что добавить еще? По части звука оба аппарата типичные середнячки без выделенных аудиочипов или специальных настроек аудиотракта. Динамик на борту достаточно громкий, а классический аудиоджек на борту присутствует.

С русским LTE-частотами проблем не будет: аппарат поддерживает банд 1, 3, 7 и 20, причем два последних есть в списках всех отечественных операторов.

Для любителей old school на борту найдется FM-радио, несъемный аккумулятор имеет емкость 3780 мАч с поддержкой быстрой зарядки Pump Express+, а вот NFC и инфракрасный порт недоступны в обеих версиях.

Если же резюмировать, UMI Z и Z PRO добротные железные весьма приятные в обращении аппараты с хорошими экранами, достойной производительностью и запасом памяти.

К большому моему сожалению, версия PRO не поразила меня качеством сдвоенного модуля камеры, хотя за свои деньги аппарат снимает недурно, а вот за дизайн, упаковку и аксессуары Z серии UMI точно респект: выглядят аппараты намного дороже, чем за них просят…

Текстовая версия обзор UMI Z PRO: