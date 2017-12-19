Vivo V7 и V7+. Ставка на эмоции.

Последний месяц 2017-го запомнится нам анонсом сразу нескольких мобильных новинок, и особенно на этой ниве постарались компании из поднебесной. Только недавно в России прошла презентация OPPO, как Xiaomi официально обновила свою бюджетную линейку, и практически в тот же момент, еще один китайский производитель первого эшелона представил свои новинки для нашего рынка, это компания VIVO, о которой мы сегодня и поговорим.

Итак, относительно молодой бренд, не сильно известный российскому потребителю, однако очень серьезные позиции в мировом рейтинге. Так по объемам продаж смартфонов эта компания на сегодняшний день входит в пятерку самых крупных поставщиков смартфонов после Samsung, Apple, Huawei и Oppo.

Причем, подняться на 5-ю строчку мирового рейтинга, продав более 14 миллионов смартфонов в прошлом году, VIVO смогли усилиями лишь нескольких стран юго-восточной Азии. Ну а для того чтобы вы понимали реальное положение дел, достаточно отметить, что по темпам роста у себя на родине, в Китае, сейчас VIVO обгоняет даже таких монстров как Xiaomi или Lenovo, и это притом, насколько избалован китайский потребитель количеством предложений и соотношением цены-качества.

Именно поэтому, когда стало известно о проведении презентации 7 декабря с анонсом сразу двух смартфонных новинок для российского рынка, мы решили обязательно посетить это мероприятие и попытаться разгадать секрет такой популярности.

Мероприятие проводилось с большим размахом для нескольких сотен гостей, причем не только для профильных журналистов, которые рассказывают о мобильной технике, типа нас, но и для фэшн изданий, дистрибьюторов и партнеров.

Причем тут фэшн стало понятно, как только я получил входной бейдж, на котором рядом с лозунгом «видеть больше чем прежде» и контуром безрамочного смартфона была и еще одна подсказка – 24 мегапикселя – четкие селфи.

Да, забегая вперед, скажу что это одна из ключевых «фишек» новых моделей, причем фронтальную камеру с такими характеристиками и так разрешением VIVO ставят первыми в Мире, чтобы не прерывать свою цепь рекордов.

Например 5 лет назад VIVO X1 стал самым тонким смартфонов мире, толщиной 6.65 мм и первым получил HI-FI аудиочип на борту.

Затем был Vivo Xplay 3S первый в мире смартфон с разрешением дисплея Quad HD. В 2015-м Vivo X5 Pro стал первым смартфоном на рынке с системой идентификации пользователя по радужной оболочке глаза, в 2016 компания выпустила первый смартфон с 6 ГБ оперативки, а весной этого года компания представила первый коммерческий образец смартфона с технологией, использующий ультразвуковой сканер отпейатков, расположенный под экраном и не требующий специально выделенной зоны для разблокировки.

Думаю, в таких инновациях и есть один из секретов столь бешеной популярности и роста у себя дома. Кстати, представители компании примерно это и говорили со сцены. Мы стараемся очень внимательно следить за тенденциями на рынке, и предугадывать пожелания пользователя.

Видимо шикарные селфи один из новых смартфонных приоритетов, и именно с такой ключевой «фишкой» VIVO начала завоевание отечественного смартфонного рынка.

Итак, были представлены 2 модели – Vivo V7 и Vivo V7+. Внешне практически неотличимые, поэтому находящийся у меня в руках старший V7+ позволяет составить об этих гаджетах полное впечатление.

Внешне ключевое отличие, как не сложно наверное догадаться, заключается в размерах. V7 получил широкоформатный дисплей с диагональю 5.7 дюйма, а V7+ 5.99 дюйма. При этом устройства достаточно узкие и компактные для таких экранов, за счет того, что используется модное соотношение сторон 18:9 и почти 85% заполнение изображением фронтальной панели смартфона.

Аппараты очень легкие и тонкие- это замечаешь сразу, когда берешь в руки. Более крупный весит 160 граммов, а V7 с диагональю 5.7 дюйма всего 139 граммов. Не рекорд конечно, но для таких объемов результат очень классный.

Сзади приятный матовый металл в обеих модификациях, который, впрочем умудряется собирать отпечатки пальцев, хотя и не так активно как глянец. В горизонтальных вставках на торцах сверху снизу, спрятаны изогнутые антенны, все механические кнопки на правом торце.

Один из моих коллег на презентации неожиданно для всех заявил, что двойные металлические полоски сразу же напомнили ему шлем Кайло Рена из Звездных Войн, хотя Vivo такую дизайнерскую идею в аппараты, вероятно, и не закладывала. А может и нет, кто его знает….

V7 и V7+, к сожалению, не получили ультразвуковой сканер отпечатков, расположенный под экраном. Тут он на привычном для всех месте. Большой экран прогнал его с фронтальной части на середину задней панели.

Зато оба гаджета получили в свое распоряжение технологию, которая успела наделать много шума после запуска iPhone X. Я имею ввиду сканер лица. Vivo заявляет, что для идентификации используется 100 точек поверхности, однако специальная камера глубины, как у Apple, для этой функции не задействуется. Лишь фронтальная 24-х мегапиксельная, разрешения которой якобы с избытком хватает для точной и быстрой работы.

Почему якобы? Все просто – в предсерийном семпле, который достался мне для обзора эта функция не активна. Производители лишь анонсировали ее со сцены и обещали активировать в ближайших прошивках. Возможно к моменту появления смартфонов на российских магазинных полках все уже заработает.

Интересно, что разрешение фронтальной камеры обеих новинок выше чем основной камеры. Все самые модные технологии и разрешение в 24 мегапикселя достались фронтальному датчику, тогда как основной одиночный получил в свое распоряжение 16-ти мегапиксельный модуль, объектив которого чуть-чуть выступает из корпуса.

В комплекте с аппаратами идет прозрачный мягкий чехол, решающий сразу несколько задач, таких как защита от царапин и грязи металлического задника, а заодно и выравнивания этой самой ступеньки, создаваемой выпирающим объективом.

Ну и чтобы поставить точку, в описании корпуса нельзя не отметить очень странное решение с использование micro USB разъема для синхронизации и зарядки гаджетов, тогда как на сегодняшний день практически все производители уже перешли на новый Type C…

Теперь переходим к следующему впечатлению от новинок, которое тоже оставляет двоякое ощущение- это экран. Во время презентации производителем делался неоднократный упор насколько экран новинок большой и быстрый, насколько здорово он заполняет переднее пространство гаджета и какой имеет запас яркости, однако про разрешение полная тишина.

Честно говоря, и позже, и рже сейчас держа аппарат в руках, мне кажется, что перед нами какая-нибудь вариация FullHD+ с учетом иного соотношения сторон, потому что впечатление он производит очень достойное.

Однако, на самом деле это HD+ или 1440 на 720 точек, причем и на большом и на маленьком гаджете, из-за чего физическая плотность дисплеев оказывается чуть меньше 300 точек на дюйм, точнее 282PPi для V7 и 273PPI для V7 +.

Если начинать приглядываться к мелкому шрифту и детальным картинкам это заметно, но, черт побери, как здорово Vivo замаскировали бюджетное разрешение другими «фишками» своей матрицы. Тут и IPS с технологией полной ламинации, шикарные углы обзора, действительно классная яркость и отзывчивость матрицы…

Готов поспорить, что большинство тех, кто возьмет V7 или V7+ в руки никогда не подумают, что на этих экранах производители сэкономили, до тех пор, пока не будут приглядываться к мелким деталям, или не начнут сравнивать детализацию с более продвинутыми матрицами других аппаратов.

Второй «звоночек» о том, что перед нами не флагманское решение «прозвенел» в том момент, когда на сцену поднялся представитель Qualcomm, и начал рассказывать про свой новый классный процессор Snapdragon 450.

Не секрет, что 4-я серия qualcomm, это система начального уровня, которые всегда была классом ниже 6 и тем более 8 серии. Сам же 450-й процессор действительно интересный, поскольку впервые принес в класс технологии 14 нм технологического процесса, в отличии от 28 нм на прошлых версиях.

Это значит, что он намного меньше по площади, меньше греется и обеспечивает при этом более высокую производительность системы.

В Antutu такая машинка набирает почти 55000 попугаев, что, на мой взгляд, является нижним порогом для комфортной работы смартфона.

Неудобства при работе это совсем не доставляет. Система отлично сбалансирована, однако, любителям крутых игрушек от такого аппарата лучше держаться подальше.

Если внимательно посмотреть на логотип Vivo, то на нем сразу можно обнаружить пару подсказок- для кого и для чего производители стараются прежде всего. Именно «Камера» и «Музыка» два конька Vivo, которые проявляются здесь наиболее ярко.

Даже на презентации этому была посвящена отдельная тематическая экспозиция- прекрасная барышня виртуозно играла на скрипке, а талантливый паренек шустро орудовал красками фиксируя это мгновение мгновение бумаге.

Так вот о звуке. V7 Plus оснащается встроенным Hi-Fi усилителем AK4376A, и при подключении хороших наушников раскрывается в полную силу! Насколько чистый громкий и детальный звук получается благодаря такому тандему было заметно даже в условиях гомонящей и кричащей толпы на стенде, не говоря уже о вдумчивом прослушивании после. Если любите слушать качественный звук с телефона – обратите на Vivo пристальное внимание!

Только учтите, более компактный V7 без плюсика, hi-fi усилителя лишен, и звучит также как обычный смартфон в своем классе. А вообще, наверное стоит перечислить разницу между моделями, чтобы все встало на свои места.

Итак, материалы, корпуса, обе камеры, процессоры и разрешения матриц тут одинаковые. Помимо диагонали отличаются конфигурации памяти. V7 несет на борту 4Гб оперативной и 32 постоянной, тогда как V7+ имеет конфигурацию 4/64Гб. Что приятно, оба аппарата имеют два независимых слота для симок и отдельный под карту расширения памяти.

Младшая модель довольствуется аккумулятором на 3000 mAh, у старшей это 3250 mAh, и вот тут то не самый шустрый процессор и не самое высокое разрешение экрана отыгрываются по полной, поскольку создают гораздо более низкую нагрузку на батарейку, чем требовательная начинка.

Для взвешенных и обоснованных выводов я был с этим аппаратом не так уж и много времени, однако за пару дней динамика разрядки, при реальной эксплуатации была довольно щадящая. Думаю что полноценные сутки независимости от розетки вам, как минимум, обеспечены.

Не малая в этом заслуга и фирменной оболочки Funtouch OS 3.2, которая базируется поверх Android 7.1.2.

У нее множество специальных фишек управления жестами, при которых кнопки Andoid можно скрыть вовсе, а переход на рабочий стол осуществляется как на iPhone X- простым смахиванием вверх, правда вот копка назад- также как на IOS расположена в дурацком месте -слева наверху экрана.

Три пальца вниз по дисплею разделяют его на две части, каждая из которых живет своей жизнью. Приложения социальных сетей и мессенджеры можно клонировать на 2 аккаунта, с независимым выполнением каждого, скажем для дома и для работы- очень удобно.

А панель управления, выдвигаемая в обычном Android сверху, тут называется «центром управления» и выезжает как на IOS снизу, причем некоторые ее элементы подозрительно похожи на дизайн из Купертино, причем пользоваться ими практически также приятно.

Теперь переходим к самому вкусному, а именно камерам. Вопреки традиции, и полного игнора в моих обзорах фронтальных камер, вынужден отдать должное стараниям Vivo, и остановиться на применяемых тут технологиях подробнее.

Итак, первый в мире смартфон с фронтальной камерой на 24 мегапикселя получила сенсор, производителя которого мне выяснить так и не удалось. Интернет, по большей части, молчит, но некоторые косвенно признаки ссылаются на матрицу Omnivision.

Светосила F2.0. есть автоматическая коррекция перспективы, чтобы нос и уши на снимке был пропорциональны остальному лицу, и всегда шикарная детализация, позволяющая разглядеть мельчайшие детали изображения.

В Азии очень любят алгоритмы сглаживания недостатков кожи при съемке, и здесь используется аж 7-е поколение этой технологии, причем работает она не только на фото, но и на видео, например автоматически закрашивая прыщик на лице, при звонках через Skype. Самый же классный, на мой взгляд эффект, в возможности размывать задний фон на селфи, и работает эта опция на удивление корректно и точно. Вообще-то, я поймал себя на мысли, что такого количества селфи как в тот день, я до этого не делал никогда в жизни…

Теперь об основной камере. Модуль тут одиночный, 16-ти мегапиксельный. Светосила F2.0, матрица, похоже, тоже от Omnivision и выжимают ее кудесники Vivo по-полной. Это стало понятно уже после первых тестовых снимков прямо там, после презентации. Смотрите как аппарат справляется со сложным светом:

Или так:

И даже вот так:

Иногда цветовой шум становится заметен, но тоже терпимо:

Макро с эффектом размытого фона. Даже в полумраке отмечу очень естественную цветопередачу:

Понравилась скорость фокуса даже в очень экстремальных условиях- он цепкий и очень точный:

Ночная Москва с таким смартфоном легко остается в памяти:

И, конечно, чумовые селфи:

Когда надо, камера сама активирует HDR, помогая пользователю, а еще есть удобная коррекция экспозиции по точке прямо во время съемки- на уровне лучших мобильных камер смартфонов среднего и даже высокого класса.

В итоге, новые Vivo V7 и V7+ воспринимаются достаточно странно. У них премиальный дизайн и компоновка экрана, шикарный звук у Plus версии и отличные камеры на обоих. При этом разрешение экрана достаточно скромное, как и тип используемого процессора, автоматом, перемещающий их в бюджетную категорию.

Если же зайти со стороны объема памяти, то перед нами типичные середнячки второй половины 2017-го модельного года. Такое впечатление, что и в самой Vivo до конца не определились к кому сегменту отнести эти гаджеты, поскольку назначили, скажем так, не самые скромные цены на старте продаж.

Мне кажется, воспринимать эти аппараты с холодной головой и трезвым расчетом не очень правильно. Тут явно сделана ставка на эмоции. Если вам нужны PPI экрана, попугаи производительности и мегагерцы, стоит смотреть на более сбалансированные решения. Если же хотите получить от смартфона краски, звуки и образы, – “добро пожаловать в клуб»….

Видео версия обзор Vivo V7+: <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

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