Xiaomi Mi MIX. Керамический микс против правил.

Когда я впервые услышал о Xiaomi Mi Mix, в октябре 2016-го, то подумал что это эта штуковина еще долго, если не навсегда, останется прототипом, место которому лишь на бумаге и в умах разработчиков, слишком уже невероятными казались некоторые детали.

Масла в огонь подливал и сам производитель, ведь за Xiaomi до этого не водилось никаких настолько же смелых проектов, а дизайн их смартфонов до этого был мягко говоря классическим и довольно консервативным.

Нечто подобное, но рожденное в недрах Samsung или Sony, лично мне казалось бы более вероятным. Это как если бы в стане автомобилестроителей новый формат кузова, какой-нибудь двух этажный внедорожник-кабриолет, впервые в Мире выкатился на дорогу не с шильдиком BMW или Land Rover, а скажием Daewoo или Seat.

Из-за чего же собственно весь сыр-бор, и чем Mi Mix отличается от множества других смартфонов? А вот чем. Для начала это формат, который ставит с ног на голову четкое деление на смартфоны и планшеты, поскольку призрачная граница между ними теперь окончательно стерта.

В стандартные габариты довольно крупного фаблета Xiaomi умудрились засунуть гигантский экран с диагональю 6.4 дюйма, причем произошло это за несколько месяцев до того как стало модным трендом, и корейцы в лице LG или Samsung анонсировали такое решение в своих флагманах.

Осенью же 2016 экран, заполняющий более 90% передней панели и упирающийся в верхний и боковые торцы аппарата встречался лишь в экзотических моделях от Sharp, которые видимо и не ускользнули от внимания Xiaomi.

Именно SHARP выпускает матрицы и для Mi Mix, и для такой диагонали было выбрано абсолютно комфортное разрешение – чуть больше, чем FullHD – 2040 на 1080 и соотношение сторон 17 на 9.

Плотность пикселей при этом 362PPI, то есть гораздо выше, чем можно бы было придраться, и при взгляде на такой экран и с такими рамками, в него просто хочется нырнуть с головой…

Кажется что весь смартфон построен вокруг него, и хотя этот дизайн зовется безрамочным, тонкие рамки все-же присутствуют, но на такой площади они попросту незаметны.

Второй момент, резко отличающий Mi Mix от других современных смартфонов, это материал корпуса.

В мире где все экспериментируют лишь с сочетанием стекла и металла в разных пропорциях, Xiaomi сделали ставку на полностью керамический корпус, окаймляющий стеклянный экран и по бокам и сзади единым бесшовным полем.

Смотрится такая симметричная шоколадная плитка довольно круто, поскольку здесь приложил руку известный французский промышленный дизайнер Филип Старк, в арсенале которого создание облика поездов “Евростар” или безумных мега яхт проекта “Сигма”.

На ниве электронных гаджетов Старк тоже успел оставить свой след. Например он разрабатывал облик оптической мышки для Microsoft или наушников Parrot Zik 2.0, а теперь вот приложил руку к Xiaomi Mi Mix, и надо сказать, что вышло это у него очень не дурно.

Выбор же керамики в качестве основного материала корпуса получился весьма авангардным и даже противоречивым, как и весь аппарат в целом. В плюсе то, что он совершенно удивительно смотрится и ощущается в руках как ни один другой смартфон в Мире. Также керамика, в отличии от стекла, практически не царапается.

В минусе то, что ослепительным и эффектным корпус остается ровно до той секунды, пока вы не возьмете его в руки, поскольку мгновенно покрывается отпечатками пальцев.

А еще керамика очень скользкая и довольно нежна с точки зрения механической деформации,- она не сминается как металл или трескается как стекло, а просто крошится, если уронить аппарат на что-нибудь твердое.

Как-будто предчувствуя возможное недовольство на эту тему у пользователей, в комплекте со всеми Mi Mix идет чехол накладка из натуральной кожи с бархатной вставкой внутри, которая протирает и защищает корпус при каждом надевании и снятии.

Вопреки мнению о том, что с такой накладкой аппарат смотрится слишком громоздко считаю, что принципиально ощущения меняются мало. Поскольку керамический кирпич шириной более 8 сантиметров и весом в 209 граммов назвать элегантным и до этого было достаточно сложно.

Лишний миллиметр футляра принципиально меняет лишь ощущения в руках, поскольку так корпус уже не выскальзывает, да и выполнена накладка очень качественно и пахнет хорошей кожей.

Третьим, и не менее футуристичным моментом в разработке Mi Mix, после безработного экрана и керамического корпуса, стали датчики и компоновка начинки.

Дело в том, что подтянутая до самого верха кромка дисплея вытеснила фронтальную камеру под экран, а разговорный динамик и оптический датчик приближения, которые используются на всех смартфонах без исключения, тут упразднили вовсе.

В первом случае решили использовать пьезокерамический излучатель, заставляющий вибрировать в такт голоса сам внутренний каркас аппарата. Выходит это немного странно, поскольку во время разговора звук доносится не из локальной точки, а от всего корпуса сразу. На максимальной громкости уровень даже избыточен, как будто включена громкая связь, и содержимое ваших разговоров становится достоянием всех окружающих.

Датчик же отвечающий за отключение экрана при поднесении аппарата к уху теперь вовсе ультразвуковой и работает сквозь экран.

С таким уровнем инженерных новаций я ожидал увидеть на Mi Mix и ультразвуковой сканер отпечатков Qualcomm Sense ID, впервые показанный весной аж 2015-го на MWC. Он умел составлять 3D модель отпечатка пальца благодаря ультразвуку, а расположение сканера вообще не имело значения, хоть под экраном, хоть сбоку. Поскольку Mix тоже работает на процессоре Qualcomm, логично было бы увидеть такую возможность тут, но увы. Поскольку Sense ID так и не появился в реальных смартфонах, спустя полтора года, видимо что-то там не задалось, и работает не очень стабильно.

Именно поэтому на борту нашего героя нашлось место лишь для классического датчика, который живет под объективом основной камеры на спине. Впрочем все это не снижает градус футуристичности Mi Mix в целом, и я думал, что большая часть всех этих новшеств гаджета не пойдет в серию, а останется лишь в качестве смелого концепта, но Xiaomi запустила первую партию аппаратов в продажу уже в ноябре.

По слухам их все раскупили всего за 10 секунд, при том, что ценник на такое чудо был совсем не бюджетный от 600 до 900 долларов в зависимости от версии, и предлагался Mi Mix только для внутреннего рынка Китая. Далее аппарат надолго исчез из моего поля зрения, поскольку в Россию попадали лишь единицы, а цена на них благодаря эксклюзивности и необычности доходила до 50 тысяч рублей.

Но в апреле 2017 Xiaomi официально приходит в Россию, и представляет Mi Mix заново для всех желающих, и у меня в руках как раз один из таких аппаратов.

Ну а чтобы бить по соблазну потенциальных покупателей наверняка, компания достает из рукава сразу два козыря.

Первый, это тот факт, что для отечественного потребителя официально предлагается сразу топовая версия аппарата, така называемая 18к edition. Ее отличает беспрецедентное сочетание конфигурации памяти – 6 гигабайтов оперативной и 256 гигабайт постоянной. На текущий момент это абсолютный максимум для любого аппарата на рынке. Плюс к этому смартфон оснащается вставками из 18-ти кратного золота, в виде колечек, окаймляющих объектив основной камеры и сканер отпечатков.

В сочетании черной керамики и желтого золота есть какая-то магия, и безусловно, этот штрих пошел образу аппарата только на пользу.

Вторым козырем стала цена. В такой конфигурации и с таким оснащением аппарат предлагается с официальной российской гарантией и полностью локализованной прошивкой за 39990 руб, и я считаю, что цифра эта выглядит очень гуманной, особенно по нынешним временам, когда за iPhone 7 Plus с таким же точно объемом памяти Apple просит 78990…

Хотя, по одному, но довольно важному параметру, флагман от Apple остается для Mi Mix совершенно недосягаем – это качество съемки основной камерой.

Я не знаю, почему в миксе характеристик Mi Mix (уж простите за каламбурчик) нашлось место такому странному ингредиенту, который изрядно подпортил все блюдо в целом. В качестве сенсора для основной камеры Xiaomi выбрали сенсор Omnivision OV16880, который на бумаге выглядит довольно достойно- 16 мегапикселей, поддержка HDR и видео вплоть до 4К. А еще он достаточно тонкий, чтобы не торчать объективом из корпуса, даже на пол миллиметра.

На этом хорошие новости заканчиваются, и оказывается, что он не имеет оптической стабилизации, быстрого фазового автофокуса, и снимает, в лучшем случае на 4-, и то лишь в умелых руках.

Конечно, это не значит, что снимки на Mi Mix выходят совсем ужасными, в конце концов при достаточном уровне освещения в 2017 году не плохо фотографируют даже домашние тапочки, но чуть условия съемки уходят от идеальных, и вероятность получить смазанный или шумный снимок достаточно велики. Суди те сами.

Вот примеры дневной съемки, и в принципе все ОК- резкость по всему полю удовлетворительная, динамический диапазон в комфортных приделах.

С макро выходит очень даже не плохо, с красивым эффектом размытия фона, хотя “ловить” задуманный кадр пришлось примерно из 5-6 попыток:

За счет 16-ти мегапиксельной матрицы можно слегка увеличить часть кадра, и подрезать лишнее:

Но чуть тучи сгущаются, и солнышко прячется, как картинка выходит уже достаточно мрачной, хотя это обычный пасмурный день:

В помещении аппарат снимает уже на грани комфортности.

В темных участках кадра появляется странная “каша”, старательно маскируемая автоматикой.

Но, когда уровень освещения падает еще больше, или в кадре появляются сильно контрастные по свету участки, вероятность сделать нормальный снимок с первой попытки на автомате приближается к нулю.

Вот лучшие примеры ночной съемки, отобранные из серии снимков:

Однако, чаще всего результат с первой попытки выходит таким:

и вот таким:

Именно такие результаты получит бОльшая часть среднестатистических пользователей, снимающих на автомате и не вникающих в настройки или нюансы…

Такой перекос с камерой выглядит довольно обидно, поскольку с внешностью, автономностью и производительностью аппарата полный порядок.

На борту трудится один из флагманских процессоров и для середины 2017-го. 4-ми ядерный Snapdragon 821 в паре с графикой Adreno 530 «кочегарит по полной», набирая в Antutu до140000 попугаев, а аккумулятор на 4400 mAh позволяет аппарату относительно спокойно держаться до двух суток при нормальной эксплуатации, и это очень не плохо.

Кроме этого любители хорошего звука оценят ЦАП 192 кГц / 24-бит, а с помощью встроенного NFC модуля скоро станет можно платить смартфоном вместо банковской карты, благодаря полноценной поддержке сервиса Android Pay.

С нормальным фото модулем такой коктейль и за такие деньги смог бы стать настоящим хитом, но для тех кому камера смартфона нужна не только для селфи, Mi Mix я все же не порекомендую…

Но позвольте, Альберт Эйнштейн как то сказал, что если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, она проживёт всю жизнь, считая себя дурой. Также и тут – это все же не фотокамера, а совершенно уникальный гибрид смартфона и планшета, по ряду параметров способный дать фору любым конкурентам на рынке, и за это Mi Mix можно простить многое…

Видео версия обзор Xiaomi Mi Mix: