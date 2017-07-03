Xiaomi Mi6 и Mi Max 2 в России. Когда, какие и почем?

29 июня 2017 года российское представительство компании Xiaomi провело пресс-конференцию для журналистов, на которой поделилось ближайшими планами и анонсами новых моделей. Мне удалось побывать на этом мероприятии, но прежде чем мы перейдем к самому «вкусному», хотел бы отдельно отметить место, которое было выбрано для презентации и чем оно меня поразило.

Это московский “Музей русского импрессионизма” – частный, молодой и весьма авангардный и по части архитектуры, и по тому, как представлена экспозиция.

Например рядом со многими картинами были их объемные слепки, позволяющие людям с плохим зрением и даже совсем слепым на ощупь определить что изображено на картине и как расставлены предметы и композиция! – такого я не видел даже у нас в Эрмитаже!

А еще понравилась уже совсем интерактивная часть экспозиции, которая с помощью голограмм и специального ПО показывает из каких этапов состоит создание картины, как на результат влияет цвет и свет, который можно попробовать и изменять прямо на стенде- круто и необычно!

Честно говоря, я был во многих музеях и в Европе и в Америке, но так здорово, просто и хорошо в одном месте это небыло реализовано нигде. Если меня смотрит кто-то, кто имеет отношение к созданию этого чуда- низкий поклон и большое спасибо, за то, что сумели не расплескать идею, воплотив эти технологии в нашей стране, ну а если будете рядом – обязательно загляните в этот музей.

Ну ок, вдохновившись супер современными музейными фишками мы переместились в специальный зал, арендованный Xiaomi для пресс-конференции, и там, практически с места- в карьер китайская компания начала закидывать пришедших информацией о новых продуктах. Не прошло и 10 секунд после вступления, как представитель Xiaomi сказал примерно следующее- совсем недавно мы выпустили новый флагман Mi6, и сегодня мы представляем его в России.

Никаких вступительных слов, никаких цифр продаж и прочих обязательных атрибутов таких мероприятий, а сразу «быка за рога» – мы создали шедевр, о котором говорит весь мир. Давайте пройдемся по ключевым особенностям новинки.

Дальше в довольно бодром темпе нам рассказали про 3D стекло с двух сторон, заключенное в алюминиевую раму, о симметричном и обтекаемом дизайне и специальном расположении антенны на одном уровне с экраном для лучшего приема и прочих маленьких хитростях компоновки.

Большой отдельный блок презентации был посвящен возможностям камеры, и мне очень приятно отметить, насколько серьезно Xiaomi относятся к критике пользователей, отмечавших мягко говоря не самые сильные фотографические возможности их смартфонов до этого. На самом деле, вокруг камеры изначально и была построена интрига всей презентации, поскольку накануне, в социальных сетях появилась вот эта картинка, с надписью “что мы представим уже совсем скоро?” :

Сразу понятно, что это отсыл к двуглазому Mi6, и на презентации про возможности фотографии говорили суммарно больше чем про дизайн и процессор вместе.

Прежде всего рассказчик отметил, что чаще всего в смартфонах за двумя объективами скрываются разные сенсоры цветной и черно-белый, изображение с которых складывается мощностями системы, однако мы поступили иначе.

Mi 6 несет на борту два полноценных цветных сенсора Sony IMX 386 с объективами, имеющими разное фокусное расстояние, точно также как это реализовано в iPhone 7 Plus. Это позволяет играть с глубиной размытия фона в портретном режиме и использовать 2-х кратный оптический зум, просто переключаясь между объективами.

В активе также 4-х осевая оптическая стабилизация, а за счет того что размер одного пикселя матрицы примерно на четверть больше стандартного- есть все предпосылки для действительно качественной ночной съемки.

Также стоит отметь фронтальный стерео динамики на передней панели и защиту от брызг, которая была впервые добавлена Xiaomi на своем флагмане. Впрочем, большинство наших зрителей все это уже видели и в чем сильные стороны Mi6 знаем, ведь модель на рынке появилась еще весной. Важнее всего было понять какую комплектацию Xiaomi приготовили в качестве официальной российской поставки, сколько это удовольствие будет стоить и когда ждать.

Итак, официально для нас, по крайней мере на старте продаж, Mi6 будет поставляться лишь в строгом черном костюме, и версии 4/64 . Цена 29990 р.

Что ж, 30000 за флагманскую начинку, возможность купить в магазине сразу и получить официальную годовую гарантию, предложение весьма не плохое, впрочем подитожим мы немного позднее, а пока посмотрим на второго героя этого вечера.

Им стал Mi Max 2, большой, крутой и красивый, но тут я хотел бы обратить ваше внимание вот на какую деталь, которая особенно мне понравилась. Официально Xiaomi в России ведет свою деятельность с начала этого года. С момента выпуска Mi6 и до появления его в нашей рознице прошло примерно 2 месяца- не смертельно, но и не радостно, за что представителей российского офиса упрекали неоднократно.

Mi Max 2 на родине, в Китае появился лишь в июне, и спустя уже несколько недель Xiaomi официально анонсирует его для Российского рынка. Если это не разовая случайность, а предвестник планового подхода, то мы будем и впредь получать новинки с совсем небольшой задержкой, что не может не радовать!

Но, вернемся к Max 2. Это продолжение прошлогоднего эксперимента создания супер большого фаблета с экраном на 6.44 дюйма. Никто не ожидал, что эта концепция окажется столь востребованной, ведь размерами экрана аппарат вплотную подпирал компактные планшеты, но за счет того что был по смартфонному шустрым, глазастым и не дорогим полюбился многим. По словам Xiaomi они с большим энтузиазмом подошли к созданию второй версии, взяв все лучшее из первого поколения и добавив несколько новых штрихов.

Во-первых это дизайн, во многом позаимствованный у флагманского Mi6, только задник здесь полностью металлический, а антенны вписаны в верхний и нижний торцы аппарата. Экран абсолютно такой же и диагональю и разрешением как у первого поколения, впрочем как и толщина гаджета, но не его батарея.

Инженеры решили уйти в отрыв по показателям автономности еще дальше чем раньше, и второе поколение получило аккумулятор на 5300 mAh и более энергоэффективный процессор Snapdragon 625, созданный по тех процессу FinFET 14 нм.

В каком-то смысле, я считаю что докладчик поскромничал, объявив о 2-х днях автономной работы – сегодня это обещают многие, причем еще первый Mi MAX держался дня 3 при достаточно активной эксплуатации.

А вот представленные Xiaomi цифры о 18 часах просмотра видео или 10 сутках прослушивания музыки как раз похожи на правду. Ну и конечно Xiaomi не смогли не постебаться над главными конкурентами, заявив, что Mi MAX 2 может работать в режиме повер банка и от собственного аккумулятора 2 раза целиком зарядить iPhone 7))

На счет процессора. В абсолютных попугаях Snapdragon 625, который применяется в MAX 2 уступает 650-й серии первого поколения, однако я хотел бы обратить Ваше внимание совсем не на это, а то что он буквально в два раза технологичнее и использует тех процесс 14 нм против 28 нм у предшественника. Это влияет на расход энергии, нагрев корпуса, и как следствие, уменьшение нагрузки на аккумулятор. Вот почему выбран именно 625-й, который как нельзя лучше сочетается с таким безумным аккумулятором.

Еще один интересный нюанс- камера на MAX 2 практически та же, что и у флагмана, на сенсоре IMX386. Упрощение коснулось лишь того, что глаз тут один и он лишен оптической стабилизации. Во все остальном, включая фазовый автофокус, крутые алгоритмы съемки и увеличенный размер пикселя присутствует в полном комплекте.

Другими словами – возможности съемки аппаратов очень близки, только на MAX 2 не получится размывать фон у портретов и делать 2-х кратный зум без потери качества как на Mi6.

Аппарат будет доступен к официальным продажам в России тоже с 4 июля в конфигурации 4/64. Цена 19900р.

Итак, почти 30000 за флагман Mi6 и 20000 за весьма навороченный фаблет – на мой взгляд более чем гуманно, причем даже в сравнении с китайскими ценами. Да, там дешевле примерно процентов на 20, тут не нужно жать, гарантированно правильная и рабочая прошивка, плюс год официальной гарантии.

И еще – в ближайшее время у меня в руках будут оба семпла, и мы подготовим детальный обзор и впечатление от новинок….

Видео версия презентация Mi6 и Mi Max 2 в России:

