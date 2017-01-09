Yi Erida на CES 2017: быстрый дрон из углеволокна

На CES 2017 компания Yi похвасталась не только новой экшн-камерой, но и дроном Yi Erida с камерой Yi 4K на борту.

Это первый потребительский дрон, изготовленный из углеволокна. На выставке в Лас-Вегасе Yi Erida, разработанный Atlas Dynamics, совершил свой первый полёт на глазах публики. Дрон оснащён тремя «руками» с пропеллерами, которые складываются для удобства переноски. Масса трикоптера невелика, что позволяет ему развивать скорость до 120 км/ч, а в воздухе он может находиться до 40 минут. Максимальная высота полёта – 6000 метров, а беспроблемное управление возможно при температуре до -15 градусов.

Yi Erida прост в использовании и лёгок на подъём. Он управляется с помощью смартфона и может везде следовать за своим владельцем, попутно снимая его на камеру. Последняя также умеет работать автономно.

В продаже дрон Yi Erida появится во втором квартале этого года. а его стоимость пока не объявлена.

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