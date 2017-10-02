Huawei Nova 2i: “И снова здравствуйте”!

Смартфоны Huawei Nova обновились ещё в мае, а в октябре китайская компания решила выпустить ещё одного представителя семейства – Nova 2i.

Если гаджет показался вам знакомым, то да – это международная версия модели Maimang 6, которая была представлена в Китае в конце сентября. Информация о Nova 2i без каких-либо анонсов появилась на сайте малазийского филиала Vmall – официального онлайн-магазина Huawei.

Начинка праткически не изменилась. Это 5,9-дюймовый экран FullView с соотношением сторон 18:9 (о разрешении компания умалчивает), восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, основная камера с модулями на 16 Мп и 2 Мп, камера для селфи на 13 Мп + 2 Мп, сканер отпечатков пальцев, а также батарея ёмкостью 3340 мАч.

Операционная система – Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1. Среди интересных фишек – жестовые функции. Например. если нарисовать на экране букву “S” и слегка стукнуть по нему, смартфон сделает так называемый длинный скриншот (например, статью с сайта целиком). По двойному тапу одним пальцем будет сделан обычный скриншот, а такой же тап двумя пальцами инициирует запись экрана.

Huawei Nova 2i представлен в чёрном, синем и золотистом цветах. Дата старта продаж и стоимость пока не называются.

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