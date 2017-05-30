LG V30: концепт в виде слайдера

Известный типстер Эван Бласс (EvLeaks) поделился ранним концептом смартфона LG V30. Не факт, что устройство в итоге будет именно таким, однако взглянуть на него любопытно.

Концепт гаджета под кодовым именем Project Joan представляет собой смартфон-слайдер, где дополнительный экран скрыт под основным. При этом последний занимает практически всю площадь передней панели.

В сложенном состоянии небольшая часть вспомогательного дисплея всё равно видна, что намекает на эволюцию дисплея-строки, что был у LG V20 и его предшественника. Возможно, текущий функционал такого дисплея сохранится. а в выдвинутом положении его можно будет использовать в качестве клавиатуры, выводить на него различные меню и ярлыки, растягивать картинку с основного экрана и многое другое.

Согласно более ранним предположениям, LG V30 может получить две двойных камеры и процессор Qualcomm Snapdragon 835.

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