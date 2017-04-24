ZTE Axon 7s: начинка раскрыта

Недавно ZTE представила смартфон Axon 7s. Но вот незадача: компания почти ничего не сообщила о характеристиках новинки. Что ж, теперь этот пробел восполнен.

Итак, преемник прошлогоднего Axon 7 получил:

5,5-дюймовый QHD экран

процессор Qualcomm Snapdragon 821

6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти + слот для microSD

двойную основную камеру с 20 Мп модулем (размер пикселей 1,25 мкм), как у предшественника, и 12 Мп дополнительным модулем с матрицей Sony IMX368. Также здесь есть фазовый автофокус, двойная вспышка, объектив с апертурой f/1.8. Поддерживается запись 4K видео

8 Мп камеру для селфи

батарею на 3400 мАч, как у OnePlus 3T

Смартфон работает под управлением Android 7.0 Nougat и совместим с VR платформой Google Daydream.

Стоимость ZTE Axon 7s пока не объявлена. Скорее всего, она составит $500, как у Axon 7 со 128 Гб на борту, или выше.

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