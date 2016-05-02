Xiaomi Mi Band 1S Pulse. Браслет с пульсом и предрассудки.

Тема фитнес браслетов или трекеров активности пользователя уже достаточно неплохо разжевана в различных обзорах благодаря моде на спортивные гаджеты. Тем не менее, до сих пор я встречаю людей которые не понимают как это работает и что умеют фитнес браслеты, а уж когда дело доходит до покупки, то и вообще теряются.

Сегодня мы поговорим об одном из самых дешевых и самых противоречивых гаджетов в этом сегменте- Xiaomi Mi Band версии 1S- это последняя версия, с датчиком измерения пульса. При цене в пределах 20 долларов, и довольно своеобразном имидже самого производителя, это устройство практически не оставляет равнодушных, и либо безоговорочно нравится, либо вызывает сильнейшее отторжение, возможно еще и потому, что ничего подобного на рынке попросту нет, и ближайшие конкуренты стоят в полтора- два раза дороже.

На самом деле даже больше, поскольку оригинальный гаджет, и я подчеркиваю это, потому что на тему оригинальности мы поговорим чуть позже, сейчас можно приобрести у российских продавцов за 1500 рублей, тогда так более менее приличный браслет с похожим функционалом у конкурентов стоит от 5000 и выше… Давайте же разберемся, в чем сильные и слабые стороны Mi Band, чтобы, по возможности развеять все предрассудки и понять – нужен он вам или нет?

Итак, последняя версия этого гаджета выглядит почти также, как и выпущенный в конце 2014 браслет первого поколения – крупная металлическая капля или овал шириной 14, длиной 36 и толщиной 9 мм, иногда эта штука называется Core или ядро.

Отличие версии 1S заметно на нижней стенке, куда выведен оптический датчик измерения пульса, сверху находятся 3 белых светодиода.

Они сигнализируют о входящем уведомлении, уровне зарядки или количестве пройденных за день шагов- каждый из светодиодов обозначает примерно 33% от поставленной цели, и если на смартфоне вы ставите 8000 шагов в день, то две светящиеся лампочки, которые зажигаются при вскидывании руки, означают 66% до цели или около 5000 шагов…

На корпусе нет ни одной кнопки, а все настройки делаются через приложение для смартфона. Важно также и то, что Mi Band защищен по стандарту iP67 и не боится пыли, грязи и прямого контакта с водой в душе или бассейне.

Зарядка устройства производится с помощью хитрого переходника в виде док станции, куда ядро вставляется на специальную контактную площадку, и далее подключается к любому USB порту. Сетевого адаптера в комплекте нет из соображений экономии, но это совсем не проблема, USB порт сегодня есть даже в любом телевизоре. Все это хозяйство заправляется в специальный довольно тугой с непривычки полиуретановый браслет, надеваемый на руку.

Ремешки бывают разного цвета, и чаще всего подделывают именно их, поскольку ума для этого много не надо. Проблема лишь в том, что НЕ оригинальные браслеты значительно мягче, и ядро может из него выпасть в процессе повседневной эксплуатации- это кстати одна из частых и незаслуженных претензий к гаджету – мол вывалился и потерялся. Увы к Xiaomi это, чаще всего, не имеет никакого отношения.

Весит гаджет 5.5 граммов без браслета, и около 13 в боевой амуници, что, конечно же рукой практически не ощущается, и на второй день о том, что что-то надето на руку забываешь вовсе.

Также отмечу, что отсутсвие углов и плавные изгибы также способствуют незаметности – гаджет за рукава не цепляется и одежде совсем не мешает.

Ладно, это все конечно круто, но как устройство ведет себя в повседневной эксплуатации? Вот здесь начинаются первые серьезные нюансы, ибо раскрывается Mi Band полностью тому, кто готов копнуть чуточку глубже того, что просто лежит на поверхности.

Во первых – хорошо и полноценно гаджет работает только с Android. Версия для IOS есть, но только на английском и с урезанным функционалом, хотя мне доводилось подключать такой гаджет даже к iPad – все нормально работает и статистика по шагам, потраченным калориям и пользовательской частоте пульса получается своевременная.

На WP официального приложения нет вовсе, а только любительская сборка, которую не трудно найти на просторах Интернет – она тоже фундаментальностью и избытком качественно реализованных функций совсем не страдает.

С Android, как я уже отмечал, ситуация намного приятнее, хотя, если также просто взять и скачать «в лоб» приложение mi fit из маркета оно будет не самым свежим и не самым крутым из возможных.

В принципе можно качнуть ту же программу не с маркета, а с сайта miui.su, с более качественной русификацией и, как ни странно более свежую по номеру версии. Это приложение просит ввести данные пользователя – пол, вес, рост и возраст, и начинает считать шаги, потраченные калории и пройденное расстояние.

Кроме этого есть возможность получать уведомления во время звонка- браслет вибрирует и мигает всеми 3-мя лампочками, а также на любые сообщения от любых приложений, но, почему-то не больше 5 программ! ((

Плюс к этому во второй версии этого официального приложения Xiaomi взяли и убрали функцию умного будильника, которая будила пользователя не в четко установленное время, а в легкой фазе сна, когда просыпаться легко и приятно.

Думаю, что эти ограничения и запреты послужили не очень хорошую службу положительному имиджу гаджета в целом, однако тут же в маркете есть великолепный выход из ситуации – еще сразу несколько альтернативных программ от сторонних разработчиков- энтузиастов, которые учли все огрехи штатной программы и предложили много новых крутых функций.

На мой взгляд, самой интересной альтернативой является mi band notify & fitness от какого-то итальянского разработчика.

Здесь есть все что нужно включая графики активности, шаги и калории за любой интервал и представленные гораздо нагляднее.

Главной же фишкой программы являются изумительно удобные функции настройки уведомлений. Тут уже можно тюнинговать все что хочешь, на любой мессенджер или приложение браслет будет реагировать так как удобно пользователю меняя и режим вибрации и индикацию.

Уже в базовом бесплатном варианте программа на голову бьет штатное приложение, за которое Xiaomi должно быть попросту стыдно, и поднимает удобство использования этого дешевого и прикольного браслета до такого уровня, с которым не может сравниться большинство дорогих собратьев.

Полный же функционал, открывающий еще больше 10-ка функций обойдется за гуманные 113 рублей, и тут уже активируется и умный будильник, учитывающий фазу сна, и измерение пульса через заданные интервалы времени, и синхронизация с Google fit, и функция сигнализации при разрыве связи или утере смартфона, и много чего еще…

У меня создалось впечатление, что этот софт писали те, кому очень нравится сам гаджет, и они хотели бы открыть все что он может по полной, и даже больше.

Теперь, фактически, это устройство можно назвать полноценным помощником для смартфона сразу по двум разным темам. Во-первых это вся фитнесс активность и различные измерения со статистикой, мотивирующие почаще поднимать свое пузо с дивана и двигаться. Во вторых, и для кого-то это даже полезнее и нужнее,- это оперативные уведомления на руке, которые не позволяют пропускать важные звонки или уведомления со смартфона, причем если их настроить по разному – можно даже не глядя на экран определять какое приложение или какой контакт в данный момент хочет общаться, и это очень удобно.

Теперь об особенностях эксплуатации и решении возможных проблем. Mi Band 1S Pulse наверное самый доступный браслет в Мире с оптическим датчиком пульса, и работает он довольно корректно, при соблюдении нескольких важных условий. На руке браслет должен сидеть плотно и не болтаться, а во время измерений желательно рукой не трясти не шевелиться. Также на точность измерений довольно сильно влияет количество волосяного покрова на руке, и чем шерсть гуще, а воздушная подушка между датчиком и кожей шире, тем менее точными выходят такие замеры. Я слышал что кто-то даже сбривал площадку на руке под браслетом чтобы исключить возможные помехи, и в идеальных условиях полученные данные почти не отличаются от профессиональных тонометров.

Шаги считаются в целом не плохо, и переводятся в метры при ходьбе или подъёме по лестницам. Однако в некоторых случаях — ввиду излишней чувствительности — браслет может считать шагами другие действия, вплоть до мытья посуды. Что интересно, пройденное расстояние при этом практически не меняется, и, похоже, сделано это специально. То же самое касается и езды на велосипеде – учитывается расстояние по GPS, но количество шагов остается без изменений- не всегда удобно, но можно привыкнуть.

Гаджет работает на перезаряжаемом аккумуляторе емкостью 41 mAh. На прошлых версиях браслета, не имеющих встроенного пульсометра время работы было рекордным и доходило до месяца, что, конечно же, очень круто. Новинка же более функциональна, а измерения пульса отъедают изрядную долю энергии, так что время автономности у Mi Band 1S Pulse снизилось примерно на половину, а если часто и с регулярными интервалами деть измерения для статистики то и до 10 дней. Важно, что при достижении низкого уровня зарядки, браслет вообще отключает измерение пульса и шагомер и работает только в качестве будильника и сигнализатора оповещений. В таком режиме он способен продержаться на голодном пайке еще примерно неделю!

Плюс к этому, владельцы смартфонов Xiaomi или любых других с прошивкой MIUI 6 или старше, могут разблокировать экран своего смартфона или планшета без ввода ключа или пароля – система понимает что браслет рядом, а значит это хозяин.

Теперь о недостатках, и самый главный, на мой взгляд вообще не касается гаджета от Xiaomi – это просто фантастическое море подделок. Я видел очень похожие устройства, которые продаются в почти таких же коробках, и либо не работают с официальным приложением вовсе, или работают совсем не так как нужно.

Как я уже отмечал, у подделок более мягкие ремешки, а качество сборки и упаковки также заметно отличается в худшую сторону, и естественно весь этот хлам влияет на восприятие оригинального mi band в целом. К сожалению я не могу вам дать универсального рецепта как не попасться на недобросовестную продажу. Старайтесь брать лишь у проверенных поставщиков, дающих свою гарантию и честно отвечающих на вопрос об оригинальности их поставок.

Вторым существенным недостатком считаю проблему с тем, что сама Xiaomi, выпустив кайфовый и интересный гаджет лениво и криво поддерживает его ПО, из-за чего пользователи IOS и WP вообще оказываются почти что «в пролете», и им доступна только малая доля всех возможностей этого трекера. Если же вы обладатель зеленого робота, и последуете моим рекомендациям в выборе соответствующего приложения для синхронизации и работы, Mi Band 1S Pulse порадует вас даже не на 100, а, пожалуй, на все 146%))

Полная видео версия обзор Xiaomi MiBand 1S Pulse: