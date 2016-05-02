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Xiaomi Mi Band 1S Pulse. Браслет с пульсом и предрассудки.

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Тема фитнес браслетов или трекеров активности пользователя уже достаточно неплохо разжевана в различных обзорах благодаря моде на спортивные гаджеты. Тем не менее,  до сих пор я встречаю людей которые не понимают как это работает и что умеют фитнес браслеты, а уж когда дело доходит до покупки, то и вообще теряются.

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Сегодня мы поговорим об одном из самых дешевых и самых противоречивых гаджетов в этом сегменте- Xiaomi Mi Band версии 1S- это последняя версия, с датчиком измерения пульса. При цене в пределах 20 долларов, и довольно своеобразном имидже самого производителя, это устройство практически не оставляет равнодушных, и либо безоговорочно нравится, либо вызывает сильнейшее отторжение, возможно еще и потому, что ничего подобного на рынке попросту нет, и ближайшие конкуренты стоят в полтора- два раза дороже.

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На самом деле даже больше, поскольку оригинальный гаджет, и я подчеркиваю это, потому что на тему оригинальности мы поговорим чуть позже, сейчас можно приобрести у российских продавцов за 1500 рублей, тогда так более менее приличный браслет с похожим функционалом у конкурентов стоит от 5000 и выше… Давайте же разберемся, в чем сильные и слабые стороны Mi Band, чтобы, по возможности развеять все предрассудки и понять – нужен он вам или нет?

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Итак, последняя версия этого гаджета выглядит почти также, как и выпущенный в конце 2014 браслет первого поколения – крупная металлическая капля или овал шириной 14, длиной 36 и толщиной 9 мм, иногда эта штука называется Core или ядро.

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Отличие версии 1S заметно на нижней стенке, куда выведен оптический датчик  измерения пульса, сверху находятся 3 белых светодиода.

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Они сигнализируют о входящем уведомлении, уровне зарядки или количестве пройденных за день шагов- каждый из светодиодов обозначает примерно 33% от поставленной цели, и если на смартфоне вы ставите 8000 шагов в день, то две светящиеся лампочки, которые зажигаются при вскидывании руки, означают 66% до цели или около 5000 шагов…

На корпусе нет ни одной кнопки, а все настройки делаются через приложение для смартфона. Важно также и то, что Mi Band защищен по стандарту iP67 и не боится пыли, грязи и прямого контакта с водой в душе или бассейне.

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Зарядка устройства производится с помощью хитрого переходника в виде док станции, куда ядро вставляется на специальную контактную площадку, и далее подключается к любому USB  порту.  Сетевого адаптера в комплекте нет из соображений экономии, но это совсем не проблема, USB порт сегодня есть даже в любом телевизоре. Все это хозяйство заправляется в специальный довольно тугой с непривычки полиуретановый браслет, надеваемый на руку.

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Ремешки бывают разного цвета, и чаще всего подделывают именно их, поскольку ума для этого много не надо. Проблема лишь в том, что НЕ оригинальные браслеты значительно мягче, и ядро может из него выпасть в процессе повседневной эксплуатации- это кстати одна из частых и незаслуженных претензий к гаджету – мол вывалился и потерялся. Увы к Xiaomi это, чаще всего, не имеет никакого отношения.

Весит гаджет 5.5 граммов без браслета, и около 13 в боевой амуници, что, конечно же рукой практически не ощущается, и на второй день о том, что что-то надето на руку забываешь вовсе.

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Также отмечу, что отсутсвие углов и плавные изгибы также способствуют незаметности – гаджет за рукава не цепляется и одежде совсем не мешает.

Ладно, это все конечно круто, но как устройство ведет себя в повседневной эксплуатации?  Вот здесь начинаются первые серьезные нюансы, ибо раскрывается Mi Band полностью тому, кто готов копнуть чуточку глубже того, что просто лежит на поверхности.

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Во первых – хорошо и полноценно гаджет работает только с Android. Версия для IOS есть, но только на английском и с урезанным функционалом, хотя мне доводилось подключать такой гаджет даже к iPad – все нормально работает и статистика по шагам, потраченным калориям и пользовательской частоте пульса получается своевременная.

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На WP официального приложения нет вовсе, а только любительская сборка, которую не трудно найти на просторах Интернет – она тоже фундаментальностью и избытком качественно реализованных функций совсем не страдает.

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С Android, как я уже отмечал, ситуация намного приятнее, хотя, если также просто взять и скачать «в лоб» приложение mi fit из маркета оно будет не самым свежим и не самым крутым из возможных.

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В принципе можно качнуть ту же программу не с маркета, а с сайта miui.su, с более качественной русификацией и, как ни странно более свежую по номеру версии.  Это приложение просит ввести данные пользователя – пол, вес, рост и возраст, и начинает считать шаги, потраченные калории и пройденное расстояние.

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Кроме этого есть возможность получать уведомления во время звонка- браслет вибрирует и мигает всеми 3-мя лампочками, а также на любые сообщения от любых приложений, но, почему-то не больше 5 программ! ((

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Плюс к этому во второй версии этого официального приложения Xiaomi взяли и убрали функцию умного будильника, которая будила пользователя не в четко установленное время, а в легкой фазе сна, когда просыпаться легко и приятно.

Думаю, что эти ограничения и запреты послужили не очень хорошую службу положительному имиджу гаджета в целом, однако тут же в маркете есть великолепный выход из ситуации – еще сразу несколько альтернативных программ от сторонних разработчиков- энтузиастов, которые учли все огрехи штатной программы и предложили много новых крутых функций.

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На мой взгляд, самой интересной альтернативой является mi band notify & fitness от какого-то итальянского разработчика.

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Здесь есть все что нужно включая графики активности, шаги и калории за любой интервал и представленные гораздо нагляднее. 

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Главной же фишкой программы являются изумительно удобные функции настройки уведомлений. Тут уже можно тюнинговать все что хочешь, на любой мессенджер или приложение браслет будет реагировать так как удобно пользователю меняя и режим вибрации и индикацию.

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Уже в базовом бесплатном варианте программа на голову бьет штатное приложение, за которое Xiaomi должно быть попросту стыдно, и поднимает удобство использования этого дешевого и прикольного браслета до такого уровня, с которым не может сравниться большинство дорогих собратьев.

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Полный же функционал, открывающий еще больше 10-ка функций обойдется за гуманные 113 рублей, и тут уже активируется и умный будильник, учитывающий фазу сна, и измерение пульса через заданные интервалы времени, и синхронизация с Google fit, и функция сигнализации при разрыве связи или утере смартфона, и много чего еще…

У меня создалось впечатление, что этот софт писали те, кому очень нравится сам гаджет, и они хотели бы открыть все что он может по полной, и даже больше.

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Теперь, фактически, это устройство можно назвать полноценным помощником для смартфона сразу по двум разным темам. Во-первых это вся фитнесс активность и различные измерения со статистикой, мотивирующие почаще поднимать свое пузо с дивана и двигаться. Во вторых, и для кого-то это даже полезнее и нужнее,- это оперативные уведомления на руке, которые не позволяют пропускать важные звонки или уведомления со смартфона, причем если их настроить по разному – можно даже не глядя на экран определять какое приложение или какой контакт в данный момент хочет общаться, и это очень удобно.

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Теперь об особенностях эксплуатации и решении возможных проблем. Mi Band 1S Pulse наверное самый доступный браслет в Мире с оптическим датчиком пульса, и работает он довольно корректно, при соблюдении нескольких важных условий. На руке браслет должен сидеть плотно и не болтаться, а во время измерений желательно рукой не трясти не шевелиться. Также на точность измерений довольно сильно влияет количество волосяного покрова на руке, и чем шерсть гуще, а воздушная подушка между датчиком и кожей  шире, тем менее точными выходят такие замеры. Я слышал что кто-то даже сбривал площадку на руке под браслетом чтобы исключить возможные помехи, и в идеальных условиях полученные данные почти не отличаются от профессиональных тонометров.

Шаги считаются в целом не плохо, и переводятся в метры при ходьбе или подъёме по лестницам. Однако в некоторых случаях — ввиду излишней чувствительности — браслет может считать шагами другие действия, вплоть до мытья посуды. Что интересно, пройденное расстояние при этом практически не меняется, и, похоже, сделано это специально. То же самое касается и езды на велосипеде – учитывается расстояние по GPS, но количество шагов остается без изменений- не всегда удобно, но можно привыкнуть.

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Гаджет работает на перезаряжаемом аккумуляторе емкостью 41 mAh. На прошлых версиях браслета, не имеющих встроенного пульсометра время работы было рекордным и доходило до месяца, что, конечно же, очень круто. Новинка же более функциональна, а измерения пульса отъедают изрядную долю энергии, так что время автономности у Mi Band 1S Pulse снизилось примерно на половину, а если часто и с регулярными интервалами деть измерения для статистики то и до 10 дней.  Важно, что при достижении низкого уровня зарядки, браслет вообще отключает измерение пульса и шагомер и работает только в качестве будильника и сигнализатора оповещений. В таком режиме он способен продержаться на голодном пайке еще примерно неделю!

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Плюс к этому, владельцы смартфонов Xiaomi или любых других с прошивкой MIUI 6 или старше, могут разблокировать экран своего смартфона или планшета без ввода ключа или пароля – система понимает что браслет рядом, а значит это хозяин.

Теперь о недостатках, и самый главный, на мой взгляд вообще не касается гаджета от Xiaomi – это просто фантастическое море подделок.  Я видел очень похожие устройства, которые продаются в почти таких же коробках, и либо не работают с официальным приложением вовсе, или работают совсем не так как нужно.

Как я уже отмечал, у подделок более мягкие ремешки, а качество сборки и упаковки также заметно отличается в худшую сторону, и естественно весь этот хлам влияет на восприятие оригинального mi band в целом. К сожалению я не могу вам дать универсального рецепта как не попасться на недобросовестную продажу. Старайтесь брать лишь у проверенных поставщиков, дающих свою гарантию и честно отвечающих на вопрос об оригинальности их поставок.

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Вторым существенным недостатком считаю проблему с тем, что сама Xiaomi, выпустив кайфовый и интересный гаджет лениво и криво поддерживает его ПО, из-за чего пользователи IOS и WP вообще оказываются почти что «в пролете», и им доступна только малая доля всех возможностей этого трекера. Если же вы обладатель зеленого робота, и последуете моим рекомендациям в выборе соответствующего приложения для синхронизации и работы, Mi Band 1S Pulse порадует вас даже не на 100, а, пожалуй, на все 146%))

Полная видео версия обзор Xiaomi MiBand 1S Pulse:

Xiaomi Mi Band 1S Pulse. Браслет с пульсом и предрассудки.: 2 комментария

  1. Всем привет!
    Проблема, как я понимаю, не индивидуальная у меня.
    3 дня браслет mi band 1s работал отлично с телефоном Xiaomi Redmi 3s. Но на вечер третьего дня – о чудо: браслет отконектился и больше привязываться не хочет. Блютуз телефона браслет видит. Пробовал перезагружать телефон, подключаться несколько десятков раз и все тщетно…
    Это как то можно исправить?

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  2. Пользуюсь 4-й месяц заряда хватает примерно на месяц(пульс не измеряю) работает как шагомер + уведомления SMS, звонков и умный будильник. Покупкой доволен, особенно что купил его с 50% скидкой у офф дистрибьютора за 200 грн.($9) (брал смартфон у них же). Браслет работает с MEIZU M3 Note. Умный будильник работает через XSmartAlarm.

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