Новости

Vertu Constellation (2017): впервые с двумя SIM-картами

Оставить комментарий  343

Компания Vertu представила новый люксовый смартфон из линейки Constellation. В отличие от прочих подобных девайсов он может похвастаться сильной начинкой и, впервые для Vertu, поддержкой двух SIM-карт.

Читать далее Vertu Constellation (2017): впервые с двумя SIM-картами

Новости

Asus Tinker Board: мощный конкурент для Raspberry Pi

Оставить комментарий  415

У одноплатного компьютера Raspberry Pi хватает клонов, однако не все они могут похвастаться благородным происхождением. Тем ярче выделяется на их фоне Tinker Board от Asus.

Читать далее Asus Tinker Board: мощный конкурент для Raspberry Pi

Обзоры

Электрическая Lada Vesta, Камаз и автобус. Как это работает?

12 комментариев  894

Недавно у меня появилась возможность познакомиться с электрическими версиями серийных машин, которые мы каждый день видим на улицах. Это и вазовская Vesta, и грузовой Камаз и даже маршрутка. Читать далее Электрическая Lada Vesta, Камаз и автобус. Как это работает?

Новости

Nokia: огромный планшет с нестандартной начинкой

Оставить комментарий  940

Смартфон Nokia 6 ознаменовал возвращение бренда на рынок смартфонов. А что же с планшетами? Они тоже на подходе. По меньшей мере, один из них.

Читать далее Nokia: огромный планшет с нестандартной начинкой

Новости

HTC Halfbeak: умные часы в работе

Оставить комментарий  848

Время от времени в сети появляются утечки-намёки на то, что HTC работает над умными часами с кодовым именем Halfbeak. Тем не менее, к настоящему времени гаджет так и не стал реальностью для рядовых потребителей. Всё, что есть у нас в распоряжении – инсайдерские фото, новая порция которых показывает, каким будет интерфейс.

Читать далее HTC Halfbeak: умные часы в работе

Новости

Cortana для Android: виртуальный ассистент на экране блокировки

Оставить комментарий  1 255

В декабре прошлого года приложение Cortana для iOS и Android подверглось переработке и, по заявлению представителей Microsoft, стало более простым и понятным. Сейчас компания решила поселить виртуальную ассистентку на экране блокировки. Данная функция в настоящее время тестируется в рамках приложения для Android.

Читать далее Cortana для Android: виртуальный ассистент на экране блокировки

Новости

Рендеры Samsung Galaxy S8 Plus: двойная камера и кнопка для Bixby?

Оставить комментарий  1 520

Не так давно на различных рендерах засветился смартфон Samsung Galaxy S8. В то же время попавшее в сеть изображение Galaxy S8 Plus не давало возможности разглядеть его со всех сторон. А ведь, согласно слухам, именно старшей модели достанется двойная основная камера.

Читать далее Рендеры Samsung Galaxy S8 Plus: двойная камера и кнопка для Bixby?

Новости

Xiaomi Redmi Note 4: версия на Qualcomm Snapdragon 625

Оставить комментарий  1 521

В августе прошлого года Xiaomi представила в Китае смартфон Redmi Note 4 с десятиядерным MediaTek Helio X20 на борту. Сейчас, спустя почти полгода, китайская компания представила в Индии международную версию, оснащённую процессором от Qualcomm.

Читать далее Xiaomi Redmi Note 4: версия на Qualcomm Snapdragon 625

Новости

Google Maps: парковка без проблем

Оставить комментарий  1 396

Google Maps может подсказать, как лучше добраться до работы или же посоветовать, когда лучше сходить в ресторан. Отныне сервис будет помогать и с парковкой.

Читать далее Google Maps: парковка без проблем

Новости

ZTE Hawkeye: управление взглядом и оптический зум

Оставить комментарий  1 613

На CES 2017 ZTE не только представила смартфоны Blade V8 и Blade V8 Pro, но и анонсировала краудфандинговый смартфон Hawkeye. Характеристики модели, разработанной в соответствии с пожеланиями участников онлайн-сообщества ZTE, так и не были озвучены. Теперь же этот пробел восполнен.

Читать далее ZTE Hawkeye: управление взглядом и оптический зум