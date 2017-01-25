Компания Vertu представила новый люксовый смартфон из линейки Constellation. В отличие от прочих подобных девайсов он может похвастаться сильной начинкой и, впервые для Vertu, поддержкой двух SIM-карт.
Читать далее Vertu Constellation (2017): впервые с двумя SIM-картами →
У одноплатного компьютера Raspberry Pi хватает клонов, однако не все они могут похвастаться благородным происхождением. Тем ярче выделяется на их фоне Tinker Board от Asus.
Читать далее Asus Tinker Board: мощный конкурент для Raspberry Pi →
Недавно у меня появилась возможность познакомиться с электрическими версиями серийных машин, которые мы каждый день видим на улицах. Это и вазовская Vesta, и грузовой Камаз и даже маршрутка. Читать далее Электрическая Lada Vesta, Камаз и автобус. Как это работает? →
Смартфон Nokia 6 ознаменовал возвращение бренда на рынок смартфонов. А что же с планшетами? Они тоже на подходе. По меньшей мере, один из них.
Читать далее Nokia: огромный планшет с нестандартной начинкой →
Время от времени в сети появляются утечки-намёки на то, что HTC работает над умными часами с кодовым именем Halfbeak. Тем не менее, к настоящему времени гаджет так и не стал реальностью для рядовых потребителей. Всё, что есть у нас в распоряжении – инсайдерские фото, новая порция которых показывает, каким будет интерфейс.
Читать далее HTC Halfbeak: умные часы в работе →
В декабре прошлого года приложение Cortana для iOS и Android подверглось переработке и, по заявлению представителей Microsoft, стало более простым и понятным. Сейчас компания решила поселить виртуальную ассистентку на экране блокировки. Данная функция в настоящее время тестируется в рамках приложения для Android.
Читать далее Cortana для Android: виртуальный ассистент на экране блокировки →
Не так давно на различных рендерах засветился смартфон Samsung Galaxy S8. В то же время попавшее в сеть изображение Galaxy S8 Plus не давало возможности разглядеть его со всех сторон. А ведь, согласно слухам, именно старшей модели достанется двойная основная камера.
Читать далее Рендеры Samsung Galaxy S8 Plus: двойная камера и кнопка для Bixby? →
В августе прошлого года Xiaomi представила в Китае смартфон Redmi Note 4 с десятиядерным MediaTek Helio X20 на борту. Сейчас, спустя почти полгода, китайская компания представила в Индии международную версию, оснащённую процессором от Qualcomm.
Читать далее Xiaomi Redmi Note 4: версия на Qualcomm Snapdragon 625 →
Google Maps может подсказать, как лучше добраться до работы или же посоветовать, когда лучше сходить в ресторан. Отныне сервис будет помогать и с парковкой.
Читать далее Google Maps: парковка без проблем →
На CES 2017 ZTE не только представила смартфоны Blade V8 и Blade V8 Pro, но и анонсировала краудфандинговый смартфон Hawkeye. Характеристики модели, разработанной в соответствии с пожеланиями участников онлайн-сообщества ZTE, так и не были озвучены. Теперь же этот пробел восполнен.
Читать далее ZTE Hawkeye: управление взглядом и оптический зум →