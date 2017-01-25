Время от времени в сети появляются утечки-намёки на то, что HTC работает над умными часами с кодовым именем Halfbeak. Тем не менее, к настоящему времени гаджет так и не стал реальностью для рядовых потребителей. Всё, что есть у нас в распоряжении – инсайдерские фото, новая порция которых показывает, каким будет интерфейс.

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