Xiaomi Mi MAX. Между смартфоном и планшетом.

Признаться, я очень люблю фаблеты, и в жизни у меня в разное время было три разных 6-ти дюймовых гаджета, так что морально я настраивался на то, что Xiaomi Mi MAX будет огромным.

Человеческий мозг так устроен, что когда ему говорят: стул или диван, он примерно представляет себе масштабы этого объекта, поскольку не раз встречал его раньше, но в реальности иногда бывает все не так просто.

Даже получив в руки довольно массивную белую коробку с красными иероглифами и английскими буквами MAX на борту, я не предполагал истинные размеры этого гаджета, но гигантский фаблет от Xiaomi заполняет все внутреннее пространство и поражает своими размерами даже искушенного пользователя.

Дабы не быть голословным и сразу дать вам понять истинные масштабы устройства, предлагаю сравнить его габариты и не самого маленького фаблета Samsung S7 Edge с экраном в 5.5 дюймов, последний просто растворяется на фоне гиганта, хотя разница в их диагонали составляет менее дюйма…

6.44 дюйма в реальности воспринимаются уже чем угодно, но не простым средством для совершения телефонных звонков и пролистывания соц. сетей: на таком экране можно уже как следует развернуться!

Фактически, Mi MAX – представитель нового подвида смартфонов, некоего гибрида телефона и планшета, и как всякий продукт селекции гаджет постарался унаследовать лучшие черты обоих родителей.

Причем эта ниша, в отличии от 4-х и 5-ти дюймовых смартфонов, совсем не заполнена, и в диапазоне от 6 до 7 дюймов играют пока лишь очень немногие, вроде Sony Xperia Z Ultra, Lenovo PHAB Plus и недавно анонсированного Huawei Honor Note 8, а все потому что даже сами производители не до конца понимают, к какому классу устройств относить такую «лопату» с начинкой смартфона и габаритами планшета.

Дело в том, что большие 7-ми и даже 8-ми дюймовые планшеты с функцией полноценной звонилки уже совсем не редкость, к примеру, Asus Phonepad 7 или Fonepad 8 не плохо с этим справляются, при этом страдая классическими «планшетными болезнями», – низким разрешением экрана и основной камеры, и весьма скромной, по современным смартфонным меркам, производительностью.

Здесь же нам предлагают битком набитый современными «смартфонными» плюшками гаджет с огромным дисплеем на все случаи жизни, который способен легко решать множество сугубо планшетных функций.

Прежде всего, отмечу, что по конструкции Mi MAX – это увеличенный смартфон, а не уменьшенный в габаритах планшет.

Само исполнение неразборного корпуса, сканер отпечатков на задней панели и органы управления выдают родство с линейкой Redmi Note 3, только в несколько в несколько ином масштабе.

Mi MAX кажется очень тонким, из-за небольшого визуального трюка, ведь 7,5 мм – нормальная толщина для среднестатистического смартфона, однако из-за большой площади корпуса, а также из-за того, что верхнее стекло со скругленными краями как бы лежит поверх алюминиевого кузова, аппарат кажется очень тонким.

Есть правда один нюанс: задняя крышка выполнена из металла не целиком – сверху и снизу, примерно по сантиметру, есть пластиковые вставки, искусно имитирующие металл, видимо, под ними живут антенны.

А вот 203 грамма веса для такого объема вообще ерунда, особенно с учетом того, что Xiaomi эффективно заполнили каждый кубический миллиметр корпуса, как говорят у космонавтов, полезной нагрузкой в виде аккумулятора, емкость которого составляет 4850 мА⋅ч, и, забегая вперед, скажу, что работает аппарат изумительно долго.

Клавиши громкости, как и кнопка включения на правом борту, сделаны из металла, и здесь у меня лишь одна маленькая претензия – с расположением кнопки включения Xiaomi самую малость перестарались, и на 17-ти сантиметровой боковине хотелось бы ее видеть на 1-2 сантиметра пониже, чтобы удобнее было нажимать пальцем, когда держишь гаджет одной рукой.

Зато будить экран тут можно с помощью двойного постукивания, а то и вовсе миновать клавишу включения, если авторизовать отпечаток пальца. В этом случае активация рабочего стола происходит практически мгновенно, хотя к сканеру те же претензии, что и к кнопке включения: хотелось бы видеть его на пару сантиметров пониже.

На левом торце классический гибридный лоток, где вместо второй сим карты можно использовать карту расширения памяти, так что любителем двух симок внутри одного корпуса следует заранее побеспокоиться об объеме внутренней памяти, поскольку Mi MAX поставляется в трех вариантах, на 32, 64 и 128 гигабайтов. Традиционно, для Xiaomi это не единственные различия между версиями, но них мы поговорим чуть позже.

Mi MAX даже не пытается косить “под малыша”, и отступы по краям дисплея сверху и снизу, хоть и лежат в пределах разумного, совсем не маленькие. На мой взгляд, было бы круто использовать модную нынче технологию невидимых рамок слева и справа, как на 6-ти дюймовом Sony XA Ultra.

Здесь бы это имело не только эстетический эффект, но и убрало бы пару миллиметров от ширины корпуса, поскольку почти 9 сантиметров для того, чтобы держать аппарат одной рукой, – значение на грани разумного. Хотя, если посмотреть на Mi MAX как на маленький планшет, то напротив, корпус кажется воплощением элегантности и минимализма…

На счет самого экрана ничего плохого сказать не могу – весьма качественная IPS матрица с FHD разрешением обеспечивает плотность точек на такой площади в 342PPI, и с четкостью даже самых мелких шрифтов и объектов полный порядок.

Думаю, что объективно, FHD-разрешения будет не хватать где-то на 7-8 дюймах, так что на 6.5 все в полном порядке, а в классификации Apple такой экран назвали бы Retina.

Аппарат одним из первых в модельном ряду Xiaomi получил новую программную оболочку MIUI 8 поверх Android 6.0.1, и я ожидал, что разработчики как-то особенно позаботятся о своем большом фаблете, учитывая такую площадь экрана.

К сожалению, оболочка здесь ничем не отличается от 5-ти дюймового Mi5 и просто масштабируется до огромных иконок с огромным отступами между ними.

В ландшафтный режим при повороте гаджета интерфейс не переходит, сетка рабочего стола не изменяется, из-за чего иконки выглядят слоноподобными, а номеронабиратель таких размеров, что до цифры “1” большим пальцем не добраться при всем желании.

К счастью, у Xiaomi заготовлен фирменный трюк, позволяющий уменьшить рабочее поле, если провести пальцем по сенсорным клавишам от центральной к любому краю.

Рабочий стол спрыгивает в угол до разумных пределов, и теперь уже удобно звонить или набирать текст, держа аппарат одной рукой, так что приноровиться все-таки можно.

А вот удобно настроить бестолково используемую площадь экрана придется с помощью сторонних лаунчеров, самый удобный из которых Nova Launcher, даже в бесплатной версии устраняющий все недостатки.

Так, сетку рабочего стола здесь можно поменять с 4х7 на 6х8 или даже больше, произвольно менять размеры виджетов и включить поворот рабочего стола в ландшафтный режим из любого приложения.

Вот теперь интерфейс стал удобным, а из большой площади экрана и несколько отличной от смартфона идеологии можно выжимать все 146%.

Переходим к аппаратной начинке и разным модификациям гаджета. У меня в руках младшая версия с процессором Snapdragon 650 с 3-ми гигабайтами оперативки, постоянной памятью на 32 гигабайта.

Второй Mi MAX у меня в руках имеет 2 принципиальных отличия – объем постоянной памяти тут 64 гигабайта, а процессор Snapdragon 652.

Есть еще топовая модификация, тоже с 652 на борту, только постоянной там 128, а оперативной 4 гб. Первую и вторую модификации на обзор мне дали наши друзья из интернет-магазина http://cybernetic.pro/ именно для сравнения между собой, ведь старшая модель отличается лишь объемом памяти, и честно говоря, разница в скорострельности оказалась совсем небольшая.

Для понимания причин нужно совсем немножко копнуть в железяки, и напомнить вам, что Snapdrgon 650 несет на борту 6 ядер и графику Adreno 510. Единственное отличие Snapdragon 652, который используется на старших моделях Mi MAX в том, что к 6-ти ядрам Snapdragon 650 добавлены еще 2 на архитектуре Cortex A72, а графический адаптер вообще не изменился.

Вот я и ожидал увидеть прирост, ну, скажем, процентов на 10-15 между 6 и 8 ядрами и так к весьма “бодрому” чипсету от Qualcomm, но реальность оказалась намного более прозаичной. Во всех тестах отличия между этими камнями не превышают 2-3%, и получается что самый существенный прирост 652 против 650-го получил именно за счет маркетинга, ведь 6 ядер и 8 в ушах и мозгах потребителя звучат совершенно по-разному!

А если продолжать рассуждение на эту тему, то получается, что 650-й еще и выгоднее, поскольку ему не нужно кормить два лишних рта под нагрузкой, и при прочих равных аппарат с таким процессором будет потреблять меньше энергии, ведь других отличий между ними и нет… Вот если бы на старших моделях нашлось место роскошному Snapdragon 820, совсем другое бы дело, а так пользователям придется выбирать лишь необходимый им объем внутренней памяти.

Основная камера Mi MAX, похоже, полностью перекочевала из Redmi Note 3 PRO: те же 16 мегапикселей, фазовый автофокус и оптика с апертурой F2.0. То, что в недрах этого гаджета живет не такой продвинутый модуль, как в Mi5, говорит отсутствие оптической стабилизации и посредственные по качеству снимки в условиях недостаточной освещенности. Вот пример съемки ночью и с рук.

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Тут камера ведет себя достаточно скверно, теряя детализацию и посыпая все вокруг противным цветовым шумом, хотя, если света чуть-чуть побольше, а рука фотографа не дрожит, снимки получаются куда лучше:

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А вот днем фотографические возможности MAXa не разочаруют.

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Макро получается приличным сантиметров примерно с 7 и неплохо размывается фон:

оригинал снимка

HDR дает весьма “вкусную” картинку даже через грязное лобовое стекло автомобиля:

оригинал снимка

А при идеальных условиях съемки вообще красота:

оригинал снимка

оригинал снимка

В родной камере MIUI 8 Xiaomi добавили программный tilt shift, умеющий размывать окружение круглых или вытянутых объектов вот с такими эффектами:

оригинал снимка

А еще есть прикольная активация камеры по громкому звуку, когда достаточно громко отдать команду, и через 3 секунда произойдет съемка, а также полностью программный режим с ручными настройками фокуса, чувствительности и экспозиции.

В целом, качество съемки днем заслуживает твердой 4-ки по 5-ти бальной шкале для смартфонов, а ночью лучше не фотографировать вовсе, чтоб не расстраиваться, хотя, если посмотреть на возможности камеры с планшетной точки зрения, то 16-ти мегапиксельный модуль будет «царем зверей» на фоне 5- и 8-ми мегапиксельных «пукалок», которые используются на планшетах.

А еще приятными бонусами гаджета являются встроенный инфракрасный пульт ДУ, как и у большинства смартфонов Xiaomi, и аналоговое FM радио, способное работать и без подключенных наушников благодаря большому железному корпусу.

ОК, подводим итоги и перечислим что больше всего понравилось и не понравилось на Mi MAX. Сначала о плюсах:

Что не понравилось:

Наверное, товарищу Гулливеру Mi MAX покажется обычным смартфоном, но если вы живете в том же масштабе, что и я, и руки у вас примерно таких же размеров, главная проблема будет – привыкнуть к габаритам этого гаджета.

Происходит, впрочем, такое привыкание на удивление быстро, и маленькие смартфоны начинают казаться неполноценными, да и в планшете нужда совсем отпадает.

На этом сегодня все. За помощь в организации съемок мы благодарим петербургский «Дом Великана» на Большой Морской 5, если небыли тут, советую заглянуть!

Полная видео версия обзор Xiaomi Mi MAX:

Партнер выпуска интернет-магазин http://cybernetic.pro/