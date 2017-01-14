Новости

Samsung Galaxy S8: внешность на рендерах

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В сеть попали 3D рендеры Samsung Galaxy S8. Некий производитель чехлов для смартфонов анонимно опубликовал несколько изображений, позволяющих составить представление о внешности будущего флагмана.

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Nokia 8: две версии на фото и видео

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Недавно компания HMD Global анонсировала новый смартфон под брендом Nokia, а на MWC 2017 мы увидим ряд других моделей. Одна из них засветилась на стенде Qualcomm в рамках выставки CES 2017.

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Moto G5 Plus: мы думали, что это Moto X (2017)

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В прошлом месяце в сети появилась информация о смартфоне Moto X (2017). Позднее предполагалось, что аппарат получит название Moto C, теперь же выясняется, что это будущий Moto G5 Plus.

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Liveman C1: 4K экшн-камера от LeEco

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LeEco выходит на рынок экшн-камер: компания представила устройство под названием Liveman C1. Оно должно стать конкурентом для свежеанонсированной Yi 4K+ и камер Go Pro.

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Nokia 6: первый смартфон-возвращенец под легендарным брендом

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В декабре Nokia вернулась на телефонный рынок с парой кнопочных моделей. Видимо, это была тренировка перед стартом: сейчас компания HMD Global показала первый после долгого перерыва смартфон под легендарным брендом.

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Yi Erida на CES 2017: быстрый дрон из углеволокна

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На CES 2017 компания Yi похвасталась не только новой экшн-камерой, но и дроном Yi Erida с камерой Yi 4K на борту.

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ZTE Blade V8 и Blade V8 Pro на CES 2017: двойная камера у каждого

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Компания ZTE на CES 2017 представила смартфоны с двойными камерами – Blade V8 и Blade V8 Pro. Несмотря на похожие названия, модели существенно отличаются как внешностью, так и начинкой.

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Экшн-камера Yi 4K+ на CES 2017: 60 кадров в секунду

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На CES 2017 компания Yi Technology, выпускающая экшн-камеры для Xiaomi, анонсировала третью модель после Yi Action Camera и YI 4K Action Camera.

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