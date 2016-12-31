Обзоры

Samsung Gear S3 frontier. Час пробил!

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Тема часов для меня весьма не простая и очень личная. Сколько помню себя в сознательной жизни — наручные часы всегда со мной, сначала просто красивые и удобные, а по мере понимания, стильные и весьма качественные. Так к 2012 году я владел не плохой, на мой взгляд, коллекцией, куда входили Longines La Grande Classique, TAG Heuer Link и еще пара менее именитых швейцарцев. Читать далее Samsung Gear S3 frontier. Час пробил!

Новости

PJ9 Levitating Portable Speaker: левитация и звук

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Помимо двух Bluetooth гарнитур компания LG анонсировала необычную акустическую систему под названием PJ9 Levitating Portable Speaker.

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LG TONE Studio и TONE Free: беспроводные гарнитуры-подковы

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LG представила две Bluetooth гарнитуры – TONE Studio и TONE Free. Обе новинки имеют уже знакомый по другим продуктам данной серии дизайн в виде подковы.
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Новости

Periscope: в формате 360

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Приложение Periscope, принадлежащее компании Twitter, обзавелось новой функцией. Наряду с обычными прямыми трансляциями стали доступны стримы в 360-градусном формате.

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Новости

Gionee M2017: автономность и дизайн

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Компания Gionee представила смартфон M2017, который ранее засветился в бенчмарках и TENAA. Одной из главных особенностей аппарата стала автономность.

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Новости

Samsung Galaxy S8 Plus: 6-дюймовая версия флагмана в разработке?

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Согласно слухам, Samsung покажет в следующем году не одну, а две версии флагмана Galaxy S8.

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Обзоры

Pipo P9. Планшет с сюрпризами.

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Вероятно, вы заметили, что обзоры планшетов и на нашем канале, да и у моих коллег выходят намного реже, чем обзоры смартфонов. И дело здесь не в утрате интереса со стороны пользователей, а в том, что новинок на планшетном рынке сейчас в 10 раз меньше, чем на смартфонном: производители сами никуда не торопятся.
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