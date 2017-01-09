В 2016 родилась идея лекции о мобильных гаджетах, которая впервые была «обкатана»на летнем GeekPicnic в Питере. Осенью я вернулся к этой теме для выступления сразу на двух площадках, для чего переработал и дополнил «10 главных мифов о смартфонах» так, чтобы подавать информацию в удобной практической форме. Читать далее 10 главных мифов о смартфонах, которые нужно забыть! (360°) →