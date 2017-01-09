Обзоры

Google Pixel и Google Daydream View. Слухи, мифы и реальность.

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Ушедший 2016-й год стал особенным для компании Google по части выпуска аппаратной составляющей для своих собственных начинаний. С появлением операционной системы Google Android 7 лет назад, компания решила к производству смартфонов и планшетов сама не притрагиваться, предоставив многочисленным желающим лишь программную поддержку и благословение… Читать далее Google Pixel и Google Daydream View. Слухи, мифы и реальность.

Новости

ZTE Blade V8 и Blade V8 Pro на CES 2017: двойная камера у каждого

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Компания ZTE на CES 2017 представила смартфоны с двойными камерами – Blade V8 и Blade V8 Pro. Несмотря на похожие названия, модели существенно отличаются как внешностью, так и начинкой.

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Новости

Экшн-камера Yi 4K+ на CES 2017: 60 кадров в секунду

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На CES 2017 компания Yi Technology, выпускающая экшн-камеры для Xiaomi, анонсировала третью модель после Yi Action Camera и YI 4K Action Camera.

Читать далее Экшн-камера Yi 4K+ на CES 2017: 60 кадров в секунду

Новости

Alcatel A3 XL: бюджетный 6-дюймовый фаблет на CES 2017

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TCL продолжает выпускать бюджетные смартфоны под брендом Alcatel. Вот и на CES 2017 компания показала первого представителя новой «премиальной линейки доступных устройств» под буквой «А».

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Новости

Qualcomm на CES 2017: умные очки на Snapdragon 835

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Компания Qualcomm вместе с Osterhout Design Group разработала умные очки, которые представила на CES 2017.

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Новости

FLIR Duo — экшн-камеры с тепловизором на CES 2017

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FLIR — компания, занимающаяся производством тепловизоров, анонсировала на CES 2017 первую в мире тепловизионную экшн-камеру. Новинка предназначена для использования в паре с дроном.

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Samsung: три смартфона Galaxy A (2017)

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Samsung собиралась показать новые смартфоны из серии Galaxy A только 5 января, однако информация о них уже появилась на официальном пресс-сайте компании.

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Обзоры

10 главных мифов о смартфонах, которые нужно забыть! (360°)

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В 2016  родилась идея лекции о мобильных гаджетах, которая впервые была «обкатана»на летнем GeekPicnic в Питере. Осенью я вернулся к этой теме для выступления сразу на двух площадках, для чего переработал и дополнил «10 главных мифов о смартфонах» так, чтобы подавать информацию в удобной практической форме. Читать далее 10 главных мифов о смартфонах, которые нужно забыть! (360°)