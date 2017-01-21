В декабре прошлого года приложение Cortana для iOS и Android подверглось переработке и, по заявлению представителей Microsoft, стало более простым и понятным. Сейчас компания решила поселить виртуальную ассистентку на экране блокировки. Данная функция в настоящее время тестируется в рамках приложения для Android.
Читать далее Cortana для Android: виртуальный ассистент на экране блокировки →
Не так давно на различных рендерах засветился смартфон Samsung Galaxy S8. В то же время попавшее в сеть изображение Galaxy S8 Plus не давало возможности разглядеть его со всех сторон. А ведь, согласно слухам, именно старшей модели достанется двойная основная камера.
Читать далее Рендеры Samsung Galaxy S8 Plus: двойная камера и кнопка для Bixby? →
В августе прошлого года Xiaomi представила в Китае смартфон Redmi Note 4 с десятиядерным MediaTek Helio X20 на борту. Сейчас, спустя почти полгода, китайская компания представила в Индии международную версию, оснащённую процессором от Qualcomm.
Читать далее Xiaomi Redmi Note 4: версия на Qualcomm Snapdragon 625 →
Google Maps может подсказать, как лучше добраться до работы или же посоветовать, когда лучше сходить в ресторан. Отныне сервис будет помогать и с парковкой.
Читать далее Google Maps: парковка без проблем →
На CES 2017 ZTE не только представила смартфоны Blade V8 и Blade V8 Pro, но и анонсировала краудфандинговый смартфон Hawkeye. Характеристики модели, разработанной в соответствии с пожеланиями участников онлайн-сообщества ZTE, так и не были озвучены. Теперь же этот пробел восполнен.
Читать далее ZTE Hawkeye: управление взглядом и оптический зум →
Google представит флагманские умные часы на Android Wear в феврале. Подробности о носимых гаджетах раскрыл известный типстер Эван Бласс (EvLeaks).
Читать далее LG и Google: анонс часов Watch Sport и Watch Style 9 февраля →
В сети, то тут, то там, ходили слухи о новых смартфонах Samsung из линейки Galaxy C. Что ж, один из них – Galaxy C7 Pro – официально представлен на сайте корейской компании.
Читать далее Samsung Galaxy C7 Pro: Always On и Samsung Pay на борту →
Huawei сделала странный ход: компания представила обновлённую версию смартфона P8 Lite, анонсированного два года назад. Как бы то ни было, аппарат превосходит по начинке не только предшественника, но и Huawei P9 Lite.
Читать далее Huawei P8 Lite (2017): обновлённая версия на Kirin 655 →
В сеть попали 3D рендеры Samsung Galaxy S8. Некий производитель чехлов для смартфонов анонимно опубликовал несколько изображений, позволяющих составить представление о внешности будущего флагмана.
Читать далее Samsung Galaxy S8: внешность на рендерах →
Недавно компания HMD Global анонсировала новый смартфон под брендом Nokia, а на MWC 2017 мы увидим ряд других моделей. Одна из них засветилась на стенде Qualcomm в рамках выставки CES 2017.
Читать далее Nokia 8: две версии на фото и видео →