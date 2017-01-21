Не так давно на различных рендерах засветился смартфон Samsung Galaxy S8. В то же время попавшее в сеть изображение Galaxy S8 Plus не давало возможности разглядеть его со всех сторон. А ведь, согласно слухам, именно старшей модели достанется двойная основная камера.

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