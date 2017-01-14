В сеть попали 3D рендеры Samsung Galaxy S8. Некий производитель чехлов для смартфонов анонимно опубликовал несколько изображений, позволяющих составить представление о внешности будущего флагмана.
Samsung Galaxy S8: внешность на рендерах
Nokia 8: две версии на фото и видео
Недавно компания HMD Global анонсировала новый смартфон под брендом Nokia, а на MWC 2017 мы увидим ряд других моделей. Одна из них засветилась на стенде Qualcomm в рамках выставки CES 2017.
HTC U Play: цвет, звук и умный ассистент
Помимо флагмана U Ultra компания HTC показала более доступный смартфон – U Play.
HTC U Ultra: фаблет в сапфировом стекле
На мероприятии под девизом For U компания HTC представила свежий флагман – U Ultra.
Moto G5 Plus: мы думали, что это Moto X (2017)
В прошлом месяце в сети появилась информация о смартфоне Moto X (2017). Позднее предполагалось, что аппарат получит название Moto C, теперь же выясняется, что это будущий Moto G5 Plus.
Liveman C1: 4K экшн-камера от LeEco
LeEco выходит на рынок экшн-камер: компания представила устройство под названием Liveman C1. Оно должно стать конкурентом для свежеанонсированной Yi 4K+ и камер Go Pro.
Nokia 6: первый смартфон-возвращенец под легендарным брендом
В декабре Nokia вернулась на телефонный рынок с парой кнопочных моделей. Видимо, это была тренировка перед стартом: сейчас компания HMD Global показала первый после долгого перерыва смартфон под легендарным брендом.
Читать далее Nokia 6: первый смартфон-возвращенец под легендарным брендом
Yi Erida на CES 2017: быстрый дрон из углеволокна
На CES 2017 компания Yi похвасталась не только новой экшн-камерой, но и дроном Yi Erida с камерой Yi 4K на борту.
Читать далее Yi Erida на CES 2017: быстрый дрон из углеволокна
ZTE Blade V8 и Blade V8 Pro на CES 2017: двойная камера у каждого
Компания ZTE на CES 2017 представила смартфоны с двойными камерами – Blade V8 и Blade V8 Pro. Несмотря на похожие названия, модели существенно отличаются как внешностью, так и начинкой.
Читать далее ZTE Blade V8 и Blade V8 Pro на CES 2017: двойная камера у каждого
Экшн-камера Yi 4K+ на CES 2017: 60 кадров в секунду
На CES 2017 компания Yi Technology, выпускающая экшн-камеры для Xiaomi, анонсировала третью модель после Yi Action Camera и YI 4K Action Camera.
Читать далее Экшн-камера Yi 4K+ на CES 2017: 60 кадров в секунду