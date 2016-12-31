Тема часов для меня весьма не простая и очень личная. Сколько помню себя в сознательной жизни — наручные часы всегда со мной, сначала просто красивые и удобные, а по мере понимания, стильные и весьма качественные. Так к 2012 году я владел не плохой, на мой взгляд, коллекцией, куда входили Longines La Grande Classique, TAG Heuer Link и еще пара менее именитых швейцарцев. Читать далее Samsung Gear S3 frontier. Час пробил! →