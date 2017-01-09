Ушедший 2016-й год стал особенным для компании Google по части выпуска аппаратной составляющей для своих собственных начинаний. С появлением операционной системы Google Android 7 лет назад, компания решила к производству смартфонов и планшетов сама не притрагиваться, предоставив многочисленным желающим лишь программную поддержку и благословение… Читать далее Google Pixel и Google Daydream View. Слухи, мифы и реальность.
Google Pixel и Google Daydream View. Слухи, мифы и реальность.
ZTE Blade V8 и Blade V8 Pro на CES 2017: двойная камера у каждого
Компания ZTE на CES 2017 представила смартфоны с двойными камерами – Blade V8 и Blade V8 Pro. Несмотря на похожие названия, модели существенно отличаются как внешностью, так и начинкой.
Читать далее ZTE Blade V8 и Blade V8 Pro на CES 2017: двойная камера у каждого
Экшн-камера Yi 4K+ на CES 2017: 60 кадров в секунду
На CES 2017 компания Yi Technology, выпускающая экшн-камеры для Xiaomi, анонсировала третью модель после Yi Action Camera и YI 4K Action Camera.
Читать далее Экшн-камера Yi 4K+ на CES 2017: 60 кадров в секунду
Alcatel A3 XL: бюджетный 6-дюймовый фаблет на CES 2017
TCL продолжает выпускать бюджетные смартфоны под брендом Alcatel. Вот и на CES 2017 компания показала первого представителя новой «премиальной линейки доступных устройств» под буквой «А».
Читать далее Alcatel A3 XL: бюджетный 6-дюймовый фаблет на CES 2017
Asus Zenfone 3 Zoom на CES 2017: зум и две камеры
Вместе с Zenfone AR компания Asus показала на CES 2017 новый фотосмартфон – Zenfone 3 Zoom.
Читать далее Asus Zenfone 3 Zoom на CES 2017: зум и две камеры
Asus Zenfone AR на CES 2017: Tango плюс Daydream
Компания Asus на CES 2017 похвасталась смартфоном Zenfone AR.
Читать далее Asus Zenfone AR на CES 2017: Tango плюс Daydream
Qualcomm на CES 2017: умные очки на Snapdragon 835
Компания Qualcomm вместе с Osterhout Design Group разработала умные очки, которые представила на CES 2017.
Читать далее Qualcomm на CES 2017: умные очки на Snapdragon 835
FLIR Duo — экшн-камеры с тепловизором на CES 2017
FLIR — компания, занимающаяся производством тепловизоров, анонсировала на CES 2017 первую в мире тепловизионную экшн-камеру. Новинка предназначена для использования в паре с дроном.
Читать далее FLIR Duo — экшн-камеры с тепловизором на CES 2017
Samsung: три смартфона Galaxy A (2017)
Samsung собиралась показать новые смартфоны из серии Galaxy A только 5 января, однако информация о них уже появилась на официальном пресс-сайте компании.
10 главных мифов о смартфонах, которые нужно забыть! (360°)
В 2016 родилась идея лекции о мобильных гаджетах, которая впервые была «обкатана»на летнем GeekPicnic в Питере. Осенью я вернулся к этой теме для выступления сразу на двух площадках, для чего переработал и дополнил «10 главных мифов о смартфонах» так, чтобы подавать информацию в удобной практической форме. Читать далее 10 главных мифов о смартфонах, которые нужно забыть! (360°)