Apple: отказ от iPod Nano и Shuffle, больше памяти для iPod Touch

Около трёх лет назад Apple прекратила производство плееров iPod Classic, а теперь компания решила попрощаться ещё с двумя своми детищами – iPod Nano and iPod Shuffle.

Apple подтвердила данную информацию ресурсу TechCrunch и убрала информацию о гаджетах со своего официального сайта. Отныне единственным актуальным плеером «яблочной» компании останется iPod Touch.

Впрочем, есть и хорошие новости: компания увеличила ёмкость сенсорного плеера. Теперь iPod Touch будет доступен в версиях с 32 и 128 Гб встроенной памяти, тогда как раньше можно было выбрать из вариантов с 16 и 64 Гб. Цены при этом не изменились – младшая модель по-прежнему продаётся за $199, а старшая – за $299. Цвета корпуса – серебряный, золотой, розовый, серый космос, голубой и красный.

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