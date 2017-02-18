Asus AIO VR: автономный шлем в разработке

Немногие шлемы виртуальной реальности могут работать без смартфона, однако число “самостоятельных” потихоньку растёт. Внести свою лепту решила и компания Asus, которая предположительно работает над шлемом AIO VR.

Продукт планируется к выпуску в этом году, а аббревиатура AIO в названии означает “всё в одном”, что указывает на автономность девайса. Гаджет отличается от прошлогоднего шлема тайваньской компании, при этом его внешность очень напоминает Google Daydream View. Впрочем, это не означает, что гаджет будет совместим с фирменной платформой поискового гиганта.

У Asus есть опыт в сфере виртуальной реальности. Взять хотя бы Zenfone AR, представленный в январе. Параллельно свои девайсы готовят Oculus, Samsung и Alcatel. Кого ждёт успех – покажет время.

Источник