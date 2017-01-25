Asus Tinker Board: мощный конкурент для Raspberry Pi

У одноплатного компьютера Raspberry Pi хватает клонов, однако не все они могут похвастаться благородным происхождением. Тем ярче выделяется на их фоне Tinker Board от Asus.

Компоновка элементов на плате такая же, как у Raspberry Pi, а значит, его корпус подойдёт и для Tinker Board. А вот начинка отличается. Здесь используется чипсет Rockchip 3288, который также установлен в некоторых хромбуках тайваньской компании (например, Asus Chromebit). Он достаточно мощный, чтобы декодировать видео в форматах H.264 и HEVC вплоть до разрешения 2160p (4K) при 60 кадрах в секунду, есть поддержка 10-битного цвета. В этом плане Tinker Board явно превзошёл Raspberry Pi и лучше подходит для создания медиацентра. Стоит учесть и наличие портов HDMI 2.0 и Gigabit Ethernet (против HDMI 1.4 и 100 Мбит/с Ethernet у Raspberry).

Впрочем, портов USB 3.0 здесь нет, а есть 4 полноразмерных USB 2.0 и один microUSB для питания. Также имеется 40-контактный разъём для подключения дополнительного оборудования – он также совместим с платами расширения Raspberry.

Одноплатный компьютер Asus Tinker Board официально поддерживает работу на Debian Linux с Kodi, однако железо позволяет портировать сюда и Chrome OS. Процессор Rockchip 3288 располагает четырьмя ядрами Cortex-A17. Хотя он 32-битный, в отличие от имеющегося у Raspberry Pi 3, ядра здесь быстрее. Объём оперативной памяти составляет 2 Гб (у Raspberry – 1 Гб). а для внутренней памяти используется UHS-I совместимый microSD слот. беспроводная связь обеспечивается модулями Wi-Fi b/g/n (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.0.

Стоимость Asus Tinker Board в Европе составляет €65/£55, включая налоги.

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