Fujifilm Instax Share SP-3 SQ: принтер для смартфона

Компания Fujifilm представила новый портативный принтер для печати фото со смартфонов.

Девайс под названием Instax Share SP-3 SQ печатает квадратные фото и совместим со смартфонами на iOS и Android. Он работает в паре с приложением Fujifilm Share. Также этот принтер можно использовать с фирменными камерами Fujifilm X Series, чтобы печатать снимки в разрешении 800х800 точек (318 dpi) на карточках Instax Square. Процесс печати занимает всего 13 секунд, а одного заряда встроенной батареи хватит на то, чтобы сделать 160 отпечатков.

Приложение Share поможет напечатать обычное фото или же сделать коллаж из 2-9 картинок и разместить его на одном отпечатке. Кроме того, можно добавить текст или же превратить фото в обложку журнала или диска. Приложение работает с соцсетями и сервисами Instagram, Facebook, Dropbox, Google Photos и Flickr.

Принтер Fujifilm Instax Share SP-3 SQ появится в продаже в ноябре в чёрном и белом цветах по цене $199.95. Карточки Instax Square будут продаваться отдельно за $16.99.

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