Gameband: геймерские часы и игры Atari

Играть на часах не очень-то удобно, но спрос на подобные развлечения явно есть. Вот и компания FMTwo Game открыла на краудфандинговой платформе Kickstarter сбор средств на первые часы для геймеров. Проект уже собрал около $146 000.

Часы под названием Gameband получат 1,6-дюймовый AMOLED экран с разрешением 320 x 320 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2100 и слот для microSD объёмом до 256 Гб. Объём оперативной и встроенной памяти составляет 512 Мб и 4 Гб соответственно. Дополнительно присутствуют: акселерометр, гироскоп, датчик освещения, модули Wi-fi и Bluetooth 4.2, разъём USB Type-C. За питание отвечает батарея на 400 мАч.

“Из коробки” на часах предустановлено 20 мини-игр, а также стандартные приложения (калндарь, контакты, номеронабиратель, погода и подобное). Кроме того, на гаджет можно переносить новые игр, музыку и фотографии. В игры можно играть с помощью специального приложения PixelFurnace. Загружать игры и играть в установленные можно и при подключении часов к компьютеру.

Умные часы Gameband имеют две специальные версии – Atari и Terraria. Первая имеет дизайн с красными акцентами и логотипом Atari. На борту – классические игры вроде Pong, Crystal Castles и Asteroids. Вторая посвящена мини-версии индии-игры Terraria.

Девайс можно предзаказть на Kickstarter за $99.

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