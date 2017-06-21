Гибкое будущее: концепт ноутбука Lenovo

В будущем гибкими обещают стать не только смартфоны и планшеты, но и компьютеры. На мероприятии в Нью-Йорке Lenovo показала концепт гибкого ноутбука.

Устройство складывается как обычный лэптоп, а его экран простирается до самой клавиатуры. В презентации отмечается, что дисплей ноутбука будет создан по неким “новым технологиям”, а его корпус выполнен из “передовых материалов”.

Представители Lenovo также сообщили, что компьютером можно будет управлять с помощью голоса. Впрочем, каких-либо внятных подробностей о концепте компания пока не предоставила. Весьма вероятно, что пока он существует только “на бумаге”.

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