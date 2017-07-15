Google Maps: оптимальное планирование поездок

Карты Google Maps обзавелись полезной функцией, которая позволит более точно спрогнозировать время поездки.

Перед началом путешествия можно не только просмотреть информацию о маршруте, но и увидеть, изменится ли время в пути в ближайшие несколько часов. Данная функция особенно пригодится, если вы отправляетесь куда-либо в часы пик. В этом случае карты могут дать советы относительно оптимального времени начала поездки.

Возможно, в будущем фирменные карты Google станут помогать пользователям передвигаться по мегаполисам, где зависимость от общественного транспорта особенно высока. Например, конкурентное приложение HereWeGo уже обладает подобным функционалом.

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