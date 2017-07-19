Google: персональная лента новостей для iOS и Android

Ещё декабре Google объявила о появлении в будущем персональной ленты новостей Google Feed. Теперь она появилась в мобильном поисковом приложении для Android и iOS.

Персональная лента формируется на основе данных поисковых запросов и файлов cookies. В Google надеются, что за счёт новой функции фирменное приложение будет пользоваться такой же популярностью, как мобильные Facebook и Twitter. В Google Feed будут отображаться новости (в том числе новости спорта), интересные видео на YouTube и истории, а в отдельной вкладке – информация об авиарейсах и погоде, рецепты и предстоящие события из календаря.

Если какая-либо карточка покажется неактуальной, можно будет отписаться от данной темы и от конкретного источника информации в целом. Кроме того, в настройках или с помощью кнопки “Подписаться” можно указать любимые спортивные команды, чтобы видеть соответствующие результаты матчей и турнирные таблицы.

Почти весь функционал знаком нам по Google Now, который сейчас заменила персональная лента и более продвинутый помощник Google Assistant. Лента Google Feed сейчас доступна только в США, а через несколько недель появится и в других странах. Позднее она доберётся и до веб-версии поисковика.

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