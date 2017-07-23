Google: приложение Motion Stills для Android

В прошлом году Google выпустила приложение Motion Stills для iOS, которое позволяет стабилизировать короткие клипы Live Photos. Теперь оно доступно для пользователей устройств на Android.

Сохранённые видео приложение стабилизировать не сможет, зато запишет минутный ролик в режиме интервальной съёмки, именуемый Fast Forward, или же сделает трёхсекундную анимацию под названием Motion Still. И те, и другие стабилизируются в реальном времени: авторам не придётся томиться несколько минут в ожидании обработки после съёмки. С помощью специального алгоритма приложение вычисляет необходимую стабилизацию в виде текстурной карты низкого разрешения.

Чтобы просмотреть ролики Motion Stills, достаточно провести вверх в режиме видоискателя. Видео можно делиться с друзьями, а при сохранении – выбирать формат (GIF-ка или короткий ролик). Если смахнуть Motion Still вправо, он попадёт в монтажную линейку, где можно склеить несколько роликов.

Приложение уже доступно в магазине Google Play.

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