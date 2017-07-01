Google Triangle: эксперимент с экономией трафика

В наши дни приложений для смартфонов не счесть, а современная цифровая реальность требует всё большего объёма передачи данных, что стремительно “съедает” трафик. Для стран с дорогими тарифами на Интернет это особенно накладно, но Google нашла выход.

Корпорация добра начала тестировать новое приложение под названием Triangle. Программа позволяет увидеть остаток трафика и список приложений, которые его используют, а также отключать передачу данных для отдельных из них. Более того, Triangle подскажет, что можно временно подключиться к Интернету. К примеру, если передача данных для карт Google Maps заблокирована, при открытии приложения вы увидите окно с предложением подключиться к сети на 10 минут, час или на неопределённое время.

Впрочем, Triangle позволяет не только экономить трафик, но и получать его в благодарность за тестирование приложений, рекомендованных Google. Компания тестирует эту систему вознаграждений среди пользователей предоплаченных тарифов операторов Globe Telecom и Smart Communications на Филиппинах. При этом за трафик. используемый тестовыми программами, платить не придётся.

На вопрос о доступности Triangle для других регионов представители Google заявили, что в настоящее время не могут поделиться какой-либо информацией на этот счёт.

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