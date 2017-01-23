HTC Halfbeak: умные часы в работе

Время от времени в сети появляются утечки-намёки на то, что HTC работает над умными часами с кодовым именем Halfbeak. Тем не менее, к настоящему времени гаджет так и не стал реальностью для рядовых потребителей. Всё, что есть у нас в распоряжении – инсайдерские фото, новая порция которых показывает, каким будет интерфейс.

Изображения, опубликованные в китайской соцсети Weibo, демонстрируют часы в работе. Дизайн гаджета со времени предыдущих утечек не изменился.

Тестовый образец HTC Halfbeak работает под управлением старой версии Android Wear 1.3.0, впрочем, как мы знаем, вместе с собственными умными часами Google официально выпустит обновление до Android Wear 2.0.

Представят ли HTC Halfbeak официально – по-прежнему неизвестно, однако надежда на то, что их покажут на MWC 2017, всё-таки остаётся.

Источник