HTC Vive Standalone: автономный VR шлем

«Несамостоятельные» шлемы виртуальной реальности постепенно уходят в прошлое. На выставке ChinaJoy компания HTC показала автономное устройство с говорящим названием Vive Standalone.

Шлем не потребует подключения проводов или установки дополнительных сенсоров. Он оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 835 и запускает приложения на платформе Viveport. C магазином Google Play новинка несовместима.

Прочие подробности касательно новинки HTC не раскрыла. Известно лишь, что на старте продаж шлем Vive Standalone будет эксклюзивом для Китая.

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