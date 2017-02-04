Instagram: эра фотоальбомов

Instagram в скором времени исполнит мечту тех, кто хотел размещать несколько фотографий в рамках одного поста.

Таким образом, в одну публикацию уместится небольшой альбом. Сейчас данная функция тестируется в бета-версии приложения для Android. Впрочем, некоторые пользователи уже замечают её наличие и в обычном приложении.

По долгому нажатию на фото в галерее активируется режим, позволяющий дополнительно выбрать до десяти фотографий и добавить их к публикации. Далее к каждому изображению можно применить свой фильтр и выложить получившийся альбом в ленту. Там по умолчанию отобразится одно фото, а горизонтальный свайп позволит просмотреть все остальные.

Те, кто видит функцию мультифото в обычном приложении, не могут воспользоваться ею полностью, поскольку попытка публикации альбома приводит к ошибке. Тем не менее, бета-тестирование проходит успешно и в скором времени публикация серий фото в Instagram должна стать доступной для всех.

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