Instagram: в режиме офлайн

В последнее время приложение Instagram развивается очень активно, поскольку количество активных пользователей приложения ежемесячно растёт. Так, на днях появилась возможность сохранять понравившиеся публикации в альбомы-коллекции по примеру Pinterest. Теперь же в социальной фотосети появился режим офлайн.

Подробности новой функции были раскрыты на ежегодной конференции Facebook для разработчиков, прошедшей в Сан-Хосе. Офлайн режим будет доступен для пользователей Android-версии Instagram. Прежде всего, он пригодится жителям регионов с медленным интернетом.

Они смогут просматривать ранее загруженную ленту, оставлять комментарии, отмечать посты в качестве понравившихся, а также сохранять их и даже отписываться от других пользователей. Кроме того, в режиме офлайн будут видны ранее просмотренные профили, включая собственный, а также кэшированная версия вкладки Интересное (Explore). После восстановления связи все действия пользователя будут выполняться в фоновом режиме.

Будут ли доступны в офлайн режиме Истории – пока неясно, однако наверняка в Instagram добавят такую возможность, поскольку в Snapchat (где Истории появились изначально) она уже есть.

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