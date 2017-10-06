Новый Google Daydream View: три цвета и не только

На презентации Google не обошлось без обновлённого VR шлема Daydream View.

Шлем второго поколения похож на предшественника, но вместе с тем усовершенствован по нескольким параметрам. Так, новый Daydream View получил улучшенные объективы, дающие более чёткую картинку и расширенные углы обзора. Корпус гаджета обтянут тканью в трёх цветах на выбор – чёрном, сером и красном.

В продаже шлем появится до конца этого года, а приобрести его можно будет за $99, что на $20 дороже по сравнению с первой версией.

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