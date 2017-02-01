Samsung: наушники с шумоподавлением наряду с Galaxy S8

Вместе со смартфонами Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus компания Samsung предположительно анонсирует беспроводные наушники с активным шумоподавлением.

Они станут улучшенной версией проводной модели Samsung Level In ANC. Сообщается, что наушники обеспечат снижение окружающего шума вплоть до 20 Дб. Кроме того, ушки смогут похвастаться режимом Talk-In Mode, который позволит пользователю слышать внешние звуки, когда кто либо называет его имя.

Стоимость обновлённых Level In ANC составит порядка $140. Наушники будут представлены в красном, чёрном, зелёном и серебристом цветах.

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