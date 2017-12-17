Samsung Notebook 9 (2018): лёгкость, мощь и версия со стилусом

Компания Samsung обновила линейку ультрабуков Samsung 9.

Модель с 13,3-дюймовым экраном является самой лёгкой: её масса составляет 995 граммов при габаритах 309,4 × 208 × 14,9 мм. Версия с 15-дюймовым дисплеем тоже весит не так уж много – всего 1250 граммов, а её размеры составляют 347,9 × 229,4 × 15,4 мм. Корпус ультрабуков выполнен из лёгкого и прочного магниевого сплава под названием Metal12.

Ультрабуки оснащены процессорами Intel Core i7 (8 поколение). Максимальный объём оперативной памяти составляет 16 Гб (DDR4), а ёмкость SSD-накопителя (тип NVMe PCIe) – 1 Тб. Старшая модель также идёт в версии с выделенной графикой Nvidia MX150 (видеопамять 2 Гб GDDR5), что выливается в дополнительные 40 граммов массы. Аккумулятор в таком тонком ультрабуке впечатляет: это 6-сегментная батарея ёмкостью 75 Втч.

Samsung Notebook 9 (2018) получили 13,3 и 15-дюймовый дисплеи RealViewDisplay с Full HD разрешением, 95-процентным охватом цветового диапазона sRGB и максимальной яркостью 500 нит.

Есть и третья версия – Samsung Notebook 9 Pen 13,3. Она идёт в комплекте со стилусом S Pen, как в серии смартфонов Galaxy Note, а экран, разумеется, сенсорный. Масса этой модели такая же, как у обычного 13,3-дюймового Notebook 9, однако аккумулятор менее ёмкий – 39 Втч. Кроме того, дисплей поворачивается на 360 градусов, благодаря чему устройство превращается в планшет с поддержкой Air Command для большего удобства. Также на борту есть инфракрасная камера.

В числе прочих характеристик Notebook 9 – клавиатура с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, два динамика мощностью 1,5 Вт, веб-камера и порты USB Type-C, USB 3.0 и HDMI. Операционная система – Windows 10. Модель с 15-дюймовым дисплеем также оснащена портом Thunderbolt 3 для подключения дополнительного экрана и внешних аксессуаров.

В Корее ультрабуки Samsung Notebook 9 (2018) Notebook 9 Pen появятся уже в этом месяце, а в США – в первом квартале следующего года. Появление новинок ожидается и на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.

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