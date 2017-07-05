Sony Wena Wrist Three Hands Square: компактные часы-гибриды

Два года назад Sony представила аналоговые часы Wena Wrist с умным ремешком. Средства на выпуск гаджета компания собирала на своей краудфандинговой платформе First Flight. В 2017 году гаджет получил новое воплощение под названием Three Hands Square.

Свежая версия часов сохранила концепцию оригинальной модели и оснащена аналоговым “телом” и умным ремешком со светодиодом и чипом NFC для осуществления платежей. Как следует из названия, Three Hands Square имеют небольшой квадратный корпус с круглым циферблатом и ориентированы на женскую аудиторию. Можно выбрать из нескольких размеров ушек – 18, 20 и 22 мм. В то же время более крупным круглым Wena Wrist подходят только ремешки шириной 22 мм.

Кроме часов Sony представила новый кожаный ремешок в трёх вышеуказанных размерах. Об уведомлениях, за отсутствием диода, он оповещать не может, однако модуль NFC здесь сохранён. Стальной ремешок теперь продаётся отдельно.

Часы Three Hands Square и стальной ремешок появятся в продаже в этом месяце, а цены на них начинаются с $93 и $303 соответственно. Появления кожаных ремешков придётся ждать до конца декабря. Их стоимость составит $75. Все продукты являются эксклюзивом для Японии.

Источник