Windows 10 Mobile: развития не будет

О смартфонах на Windows 10 Mobile уже давно ничего не было слышно, а теперь Джо Бельфиоре (Joe Belfiore) в своём аккаунте в Twitter заявил о том, что развитие платформы больше не является приоритетной задачей для компании.

Конечно, он заверил пользователей, что поддержка платформы не прекратится: ошибки будут исправляться, а обновления безопасности – выходить и дальше. А вот новых функций или устройств на Windows 10 Mobile ожидать не стоит.

Такое решение Джо Бельфиоре объясняет недостаточной поддержкой платформы со стороны разработчиков, а также невозможностью найти партнёров, которые согласились бы развивать проект. Количество пользователей оказалось слишком скромным, чтобы привлечь инвесторов.

Вместо разработки новой операционки компания из Редмонда решила заняться усовершенствованием связи между смартфоном и компьютером, а также развитием браузера Edge.

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