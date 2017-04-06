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Apple MacBook 12. Опыт реальной эксплуатации.

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Этот обзор я посвящаю Сергею Мёдову, с которым мы вместе стебались над новым MacBook, его странной клавиатурой и одним-единственным портом и для зарядки, и любых проводных подключений.  В далеком 2015, когда Apple вместо обновления линейки MacBook Air показала нечто странное с коротким именем MacBook и диагональю 12 дюймов, моя реакция была довольно противоречивой и по большей части весьма негативной.

Больше всего сожалений было из-за отказа Apple от своего роскошного магнитного разъема зарядки MagSafe и дурацкого ограничения в USB-портах, которых попросту не было, точнее, один единственный на левом торце «отдувался» за все прихоти владельца, будь то зарядка, передача данных или вывод изображения на внешний экран.

Сам я с 2007 года пользуюсь MAC OSX, и считаю ее лучшей на свете полноценной компьютерной операционкой, особенно на фоне кривого и некрасивого Windows того времени.

Когда года 4 назад настала очередная пора выбирать легкий и максимально компактный ноутбук для работы, я честно решил дать шанс Microsoft и бесчисленному парку решений на ее основе, однако ни Samsung, ни Lenovo, ни HP или Asus не смогли родить что-то столь же прекрасное, как алюминиевый MacBook Air с диагональю 11 дюймов.

В нем мне нравилось практически все: и формат, едва превышающий 10-ти дюймовый планшет, и мощный Core i7 на борту, и удобная подсветка клавиатуры.

И вдруг из недр Купертино появляется не продолжение линейки Air, а нечто странное с огромными плоскими клавишами и единственным USB C на борту.

Помню самую популярную шутку того времени, что сколько переходников нужно использовать, чтобы, заряжая новый MacBook, одновременно синхронизировать его с iPhone, и зачем все это было придумано, кроме желания заработать на продаже аксессуаров?

Еще год я метался между желанием иметь на ноутбуке шикарный дисплей Retina и отличную автономность, которую обеспечивает безвентиляторная система охлаждения на новом Intel Core M. На другой чашке весов были противоречивая клавиатура, дефицит портов и довольно внушительная стоимость нового Macbook 12.

Тем более что к 2016 году конкурентов у самого тонкого и легкого ноутбучного детища Apple было уже как минимум два – ASUS ZenBook 3, он же UX390, и Lenovo Yoga 900s.

Оба – сильны и красивы, и  у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Возможно, если бы я нуждался в windows-приложениях как раньше, мой выбор на этот раз выглядел несколько иначе, чем в 2013…

Однако в разгар зимы, мне удалось выгодно попрощаться с моим Air и довольно недорого получить в свое распоряжение американскую версию Macbook в цвете «серый космос», о котором мы сегодня и поговорим.

Итак, проблема номер один – отсутствие русских букв на клавиатуре в английской версии оказалась совсем не проблемой, принимая во внимание возможности лазерной гравировки.

За 1000 “деревянных” кириллица засветилась на американских кнопках не хуже оригинала, причем, в отличии от большинства ноутбуков на рынке, тут светятся сами буквы, а не контуры кнопок.

Легальная русификация OSX делается вообще в два клика, просто назначая русский, или любой другой язык, системным по умолчанию. Кстати, привет Microsoft, который до сих пор делает из этого большую проблему!

К претензии номер два – отказу Apple от магнитного разъема MagSafe – я подготовился заранее, прикупив в китайском интернет-магазине магнитный переходник с кабелем на Type C.

Выглядит это как маленький разъемчик с контактной площадкой, вставляемый в слот, а уже к нему любой стороной примагничивается питающий кабель. К сожалению, с ноутбуком такая схема не прокатила, и зарядка не поступает. Почему так – до конца непонятно, поскольку любой смартфон с USB Type C таким образом заряжается без проблем…

Возможно, не хватает зарядного тока, а возможно – дело в разъеме. Не знаю, но в этом месте меня ожидал небольшой “облом”, и необходимость механически втыкать кабель для зарядки все-таки сохранилась.

Зато я довольно бюджетно решил вопрос дополнительного адаптера питания. Уточнив, что для зарядки системы нужен 5-вольтовый адаптер с током 2.4 ампера, подходящий вариант был заказан в Китае примерно за 10 долларов, причем еще и с двумя портами, один из которых – с током 2.4А, а второй – сертифицирован для скоростной зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0

Называется это чудо – BlitzWolf, и с задачей свой оно справляется очень недурно. Причем ко второму разъему можно подключить смартфон для зарядки, а в качестве кабеля я использую стандартный microUSB с копеечным переходником на конце. Все работает на ура!

Еще один момент – 12-дюймовый macbook едва ли не единственный ноутбук в мире, умеющий заряжаться от обычного powerbank. Я проверил, и это действительно так! Похвальная способность, особенно если ты работаешь где-то в полях, и до ближайшей розетки никак не добраться. Уверен, что только за это аппарату можно простить многое…

На счет единственного разъема на все случаи жизни Apple уже собрала невероятное количество шуток и колкостей, повторяться не вижу смысла, при том что проблема на самом деле не такая уж и серьезная. За три месяца эксплуатации флешку в компьютер втыкать мне не пришлось ни разу, а вот кардридер для microSD тут бы точно не помешал, тем более что места для него на корпусе предостаточно.

На случай гипотетической необходимости снова пришли на выручку трудолюбивые и безымянные китайские инженеры, повторившие комбинированный адаптер Apple, в котором есть сквозной Type C, USB A и HDMI для подключения к телевизору.

Разница лишь в том, что этот китайский аналог, к слову, абсолютно работоспособный, включая HDMI, обошелся мне в 500 рублей, вместо 4000 за оригинал, и это не может не радовать.

Теперь о клавиатуре. Сначала мне не нравились огромные кнопки с очень маленьким ходом и более скупой обратной отдачей, не похожей на привычные клавиатуры.

Как объясняли в самой Apple, это вынужденная жертва сверхтонкого корпуса, в который засунуть привычную клавиатуру физически невозможно.

На практике все оказалось немного иначе: привыкнуть к короткому ходу и громкому клацанью клавиш, хоть и не сразу, но можно. Такие кнопки заставляют четко формулировать задачу и ощутимо лупить прямо по середине каждой, для того чтобы механика поняла, что от нее хотят.  Проблема подстерегла в неожиданном месте: при быстрой печати не всегда срабатывает пробел, который, как и любая другая кнопка с механизмом бабочкой, требует четкого и дозированного нажатия где-то посредине, что при слепой печати с пробелом удается у меня не всегда. В итоге получаются быстро набранные фразы с пропусками пробелов, и победить эту проблему пока я никак не могу, особенно если тороплюсь с набором. На предыдущих компьютеров такой проблемы никогда не было!

Тачпад с тактильной отдачей, как на новых iPhone, как-то не впечатлил. Функция вызова контекстных меню в зависимости от силы нажатия работает странно и невпопад, благо все эти навороты можно отключить в меню и использовать всю полезную площадь по старинке. Может еще привыкну, но позже.

Пару слов про экран: он прекрасен. Читать текст или разглядывать картинки с таким разрешением, контрастом и запасом яркости можно бесконечно. Не хочется даже пересаживаться к компьютеру большей диагонали! Кстати, в этом еще один парадокс самого маленького макбука – на нем не испытываешь дискомфорта от размера окошка, через которое смотришь в мир, причем почти квадратные пропорции экрана гораздо удобнее и для web-серфинга, и для работы с графикой.

Немного неожиданный бонус-трек, который совершенно не ожидаешь получить от супер портативного и тонкого ноутбука – просто шикарный и громкий звук, вырывающийся из под решетки над клавиатурой. Кроме басов, которых тут брать физически негде, во всем остальном встроенные динамики стараются на 5 баллов, и вполне могут перекричать простенькую портативную акустику.

О быстродействии. Intel Core M – отличное решение для офисной машинки, и для базовых задач MAC OSX его скорострельности хватает прекрасно, но не более того. Не смотря на 8 гигабайт оперативки, я бы не стал тут заниматься серьезной графикой, и тем более монтажем или сложным обсчетом – вспотеете ждать, а для этих задачи лучше использовать совсем иные системы. Фишка этой машинки в легкости, портативности и удобстве.

Ок, резюмируем:

Признаю, что количество радости от тонкого 12-дюймового MacBook значительно перевешивает список претензий. Я рискнул принять очевидные проблемы с портами и странной клавиатурой и постепенно понял, что все не так уж и страшно. Без USB портов живется не так уж и тоскливо, а вот кардридер, а еще лучше встроенный LTE-модем, были бы здесь нелишними. Хотя у сверхтонких ноутбуков других марок с этим тоже негусто (что мешает – не ясно).  К кнопкам со временем можно привыкнуть, хотя конструкция с коротким ходом и не шедевральна, а за реализацию пробела порою хочется кого-нибудь придушить. Зато за экран, качество звука и автономность ему можно простить очень многое…

Apple MacBook 12. Опыт реальной эксплуатации.: 15 комментариев

  2. Андрей, владею таким ноутом уже почти год, была проблема с пробелом после попадания крошки под него и причем неоднократно. Плохо нажималась то одна, то вторая сторона “пробела”. Вылечилось с помощью пылесоса. С тех пор полный порядок- в любом месте нажатия клавиши срабатывает. В остальном во всем с вами солидарен, экран подкупает, звук просто лучший, учитывая размеры, держит конечно заметно меньше “13” аир 2013, который был у меня до него, на уровне 11 эир(супруга). Спасибо за честный обзор, жду с нетерпением новых.

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    1. Спасибо, я думал о посторонних предметах внутри пробела, но аппарат достался новым, и такая проблема была сразу- может попрошу разобрать и почистить…

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      1. Это самая прекрасная новость последних дней, которую ждали сотни тысяч поклонников творчества Андрея Соловьева. Ждем и верим!

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      2. Оо поздравляю,а то западные блогеры с ним уже и поплавать успели и разбить.
        В компюьтер универс предзаказ открыт за плюсик менее 50к а у нас ценик так под 60к.

        Но судя по заявлению набиулиной,экономику она реанимировать не будет,заявила будем востанавливать экономику за счет снижения денежной массы на рынке,то есть за счет обнищяния граждан.

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  4. Эпл в своем амплуа.
    По мимо виндовс есть операционки на Линукс ядре
    Была клава с маленьким ходом и плоскими кнопками,печатать можно было,но вот точно не играть.
    Интересно что делают тестеры техники у эпл?просто говорят ооо это классная штука,это же эпл,так что не парьтесь,плевать что где то чего то не так.

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      1. винда застряла на месте.не развивается и говорят что в будущем надо будет еще и платить за какие то опции.
        А вот по поводу софта что есть что есть,хакинтош не на любое железо встанет.

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  5. Владею Macbook Air 13 (2013), прекрасный ноут. Даже не хочется менять ни на что 🙂
    Благодаря специфике моей работы, я много пользуюсь разными ОС,
    Ubuntu, Windows 7-8-10. И я не могу сказать, что даже та Windows 7 хуже чем Mac OS, вот для меня абсолютно равнозначные ОС, а Windows 10 вообще весьма удобен в большинствах задач, касающих в работе с несколькими окнами. Про Microsoft Office на MacOS я немного промолчу, т.к. оптимизация до сих пор плохая.
    Да, кстати, исчезла проблема языка системы на Windows 10, можно использовать любой язык. Личный пример – заказывал матери ноутбук Lenovo из CU (Германия). Он естественно, приехал с немецким языком. Я просто переключил язык, скачался пакет русского языка и все. Система стала полностью русской.

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  6. Андрей, спасибо Вам за рассказ про опыт использования, сам пользовался данным аппаратом в такой же конфигурации и остался очень доволен, однако, ввиду некоторых обстоятельств был вынужден продать и теперь вот вновь подумываю о покупке, но останавливает мысль о том, что могут выпустить обновлённую версию этим летом с тачбаром или хотя бы со сканером отпечатков (что было бы идеально). Что вы думаете об этом, возможно ли обновление MacBook 12 на грядущей летней презентации Apple?

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