DJI Spark. Карманный летающий глаз.

В переводе с английского слово ДРОН означает «Трутень», или большой жужжащий самец пчелы, который не работает, не собирает мед, а в улее существует лишь для оплодотворения матки.)

В современном мире это синоним БПЛА или беспилотного летательного аппарата, история которых началась еще до второй мировой войны, и стоит того, чтобы остановиться на ней чуть подробнее!



В начале 1930-х Реджинальд Денни, английский актёр, живущий в Лос-Анджелесе, увидел мальчика, игравшего с самолётиком, двигателем которого служила резинка. Актер помог мальчику настроить резинку и рули управления самолётика, но тот все равно каждый раз врезался в землю.

Денни пообещал, что построит новый самолёт для мальчика, и написал запрос производителю в Нью-Йорк. Первый купленный набор для постройки самолёта вылился в собственный хобби-магазин на Голливудском бульваре, а затем и в компанию Radioplane Co. Inc., в которой Денни разработал и построил первый военный самолёт, управляемый по радио для ВВС США. Для рекламы своих аппаратов, которые он назвал дронами, решили снять календарь. Приглашенный на фабрику Radioplane фотограф Дэвид Коновер увидел стажерку по имени Норма Джин Догерти, которую убедил пойти в модели. Позже она станет известна, как Мерилин Монро. Ну не круто ли?

Однако вернемся к предмету нашего разговоры. Это DJI SPARK- на сегодняшний день самый компактный дрон компании DJI, и по совокупности характеристик совершенно невероятный. Вышедший в прошлом году их Mavic Pro доказал, что для хорошего видео и устойчивого полета размеры дрона вовсе не являются ограничением, а все нужные технологии можно напихать и в маленький корпус. Фактически DJI на сегодняшний день абсолютный лидер в этом сегменте, и конкурирует только сама с собой.

Да, есть весьма не плохие Walkera, GoPro Karma или Xiaomi Mi Drone, но все они уступают продуктам DJI по таким важным критериям как массовость, стабильность и безглючность…

Представленный в конце мая 2017-го, SPARK стал уникальным миксом самых передовых возможностей DJI в столь скромном корпусе. Сегодня мы поговорим именно о нем, а поможет нам в этом мой хороший приятель Стас Ефимов.

Начнем с габаритов. 143x143x55 миллиметров в режиме сложенных пропеллеров, или 170 миллиметров, в рабочем режиме. По сравнению с прошлогодним Mavic Pro, Spark в два раза меньше и в два раза легче его, даже сложенного, хотя оба устройства помещаются в карман одежды.

Рама у Spark не складная, только лопасти, которые автоматически расправляются при старте под действием центробежной силы.

Spark продается в двух версиях – просто дрон с аккумулятором, и Fly Mo Combo- там дополнительно дают сумку, наборо запасных лопастей, пульт, второй аккумулятор и зарядное устройство. Цена 500 и 700 долларов в США, и эта разница в 200 стоит того, чтобы раскошелиться на более приличный комплект.

Главная “фишка” в том, что дрон без пульта летает лишь в пределах Wi-Fi с телефона, то есть на удалении 50-100 метров. Пульт увеличивает эту дальность до 2-х км (!), и все становится значительно интереснее!

Камеры у Spark и Mavic Pro одинаковые – 12-мегапиксельный CMOS-сенсор 1/2,3 дюйма, но разная оптика и оснащение. Например его картинка более широкоугольная – почти 82° против 79° у старшего брата, но светосила меньше- f/2,6 против f/2.2, и снимать в RAW он не умеет, только JPG.

Это значит, что в условиях недостаточной освещенности ему будет справляться чуть тяжелее…

Разница в видео более чувствительная: если Mavic записывает в 4K при 30 кадрах/с и битрейте 60 Мбит/с, то Spark ограничен разрешением Full HD и 30 кадрам/с с битрейтом 24 Мбит/с.

Да и подвес самой камеры тут механический двухосевой с рабочими отклонениями объектива от 85° до 0°, тогда как у Mavic Pro — от -90° до +30°. Вхоже все это довольно существенно, но черт побери- насколько SPARK компактнее и удобнее в транспортировке, да и картинка, которую он выдает удовлетворит бОльшую часть пользователей! (Советую посмотреть видео версию этого обзора внизу страницы- там будут вставки с примерами дроновидео)

Внутри Spark находятся 24 микропроцессора и система визуального позиционирования. Дрон видит препятствия на 5 метров перед собой и вниз и развивает скорость до 50 км/ч

Для управления этим хозяйством используется программа DJI GO 4. И тут тоже есть нюансы.

По умолчанию в Европе запрещены полеты дронов на расстояние нескольких километров, поэтому как только программа видит по GPS, что это не Америка- дальность существенно ограничивается.

Для того чтобы обойти это ограничение нужно ставить специальную версию приложения “допиленную” умельцами, которая просто подменяет координаты, и Дрон всегда уверен, что летает в Америке, где бы он не находился…

Что касается управления. Поддерживаются три способа подключения: с помощью контроллера, смартфона и жестов.

Для третьего режима управления Spark понадобятся только руки. Достаточно дважды нажать кнопку включения, дать дрону «просканировать» свое лицо и отпустить беспилотник: он взлетит и начнет наблюдать за владельцем. Взмахи руками указывают дрону, что нужно подвинуться направо, налево, отлететь подальше или поближе. Сложив пальцы «рамочкой», человек подаст команду сделать фотографию.

Батарея Spark рассчитана на 16‒17 минут полета, но в реальности держится не более 10-12. На борту литий-полимерный аккумулятор на три элемента, емкостью 1480 мАч и весом в 95 грамм.

Он заряжается через скоростную зарядку из расширенного комплекта или интерфейс Micro-USB, что в дороге весьма удобно.

На борт 4 индикатора, по которым визуально можно определить уровень зарядки.

DJI не скрывает, что SPARK сделан, прежде всего, для фана. Это дрон для тех, который хочет снимать себя на фото и видео, а затем делиться отснятым материалом в социальных сетях.

Этой цели хорошо служат четыре режима съемки QuickShots. Они производят короткие, 10-секундные ролики, автоматически отредактированные в приложении DJI. Такой контент сразу же можно выкладывать в Facebook или на YouTube, быстро и просто, как фотографии со смартфона, но учтите- микрофона на борту нет и ролики будут без звука.

Один из самых крутых режимов- следование за пользователем. При его активации дрон будет слеловать “по пятам”, как собачка, и снимать вашу жизнь со стороны..

На мой взгляд, DJI Spark лучший компактный дрон этого года по совокупности качеств. Да, 500-700 долларов, в зависимости от комплекта, это совсем не бесплатно, но разница между более дешевыми аппаратами колоссальная…

Видео версия- обзор DJI Spark: