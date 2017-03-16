Huawei Mate 9: эволюция крутых фаблетов.

Компания Huawei в целом и линейка фаблетов Mate в отдельном представлении не нуждается, хотя освежить ваше «информационное поле» будет не лишним. Если вкратце, то именно Huawei сегодня один из наиболее амбициозных и сильных игроков на рынке смартфонов, замахнувшийся чуть ли не на мировое господство в этом сегменте, и последовательно идущий к намеченной цели.

Причем в отличие от многих желающих занять ту же нишу у компании есть и деньги, и технологии, и терпение, и четкая стратегия продвижения. Предмет нашего сегодняшнего обсуждения относится к линейке Mate – верхнему сегменту самых продвинутых гаджетов, что-то вроде Galaxy Note у Samsung во времена их рассвета. Цифра же в номере модели Mate 9 означает, что перед нами не новичок, а «матерый волчара” девятого поколения, получивший все самое лучшее и технологичное, на что способен производитель.

В этом смысле обозревать флагманы всегда приятнее, чем решения среднего или начального уровня, потому что компромиссов тут нет, и политкорректное снисхождение не обязательно. Хотя и все всплывающие косяки уже ничем не оправдать.

Теперь, я думаю, вы понимаете, с каким отношением я приступил к знакомству с Mate 9, любезно присланным мне российским представительством Huawei накануне старта продаж, правда без коробки и аксессуаров, про которые сказать ничего не могу. Сразу готов приступить к обсуждению самого гаджета.

Итак, перед нами очень крупный смартфон, или, если угодно, фаблет с диагональю экрана почти 6 дюймов. В этом смысле Huawei остается верен себе: уже несколько поколений этих устройств размеров и пропорций экрана не меняют. Я специально пропущу рассуждения о том, хорошо или плохо, иметь в кармане или в руках смартфон такого размера. У подобного решения есть армия противников и поклонников, однако то, что компания уже много лет выпускает Mate именно такой диагонали и довольно успешно его продает, говорит о многом.

На сегодняшний день есть два устоявшихся варианта премиальной отделки корпуса, которые с удовольствием принимаются пользователями: это металл и стекло. В бесконечном смартфонном море производители вынуждены выбирать, каким путем из двух идти на этот раз. И хотя кожаный эксперимент LG G4 был весьма впечатляющий, продолжения он так и не получил.

Любопытно, но в Huawei смогли угодить любителям и гламурно-глянцевых стекол на задней панели, и любителям прочного металлического задника, поскольку довольно хитро совместили преимущества обеих технологий, поскольку используют цельнометаллический корпус, окрашенный и полированный, словно стекло!

Выглядит в моем случае это настолько необычно и здорово, что получив гаджет в руки, я до последнего был уверен, что это молочно-белое стекло.

Однако это технология многоступенчатой и сложной окраски, практически как для авто, с лаковым слоем сверху, за счет чего задник эффектно блестит как стекло, но остается прочным за счет металла.

Не окрашенными в белом варианте остались только две тонкие блестящие фаски по периметру, как бы намекающие на материал корпуса. Хотя даже торцы покрашены в общий цвет корпуса, и цвет этот в Huawei называют ceramic white.

Предположу, что такой вариант корпуса самый эффектный, поскольку на остальных 5 цветах – сером, серебристом, светло-коричневом, золотом и черном – металлический задник угадывается сразу и безошибочно.

Не могу сказать, хорошо это или плохо, о вкусах не спорят, но прочный металл, который прикидывается глянцевым стеклом, выглядит очень эффектно, а если вы достаточно аккуратный пользователь, такой аппарат можно довольно уверенно эксплуатировать без чехлов, не боясь “раскокать” хрупкий гламурный корпус.

На счет габаритов. Вы будете удивлены, но по площади передней панели Mate 9 почти полностью совпадает с iPhone 7 plus, не смотря на разницу в диагонали экрана в целых полдюйма или почти полтора сантиметра.

При этом Huawei, в отличии от Samsung, не гонится за желанием загибать все, что можно, и дисплей здесь абсолютно прямой, да и рамки экрана по краям, хоть и весьма небольшие, но отчетливо видны, особенно на белом фоне, поскольку разработчики считают что так удобнее пользователю, держащему гаджет в руках.

Впрочем, небольшой реверанс в сторону современной моды все-таки сделан, и верхнее защитное стекло Gorilla Glass имеет небольшой изгиб 2.5D по контуру, который почти не заметен на такой большой площади.

Верхний торец несет разъем для наушников и инфракрасный порт управления любой бытовой техникой.

Снизу очень громкий и качественный моно-динамик под декоративной решеткой справа, разъем USB Type-C, основной микрофон под такой же решеткой слева.

На левом торце привычный набор кнопок – в правильных местах и правильной формы.

Справа – одинокий комбинированный слот для двух симок или связки сим+карта памяти, хотя, с учетом 64-х гигабайтов встроенной памяти она вам вряд ли понадобится.

На лицевой стороне хотел бы отметить наэкранные клавиши управления Android, это вместо сенсорных под дисплеем, на месте которых располагается логотип производителя.

Что касается самого дисплея, то здесь Huawei тоже проявляет завидную упертость и консервативность, оснащая флагмана роскошной IPS-матрицей с привычным FHD-разрешением.

При диагонали в 5.96 дюйма – это 373 PPI, и разработчики справедливо считают, что отдельные пиксели пользователю даже на мелких деталях различимы не будут, а вот нагрузка на процессор сократится, да и батарейку такой экран создает меньше. И в этом смысле я с ними абсолютно согласен.

Более того, открою вам страшную тайну: Samsung на своем Galaxy S7 Edge в новой версии Android 7 разрешил принудительно менять разрешение с WQHD на FHD для лучшей оптимизации.

Я попробовал и перевел его в этот режим и практически не заметил каких – либо визуальных отличий в качестве изображения….

Что касается нюансов и индивидуальных подстроек, то Mate 9 предлагает ручную регулировку цветовой температуры по всему спектру и фильтр синего цвета, включаемый по расписанию или автоматически. Так что оптимальный вариант можно подобрать даже самым капризным пользователям.

Зато флагманские амбиции и возможности производителя в полной мере проявляются в мощности встроенного железа.

Huawei Mate 9 – первый смартфон, на борту которого балом правит новейший HiSilicon Kirin 960 собственного производства. Точно такой же чипсет, обкатанный как раз на Mate 9, получил и представленный на MWC 2017 Huawei P10.

Это 8-ми ядерный 64-хбитный процессор, на котором впервые использованы новые ядра Cortex-A73, видеоускоритель Mali G71 MP8 с поддержкой Vulkan API, а также память формата UFS 2.1. Этот чипсет изготовлен по 16-нм техпроцессу FinFET Plus, и по сравнению со своим предшественником, Kirin 955 показывает примерно 10-процентный прирост производительности в одноядерном и 18-процентный в многоядерном тесте.

Если сравнивать Kirin 960 с решениями конкурентов, то в Antutu этот чипсет набирает около 130 тысяч попугаев, примерно как Exynos 8890, живущий в недрах Samsung S7 Edge, или более раскрученный продукт от Qualcomm Snapdragon 820.

Год назад, в середине 2016-го, можно было бы сказать, что Huawei бьется на равных с лучшими производителями мобильных процессоров, однако новые решения 2017-го модельного года тех же Qualcomm и Samsung все-таки чуть расторопнее…

При всем при этом стоит отметить, что весьма именитого соотечественника в лице MediaTek Huawei уже обогнали, не смотря на все старания и 10-тиядерную процессорную архитектуру последнего…

Еще одним пунктом борьбы за благосклонность продвинутых пользователей в Huawei считают возможности съемки, и уже второй год подряд лицензируют алгоритмы и настраивают свои двойные камеры под присмотром немецкой Leica. Не стал исключением и Mate 9, и между объективами его сдвоенного модуля красуется узнаваемый логотип, а справа можно разглядеть тип оптики Summarit-H Aspherical. Эти маленькие еле заметные буковки на самом деле настраивают пользователя на довольно серьезный лад!

Сдвоенный модуль во многом похож на крайне удачное решение из модели Huawei P9, только глазки объективов переместились ближе к центру корпуса и располагаются вдоль него.

Помимо допиленных и еще более точных алгоритмов съемки основное отличие новой системы заключается в том, что разрешение ч/б модуля возросло с 12-ти до 20 мегапикселей, а второй цветной глаз хоть остался 12-мегапиксельным, но получил оптическую стабилизацию. В принципе, и P9 умел снимать очень недурно, но на втором поколении сдвоенной фотосистемы под присмотром немецких перфекционистов из Leica результаты еще более впечатляющие:

Система великолепно чувствует баланс цвета и света:

Детализация тонких объектов по всему полю кадра отличная:

Дополнительные мегапиксели ч/б модуля могут использоваться для двукратного гибридного зума с минимальной потерей качества, причем при приближении объектов в кадре аппарат показывает сплошной линией зону гибридного зума и пунктиром – чисто цифровое приближение.

На практике, возможность хоть немного приблизить фрагмент кадра с минимальными потерями в качестве за счет большой матрицы удается неплохо, однако и не идеально. Нечто подобное декларировали и в Sony с их Clear Zoom на 23 мегапикселях. Однако физику не обманешь, и качественно зуммировать смартфоны еще не научились, хотя с каждой попыткой получается все лучше!

Вот вариант съемки в идеальных условиях и с одной точки:

Обратите внимание на табличку с адресом над двумя белыми авто: в гибридном режиме можно пытаться разобрать отдельные буквы, тогда как на общем плане все однозначно сливается (сравните оригиналы).

Также понравилась работа алгоритмов в режиме HDR – все аккуратно, без провалов и засветов:

За счет двух объективов аппарат умеет роскошно размывать задний план, а в специальном режиме съемки этот эффект можно выбирать уже на постобработке, просто тыкая пальцем по соответствующей области кадра.

Вот несколько примеров макро:

Тут автоматика промахнулась и размыла верхнюю часть веточки справа, хотя вся она находится примерно на одном удалении от нас. Впрочем, такие нюансы все же простительны на фоне общего качества картинки:

Ночная съемка тоже порадовала и скоростью и точностью и, как ни странно, честностью того, как тандем из двух камер умеет захватывать и фиксировать даже сложные условия освещения. Сначала великолепные краски заката:

В темноте при локальном свете отмечу отличную детализацию и почти полное отсутствие “шума”:

В совсем сложных условиях освещения удается разглядеть нюансы, и уровень шума по-прежнему крайне низкий, хотя заметна потеря детализации:

В некоторых случаях я сравнивал Mate 9 и мой S7, и результат Huawei всегда был мягче в деталях и зачастую точнее в балансе белого, впрочем смотрите сами.

Сначала результат Mate 9 в крайне суровых условиях с рук и через деревья:

Следом – Samsung S7 Edge, который оказался чуть агрессивнее в контурах и лучше с проработкой источников света, но с сопоставим уровнем качества:

Теперь совсем “дикая” ситуация – ночной парк и луна сквозь деревья. Уверен, что больше половины всех смартфонов на рынке в таких условиях выдали бы лишь “черную кашу”. Но не наши подопытные. Сначала – Huawei Mate 9:

Теперь – Samsung S7 Edge, который заметно ошибся с балансом белого, хотя и не сдался, не смотря на один глаз против двух:

Также удобно, что аппарате можно настроить быстрый запуск камеры с помощью двойного нажатия громкость вниз, после чего аппарат готов к съемке менее, чем за секунду!

Несколько слов про интерфейс и программную оболочку. Текущая версия EMUI получила номер 5.0 и работает уже поверх Android 7 Nougat сразу же из коробки.

В Huawei отлично адаптировали восприятие аппарата с большим 6-ти дюймовым экраном так, чтобы он был удобен даже в мелочах. Во-первых, интерфейс вертится в планшетный режим на всех экранах почти во всех приложениях.

Во-вторых, можно увеличить сетку рабочего стола до 5-ти иконок в 5 рядов, чтобы использовать пространство рабочего стола более эффективно.

В-третьих, можно настроить не только эффект перелистывания рабочих столов, но и зациклить их на бесконечную прокрутку, как на Asus или Xiaomi, и это чертовски удобно! Почему до этого никак не могут дойти штатные лаунчеры Samsung или Sony, остается загадкой.

Ну и главное достоинство оболочки EMUI от Huawei то, что выглядит она очень аккуратно и красиво, предлагая множество штатных программ выполненных в одном визуальном стиле.

Что не понравилось? Таких моментов всего два, но если вы метите в шеренгу флагманов, игнорировать их невозможно.

Не смотря на наличие NFC и инфракрасного порта, было бы неплохо добавить к такому набору и беспроводную зарядку, незаслуженно забываемую практически всеми производителями смартфонов, за редкими исключениями.

Второй претензией, которая еще год назад была лишь простительной оплошностью, считаю отсутствие водозащиты. В 2017-м некоторые конкуренты, на которых не будем показывать пальцем, добавляют IP68 даже в решения среднего уровня, не говоря о флагманах.

Но не подумайте, что я придираюсь, наоборот, Huawei Mate 9 получился роскошным, однако лучшим в классе его я не назову. Это лишь эволюция фаблетов, которая движется в правильном направлении….