Insta360 Air и Nano. Превращаем смартфон в камеру 360 градусов.

Когда показываешь друзьям сферические фото, и особенно видео, которое можно вращать в режиме реального времени, каждый раз меня засыпают вопросами о том, как это сделано, и какую камеру выбрать, чтобы вот так снимать. Примерно после 10-ой демонстрации и объяснения всех нюансов, я решил собрать это видео, в котором покажу и расскажу о тех камерах 360 градусов, которыми пользуюсь сегодня, и которые были выбраны мной после мучительных и сложных поисков, проб и ошибок.

Не скрою, что слежу за компактными панорамными камерами с момента их глобального анонса в начале 2016-го, когда сразу несколько гигантов, вроде LG и Samsung представили свои модели на MWC в Барселоне.

На тот момент у меня был просто шок от того, что снимать фото и видео в формате 360 градусов можно на не сумасшедше сложную дорогую аппаратуру, а вот так, в качестве хобби и для удовольствия, автоматически склеивая результат внутри смартфона и отправляя его друзьям.

Судя потому, что довольно скоро различные модели подобных камер стали появляться как грибы после дождя, потенциал новой технологии оценили и производители и те, кто готов взглянуть на Мир в формате 360 градусов. Как и у всякой молодой технологии, тут не обошлось без детских болячек и странностей, однако с каждым новым поколением таких систем, они становятся все лучше и интереснее.

Я успел попробовать парочку наверное самых раскрученных, с точки зрения PR решений на рынке- Samsung Gear 360 первого поколения и LG 360 CAM. Обе эти модели автономные двух объективные камеры сферической съемки, умеющие снимать фото и видео с панорамой на 360 градусов были одним из пионеров в потребительском секторе, поскольку многомерные профессиональные системы существовали уже довольно давно.

При всей необычности и продвинутости таких систем, у пользователя возникали сомнения, насколько ему это нужно, кроме того чтобы купить и один раз побаловаться. Дело в том, что большинство бытовых камер 360 градусов абсолютно не заботятся о конвертации готового материала из сферического в двухмерный, из-за чего обычными средствами панорамную круговую картинку никак не увидеть.

Конечно, можно воспользоваться шлемом или очками виртуальной реальности, но они пока тоже не настолько популярны, чтобы быть под рукой у каждого, а из крупных социальных сетей круговой VR контент пока поддерживают только Youtube, Facebook и Periscope. Получается, что если Вы пользуетесь Telegram, VK, Viber или WhatsApp, – сферическая камера вам вроде и ни к чему. По крайней мере ни в LG ни в Samsung об этом не думали.

Другая проблема – сложность получения готового материала, поскольку автономная камера пишет на внутреннюю карту памяти. Ладно если это фото, его можно относительно быстро выгрузить и запостить через смартфон, но с видео получается ну ооооочень долго…. 360-ти градусный ролик длительностью несколько минут весит сотни мегабайтов и даже гигабайты, которые вы по воздуху вынуждены выкачивать из камеры после съемки. Обычно на это уходит от 5 до 15 минут, и если связь прервалась, или один из участников передачи разрядился, все приходится повторять сначала.

Затем полученное видео нужно обработать в специальной программе и выгрузить на уже упомянутые Facebook или Youtube, в общем удовольствие лишь для истинных энтузиастов, и любителей скакать по разложенным граблям.

Сегодня я расскажу о двух классных камерах, буквально лишенных описанных недостатков, поскольку общение с ними происходит на порядок легче и приятнее. Первая модель чуть проще, и предназначена для смартфонов на базе Android версии 5.1 и выше. Она называется Insta360 Air. Версия для IOS для iPhone 6 или новее, выполнена немного в другом форм факторе, по ряду нюансов более продвинутая. Она получила название Insta360 Nano.

Первый вариант, Air, представляет собой шарик с двумя объективами, в стиле Samsung Gear 360, только намного – намного компактнее, живущий в резиновом коконе, защищающим камеру при транспортировке.

Если размеры самсунговской камеры, даже второго поколения, можно сравнить с теннисным мячиком, то Insta360 Air тянет максимум на шар от настольного тенниса, и намного легче.

Важным отличием этой камеры от многих других является то, что она напрямую подключается к смартфону через разъем USB Type C или microSD, в зависимости от версии вашего Android гаджета. Таким образом «колобок» сажается на разъем аппарата, который чаще всего расположен снизу. При этом картинка на экране переворачивается на 180 градусов.

В Android версии камера получает питание от смартфона, и через тот же разъем отправляет и фото и видео в аппарат, а вот Apple отдавать питание через разъем Lightning на IOS не разрешает, поэтому Nano оснащается собственным аккумулятором примерно на час автономной работы. Благодаря этому версия для iPhone может работать как подключенной к аппарату, так и автономно. Для этого на борту есть уже упомянутый аккумулятор и слот для карточки памяти.

Отдельно от iPhone однократное нажатие на клавишу съемки делает фото, а два быстрых нажатия- инициируют запись видео. Во время съемки мы не можем видеть на экране смартфона, ЧТО в данный момент снимает камера. Это может показаться неудобным, но не стоит забывать, что камера видит всю сферу и «выстраивать» кадр здесь не особо и не нужно.

При этом iPhone нам может быть и совсем не нужен, ведь готовый материал можно скопировать с карточки памяти напрямую в компьютер. Для этого есть бесплатные приложения Insta360 Player и Insta360 Studio, с помощью которых можно смотреть и редактировать фото и видео без участия смартфона.

Insta360 Nano совсем не похожа на шарик Air, за счет того что несет на борту больше электроники и аккумулятор, а еще для нее очень кайфово сделана упаковка, которая имеет двое значение.

Сама коробка, в которой камера предстает из магазина превращается в виртуальные очки с линзами, и отсеком для iPhone, позволяя отсматривать и результаты собственных съемок и сторонний VR контент – оригинально и довольно удобно.

Честно скажу, что попробовав оба способа подключения, – в жесткой сцепке с iPhone и автономно, однозначно голосую за первый вариант, как минимум по трем причинам – это надежность, простота и удобство.

Более простой шарик Air своей памяти не имеет и использует либо внутреннюю память Android смартфона или его карточку памяти, Nano несет на борту слот microSD, и если карточка не вставлена, фото и видео сохраняются в память iPhone, а если карточка есть – по умолчанию более легкие фото отправляются на телефон и на карту, а более тяжелое видео отсеется только на карте и выгружается уже через нее по желанию пользователя.

Немного заморочно, но владельцы 16-ти гигабайтных айфонов такую заботу по экономии места должны оценить, ну а если это не нужно, в самом приложении есть опция сразу копировать все, что есть на карте, при подключении к iPhone.

Держа аппарат на вытянутой руке, или на селфи палке можно сразу начать снимать сферическое фото, записывать видео, или стримить на Facebook или Youtube прямо через смартфон с минимальной задержкой.

В настройках можно указать разрешение и битрейт потока, которые рекомендуется подобрать в зависимости от скорости Вашего соединения. Если аппарат в этот момент подключен к быстрой и стабильной Wi-Fi сети смело выбирайте 1280P и 6 mb/s, если это мобильный интернет, практика показывает что лучше остаться на средних настройках.

Интересно также и то, что Live можно делать в двух предустановленных режимах развертки – обычном, когда изображение нужно вращать за направлением взгляда, как будто Вы лично участвуете в беседе, или как-бы от третьего лица, заглядывающего на поляну сверху, и внимающего сразу всю полусферу.

Такой вариант очень здорово использовать в толпе, на концерте или иной ситуации, когда много событий происходит со всех сторон и одновременно, только учтите, что задержка между событием и моментом, когда оно появится на Youtube составляет около 40 секунд, и это нормально.

И еще. Раньше я считал, что такая соединенная компоновка смартфона и камеры не всегда здорово, например, если Вы не хотите лицезреть в кадре сзади или сбоку собственную физиономию.

Оказалось, что это совсем не проблема, поскольку аппарат на селфи палке можно удалить от себя далеко вверх или за угол, либо вообще разместить на штативе. Главное, чтобы в такой ситуации столь красивую и футуристичную систему не сперли без присмотра хозяина)))

Одним из главнейших параметров для камер снимающих на 360 градусов является качество склейки двух полусфер, получаемых от переднего и заднего объективов.

Могу сказать, что до того, как я познакомился с такими двухглазыми системами, я думал что иначе просто никак не возможно, и на результатах съемки всегда виден переход в виде полоски, а оба полушария зачастую заметно отличаются по экспозиции, и на моей LG 360 CAM это не смогли исправить за целый год и несколько обновлений прошивки.

Каково же было мое удивление, когда Insta360 делает это легко и естественно, причем не только на статичных снимках, но и на видео. Вот сразу пример видео, снятого на Insta360 Air – посмотрите внимательно, и повращайте мышкой во все стороны!



На панели управления, рядом с выбором разрешения есть переключатель режимов, позволяющий изменять ракурс съемки. Обратите внимание, что даже на плитах у меня под ногами, не говоря уже про деревья и небо, переход между полусферами и склейка практически незаметны, и это здорово!

А вот примеры фото:

При достаточном количестве света результаты съемки на обе камеры получаются очень здорово, с минимальным шумом и нормальной детализацией. Почти всегда сфера выходит идеально сбалансированной по экспозиции, хотя для ее получения работали два отдельных модуля и две матрицы. Оказывается качественная бесшовная съемка вполне по силам даже довольно доступным бытовым камерам, было бы желание!

Интересной «фишкой» этих камер 360 градусов, по сравнению с конкурентами, является возможность снять 15-ти минутное ограничение на время записи, хотя система честно предупредит Вас, что возможен перегрев и получение большого потока данных.

Но, с учетом того, что на Samsung Gear 360 первого поколения длительность записи жестко ограничена 2-мя гигабайтами, а это от 9 до 12 минут записи, в зависимости от разрешения, это просто невероятный подарок!

Автономной камере ведь нужно все записанное потом скидывать на смартфон или компьютер для публикации, а тут на быстром интернет соединении можно выгрузить и 2гб и 5 и 10….

На счет разрешения съемки. – тут все не так однозначно. Air умеет делать сферические фото с разрешением 3K или 3040х1520, а вот разрешение видео зависит от аппаратных возможностей подключенного смартфона. Камера сама определяет потянет ваш смартфон или нет и активирует режим съемки либо 2К либо 3К

Казалось бы, 3K или 3040х1520 – это вроде бы весьма круто, только учтите что эти 3040 точек это не ширина кадра привычного нам кино, а длина всей сферы на 360 градусов, поэтому разрешение отдельно взятого фрагмента сферы при просмотре на экране будет заметно ниже – примерно в 2 раза, впрочем, на опубликованном выше примере и так все видно.

Insta 360 Nano видео пишет в формате 3K, а фото уже 4K – сказывается производительность iPhone шестого и седьмого поколения.

Еще одной классной опцией обеих камер является автоматическое выравнивание горизонта с помощью гироскопа. Если соответствующий пункт в настройках активен, то даже сильно отклоняя аппарат от вертикали, верх и низ на картинке останутся там где нужно.

Стоит также отметить, что в приложении для съемки есть закладка, внутри которой находится, фактически социальную сеть, куда свои сферические работы может выгружать каждый желающий, и оценивать работы других. Судя по количеству и качеству этих работ- это нравится многим!

Интересно решен способ публикации снимков. В настройках камеры можно выбрать социальную сеть или выгрузку на собственный сервер Insta360 с получением ссылки, которую можно открывать в любом браузере.

Это открывает принципиально иные возможности для публикации, ведь ссылку можно послать по почте даже тем, у кого нет программ для просмотра фото и видео 360 градусов.

На компьютере ссылка откроется на отдельном сайте в окне, внутри которого можно мышкой двигать панораму во все стороны, переключать режимы просмотра, и даже активировать полноэкранный VR режим, когда экран будет поделен на две части, для использования внутри шлема или VR очков. Реализовано это здорово и очень наглядно, так, что даже весьма далекие от панорамной съемки пользователи смогут увидеть всю задуманный Вами купол, просто двигая мышкой.

Плюс к этому, фото можно забрать к себе на сайт через вставку кода на любую страницу, и тогда не нужно даже заморачиваться с отправкой ссылок. Именно таким образом были опубликованные представленные выше примеры.

Что ж, подведем итоги, и сначала перечислим, что понравилось:

Что НЕ понравилось:

Впрочем, последний негативный пунктсвойственнен всем подобным камерам любительского уровня. Если необходимо качество съемки другого уровня это будет стоить на порядок дороже.

И, кстати о стоимости. Российская цена шарика Insta360 Air в рублях эквивалентна 200 долларам, а автономная версия Nano для iPhone процентов на 30 дороже.

Обе камеры можно купить с официальной годовой гарантией, что тоже не маловажно, но главное то, что по соотношению цены/качества и предлагаемых опций, этим малышам в своем классе, пожалуй, нет равных.

Видео версия обзор Insta360 Air и Insta360 Nano: