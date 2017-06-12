Master Dynamic MW50 и Astell Kern AK70. Бальзам на уши.

В бесконечной череде обзоров на смартфонно- планшетную тематику, так получилось, что звуку, во всех его проявлениях, я уделяю не много внимания. Тем интереснее гаджет, а точнее гаджеты о которых мы сегодня поговорим, и которые попали ко мне в руки совершенно случайно.

Есть у меня давний приятель, который «не ровно дышит» ко всяким акустическим примочкам и аксессуарам, слушающий музыку исключительно в Lossless форматах и окружающий себя диковинными устройствами на эту тему.

Например он всегда потребляет музыку на портативном аудио плеере и каких-то хитрых наушниках, и все это приосходит прямо сейчас, в эпоху смартфонов, умеющих делать, на мой неискушенный взгляд, все то же самое. По крайней мере, я так считал до этого момента…

Именно необычность связки крутых наушников и автономного плеера сподвигла меня попросить для знакомства оба устройства, причем оказалось, что с продукцией таких марок я ранее не встречался.

Хочу пояснить сразу – в мире Hi-Fi звука множество имен и еще больше нюансов. Это видео не претендует на объективность, а лишь передает мои личные впечатления от увиденного и услышанного.

Итак, первым делом в моем распоряжении оказались наушники от американской компании Master & Dynamic, модель MW50. На вопрос почему выбор пал именно на них, приятель привел сразу несколько доводов.

Первый и главный – крутейший и мало раскрученный производитель. Компания относительно молодая, но настоящие фанаты своего дела, стремящиеся каждый продукт довести до совершенства.

Как следствие – небольшие тиражи, жесткий контроль качества и отсутствие подделок, поскольку обыватели просто не понимают логотип в виде буквы «М» внутри шестиугольника, и китайцам нет смысла это копировать.

Второй довод- качество звука и реализация. Это относительно компактные накладные мониторы, весом чуть более 200 граммов, выполненные преимущественно из кожи и алюминия.

За счет такого сочетания цвета и материалов вы получаете тактильный кайф от гаджета и в руках и на голове, поскольку тут используется настоящий металл и разная кожа – более жесткая и практичная на изголовье, и тончайшая кожа ягненка на амбушурах.

Уши и правда сделаны очень круто, и это проявляется даже в таких мелочах, как то, с каким дозированным усилием меняется длинна душки, какой отклик на нажатие у немногочисленных кнопок, и даже то, что от длительного ношения на голове, сами уши не потеют, а просто растворяются на голове, и их перестаешь замечать вовсе.

А еще отмечу довольно необычный дизайн – некую смесь из классики за счет плетеной псевдо решетки и хайтека, благодаря использованным материалам.

За звук отвечают два кастомных 40-мм драйвера с бериллиевыми диафрагмами, обеспечивающими частотный диапазон 5—30 000 Гц при сопротивлении 32 ом, которые творят чудеса.

Самое удивительное, что звуковая картина получается очень насыщенной, низы, середина и верх совершенно не смешиваются, а звучат как будто из разных источников. Кажется это зовется детализацией, и могу сказать, что ничего подобного от внутриканальных затычек, даже топовых производителей, я раньше не слышал.

Примечательно, что подключать наушники к источнику звука можно двумя способами. Мой приятель признает только кабель, которым можно соединить MW50 с плеером, но также возможно и беспроводное подключение через BT, для чего предназначен специальный переключатель на корпусе.

Дабы максимально сохранить и приблизить качество звука к проводу, используется BT 4.1 с поддержкой кодека aptX, специально разработанного для передачи Lossless Audio при беспородном подключении.

Другими словами, MW50 можно подключить по BT к любому смартфону, и при наличии достаточно качественного ЦАП, поддержки aptX и конечно самой несжатой Losless музыки, поймать настоящий кайф, причем пара микрофонов на борту и система шумоподавления для них обеспечивают этим наушникам и возможность поработать в качестве гарнитуры во время звонков, я пробовал эту функцию на своем Samsung S8.

Стоит также отметить, что в беспроводном режиме гаджет имеет совершенно фантастическую автономность – до 16 часов в режиме звучания, что минимум в 3 раза больше, чем беспроводные уши, которыми я привык пользоваться, и за несколько дней длительного тестирования, мне даже не удалось их высадить полностью.

Примечательно, что для зарядки используется новомодный Type C разъем, а соответствующий кабель, также как и аудио шнур для подключения к стандартному джеку 3.5 мм длинной 1.2 метра, идут комплекте, в шикарно исполненной кожаной круглой коробочке.

В случае же с моим приятелем используется не смартфон а отдельный hi-fi плеер AK70 от корейского бренда Astell&Kern, для меня тоже совершенно диковинный.

Это небольшая алюминиевая коробочка мятного цвета с сенсорным экраном и оригинальным колесиком регулировок, встроенным в правую часть корпуса.

Тут в основе всего практически легендарный ЦАП от Cirrus Logic CS4398 с поддержкой побитовой кодировки с максимальным качеством 24 бит, 192 кГц (PCM).

Для управления системой используется измененный до неузнаваемости Android, с возможностью беспроводного подключения, а для хранения музыки на борту 64 Гб + отдельный слот MicroSD

Подключать плеер к источнику звука можно четырьмя способами, два из которых достаточно экзотичны, и свойственны именно системам Hi-Fi класса.

К ним относится 4-пиновый балансный выход с разъемом 2,5 мм., защищенный от возможных помех, за счет того, что через такой провод передается двойной сигнал с обычной и перевернутой фазой, одна из которых в приемном устройстве (усилителе или наушниках) переворачивается и накладывается на другую для удаления шума, и полного соответствия с оригиналом.

Второй экзотический вывод звука – через micro USB порт. Плеер поддерживает цифровой выход сигнала в однобитном аудиоформате DSD для подключения совместимых внешних усилителей или использования AK70 в качестве USB-ЦАП как внешнюю звуковую карту при подключении к Mac или PC через обычный USB-порт.

При этом можно выбрать режим выходного сигнала PCM или DoP для подключения к любым совместимым системам, а кодирование поддерживается вплоть до 24 бит 96 кГц с побитовой передачей, благодаря чему обеспечивается намного более богатый оттенками звук, чем тот, который может давать обычная встроенная звуковая карта.

После таких чудес, нужно ли говорить, что к плееру можно подключить и обычные наушники через привычный джек 3.5 мм или с помощью BT соединения с поддержкой того же aptX…

А еще система может подключаться в к беспроводным DLNA сетям для скачивания передачи и стриминга музыки между различными устройствами, и от всех этих примочек у среднестатистического пользователя может просто «снести крышу».

В свете всего вышесказанного довольно закономерно, что с соответствующим контентом, и при подключении через провод, связка таких наушников и такого плеера дает столь мощный эффект, что разницу заметит даже не самый подготовленный слушатель.

По крайней мере тот же контент с телефона и с плеера в этих ушах звучит немного иначе. Поскольку плеер оснащен BT модулем я решил узнать, отличается ли звучание одного и того же звукового файла, записанного в DSD формате с частотой 5.6 Mhz.

В качестве эксперимента была выбрана джазовая мульти инструментальная композиция, которую я слушал сначала через BT и aptX, а затем через кабель. Изначально я был настроен довольно скептически, но могу сказать, что разница есть и заметная.

По проводу звук получается как-будто объемнее, детальнее и чуточку чище. Теперь я понимаю своего приятеля, хотя по началу считал его запросы немного избыточными.

В чем же еще фокус, спросите Вы, и почему именно такая связка? Все дело в том, что мой друг, не смотря на высокие запросы, человек с не безлимитным доходом, а по меркам Hi-Fi систем, оба гаджета стоят весьма гуманно.

Например, за Master & Dynamic MW50, на сегодняшний день просят примерно как за продвинутый смартфон – около 30000 рублей, но удовольствия такие наушники приносят намного больше, поскольку ощущаются и звучат как настоящий высококлассный премиум.

Astell&Kern AK70 на четверть дороже, но совсем «из другой оперы», поскольку это уже и плеер и внешняя звуковая карта и часть беспроводной DLNA системы, по желанию пользователя.

За похожий функционал, и тот же бальзам на уши, от известных брендов придется заплатить чуть ли не на порядок больше, и теперь я стал смотреть на тех, кто покупает такую технику совершенно иначе…

Видео обзор Master&Dynamic MW50 и Astell Kern AK70:

Кому интересно, где брать- вот ссылки на

Master&Dynamic MW50 и Astell&Kern AK70