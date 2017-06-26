Meizu Mix. Не совсем смарт часы, но надолго!

В эпоху смартизации всего окружающего пространства умными функциями сегодня обрастают чайники, телевизоры, лампочки и кофемолки. Смартфон стал центром нашей микро вселенной, которая вращается вокруг него и «пляшет под его дудку».

Каждый уважающий себя гаджет теперь имеет BT модуль и радостно рапортует о своем статусе и возможностях, а нам остается лишь переваривать это море информации, отсеивая то, что действительно нужно…

В этом смысле впереди всех нательные датчики, контролирующие наше здоровье и наше внимание посредством различных уведомлений, самые «раскрученные» из которых, конечно же, смарт браслеты и смарт часы.

Сегодня мы поговорим об одном из таких устройств, которое уютно разместилось на самом стыке совсем уже умных аксессуаров и их бездушных собратьев.

Это смарт часы Meizu Mix, которые выглядят абсолютно также как любой традиционный хронометр на запястье, но не забывают о своей скрытой миссии, докладывать всю возможную телеметрию своему хозяину.

В каком то смысле Meizu Mix продукт весьма необычный. Начнем с того, что это первая столь массовая попытка выпуска смарт часов от Meizu, и сразу же настолько странная, что об их истинном назначении можно лишь смутно догадываться по знакомому логотипу.

Дело в том, что большинство стрелочных приборов, предназначенных для запястья, понятно и однозначно говорят о своей истинной природе. Либо это классика с физическими стрелками и классическим циферблатом, механическая, или кварцевая, либо виртуальная имитация с экраном, который уже рисует что хочет, в зависимости от задачи.

Meizu Mix относятся к немногочисленному классу гибридов, которые пытаются совместить самые интересные наработки того и другого подходов. Зачем это нужно? Давайте попробуем разобраться.

Итак, в наших руках вроде бы классический двухстрелочный кварцевый хронограф со вторым маленьким циферблатом, который обычно отводится для секундной стрелки или индикации дня недели. В нашем случае это почти так, только дни недели занимают лишь его часть, тогда как нижний сектор демонстрирует загадочную шкалу от 0 до 100.

Материал корпуса отличная сталь 316L, прикрытая сапфировым стеклом сверху. Вариантов исполнения сразу 4. Помимо черного и серебристого, можно выбрать кожаный ремешок, или вот такой стальной браслет с застежкой – бабочкой, тоже весьма высокого качества.

Диаметр чисто мужской – 42 мм на женской лапке будут смотреться странно. Исполнение и качество самого металла на корпусе, плюс обработка торцов и кнопок очень высокого уровня.

Некоторые западные обзорщики отмечали, что часы очень тонкие. Не знаю с чем они сравнивали, но мне так не показалось. 12 мм в самом широком месте лишь чуть меньше Samsung Gear S3 frontier, а на вес Meizu Mix со стальным браслетом ощущаются раза в два тяжелее.

Впрочем, под костюм аппарат сгодится без одолжения, чему способствует довольно элегантно исполнение в целом и грозная надпись Swiss Movt, намекающая на хорошую родословную.

К внешности лично у меня только одна претензия- относительно крупный логотип Meizu посреди циферблата, сразу раскрывающий знатокам «все карты». Лучше бы этого клише «на лбу» вообще небыло. Сбоку и снизу пожалуйста, но только не тут и не так, поскольку этот «конёк» пытается играть на поле породистых скакунов, у которых каждая мелочь существенна.

А вот отсутсвие такой маркировки наоборот придало бы гаджету ауру таинственности и недосказанности в глазах собеседника, оценивающего ваше запястье.

Зато для тех, кто не обращает внимания на такие мелочи будет казаться, что это самые обыкновенные стильные и аккуратные мужские часы, гармонично подчеркивающие вкус владельца, и абсолютно невдомек, что на самом деле скрывается у них под крышкой.

А там, помимо швейцарского кварцевого механизма Ronda живет модуль Bluetooth 4.0 LE, акселерометр и литиевая 3V батарейка CR2430, которая отвечает за еще одну крайне сильную сторону этого гаджета – шикарную автономность, особенно на фоне сенсорных смарт часов с большими дисплеями. В самой Meizu говорят о 8 месяцах, однако опыт реальной эксплуатации первых пользователей говорит что эта цифра завышена приблизительно в полтора раза.

Никаких проблем открутить заднюю крышку и «махнуть» батарейку нет, однако лучше для этого довериться профессиональному сервису, поскольку велика вероятность повреждения уплотнителей, а ведь Meizu Mix еще и водонепроницаемые до 3-х атмосфер, то есть водные процедуры в таких часах совсем не противопоказаны.

Ну а причем тут смарт функции, спросите вы? А вот при чем. После распаковки и запуска необходимо состыковать часы со смартфоном через специальное приложение.

QR код для его скачивания можно найти в инструкции по эксплуатации. Поддерживаются любые смартфоны на IOS от 9-ки и выше, либо Android 5 и более новый.

После установки программы смартфон и часы довольно легко подружить, а на телефонном экране провести финальную настройку системы – указать свой пол вес и рост для фитнес функций, подсчета шагов и расхода калорий, ведь именно это является базовой функцией любого уважающего себя фитнес трекера.

Именно фитнес статистике посвящен главный экран приложения на котором можно узнать о количестве сделанных за день шагов, пройденном расстоянии, и статистику за предыдущий период.

Во второй закладке живут будильники, которых может быть 3, с довольно гибкими настройками повторов и условий срабатывания.

Еще одной стороной связки часов и смартфона является функция уведомлений пользователя о входящих вызовах и различных сообщениях, но ведут себя часы таким образом достаточно странно.

Например, сами уведомления сводятся к миганию красного светодиода в районе 12-ти часовой отметки и слабеньким подергиваниям встроенного вибромоторчика. Если вы чувствительная особа, возможно такой вибрации, чтобы обратить внимание на запястье, будет и достаточно, но для бОльшей части мужского контингента пользователей это скорее напоминает щекотку.

По крайней мере среднестатистический смартфон вибрирует намного чувствительнее, а еще проблема в том, что длится это вибро всего 2-3 повтора, сопровождаемое миганием лампочки.

Впрочем, и мигания и вибро повторяются несколько раз, так что шанс обратить внимание на часы становится значительно выше.

Вторым достаточно спорным пунктом является поддержка уведомлений из сторонних приложений. В программе открывается список, однако выбрать помимо звонков и смс можно всего 3 приложения, и если для вас важно не пропустить сообщения мессенджера, Телеграма, Ваотсап или Вайбера, придется принести одно из них в жертву, и почему Meizu выбрали столь жесткое ограничение не очень понятно.

Теперь об управлении с самих часов. На правом борту есть две кнопки- главная напротив отметки на 3 часа, и вспомогательная возле 2-ки.

Нажатие на главную кнопку инициирует поиск смартфона, который начинает вибрировать и проигрывать мелодию будильника, повторное нажатие эту порцию отключает. Этой же кнопкой можно выключить звук телефона при входящем звонке, если тянуться до смартфона в данный момент не очень удобно.

Вторая клавиша переключает режим работы маленького циферблата. Нажав один раз, секундная стрелка рванется к указателю дня недели, нажав второй раз можно посмотреть статистику пройденного расстояния за день по нижней шкале от 0 до 100 процентов, а третий раз нажав на эту же клавишу часы возвращаются в режим показа секунд.

Вот собственно и вся премудрость- вроде бы умные часы, а вроде и нет. Очевидные плюсы в виде качественного исполнения, механических стрелок и автономности почти на пол года непрерывной работы, уравновешиваются такими минусами как невнятная работа вибро моторчика и одинокого индикатора на циферблате, который непонятно что хочет сказать владельцу своим подмигиванием.

Кому-то это важно, кому-то не очень, однако если Вас интересуют необычные и стильные смарт часы, которые выглядят как настоящие, на Meizu Mix стоит обратить внимание!

Видео версия обзор смарт часов Meizu Mix: