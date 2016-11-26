МФУ Ricoh SP150SUw. Печать и скан в эпоху смартфона.

Эта история, связанная с поиском нового принтера, началась как головная боль, но закончилась почти хэппи-эндом. На каком-то этапе прохождения “квеста” я решил превратить его в полноценный обзор, поскольку уверен, что кому-нибудь проделанная работа, нюансы и выводы будут полезны. Итак, по условиям задачи требовалась замена струйного МФУ Canon pixma MG2440, купленного года 4 назад и порядком утомившего меня низкой скоростью работы, капризностью и дорогими расходниками.

Помню, что купил я, почти не глядя и не отдавая себе отчета в том, что чернилами печатать не практично и дорого. А главным аргументом была смехотворная цена: что-то около 2-х тысяч рублей, за которые предлагался такой комбайн 3 в 1 – принтер, сканер и копир.

Осознание того, что чернила сохнут и пачкаются, а каждый раз перед тем как распечатать несколько страниц этот агрегат жужжит и щелкает на всю комнату, пришло намного позже и заставило пожалеть о содеянном. Конечно, в плюсе была возможность цветной печати, однако за все эти годы она пригодилась мне ровно один раз, когда я готовил поздравление к маминому юбилею, и требовалась печать цветной фотографии. Думаю, что любой специализированный сервис сегодня справился бы с этим быстрее и проще.

Не могу сказать что я фанат что-нибудь распечатать «на сон грядущий», но принтер бывает нужен мне 1-2 раза в неделю, и как оказалось для струйника это большая проблема – требуется прочистка сопел, калибровка и прочая ерунда. Договора и документы, купленные on-line билеты и даже подробные сценарии, которые я готовлю перед каждым обзором, требуют распечатки. И поэтому было принято решение о покупке нового аппарата, который бы не повторял ошибок прошлого. На этот раз я приступил к выбору более взвешено, применив неоднократно проверенную в боях технологию, которой стоит придумать какое-нибудь название, скажем, – МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ или ПИРАМИДА ЖЕЛАНИЙ.

Обычно, когда мне нужно что-то выбрать, и выбор этот будет непрост, я применяю старинный и проверенный способ, которым впервые воспользовался лет 15 назад в раздумьях перед покупкой очередного автомобиля. Суть его в том, что необходимо отделить то, что действительно важно, от второстепенных вещей. Я делаю это с помощью листа бумаги, на который выписываю самые важные качества желаемого товара, без привязки к конкретной модели. А потом выбираю, какая кандидатура лучше всего вписывается в полученную систему координат. С принтером я поступил также, и вот что у меня получилось по степени важности:

Он должен быть лазерным , поскольку эта технология быстрая и качественная. Одного картриджа с моими темпами будет хватать на несколько месяцев, и, что немаловажно, стоимость каждого отпечатка существенно ниже.

Это должно быть МФУ 3 в 1 , ведь наличие сканера с копиром внутри одного прибора бывает весьма полезно в работе.

Аппарат должен иметь Wi-Fi-модуль с возможностью печати с любых мобильных гаджетов и популярных операционных систем. Как минимум, мне нужна поддержка IOS, Android, MacOSX и Windows.

Очень важно качество сборки и репутация производителя , ибо таскать в сервис 5-ти килограммовый прибор совсем не хотелось. В идеале – включил, настроил и забыл о проблемах на весь срок эксплуатации.

Цена до 10 тысяч рублей , а лучше еще дешевле, но не в ущерб функциональности.

Максимальная компактность для формата A4 и с учетом компоновки 3 в 1.

Цвет НЕ в приоритете , будет – хорошо, нет – и не нужен.

Вот так просто сам для себя я выбрал 7 качеств продукта. И поверьте, эта система работает всегда и везде, работает безотказно. Если некоторые пункты будут противоречить друг другу, размещайте те, что важнее, наверх, убирайте незначительные, и все получится!

Затем я пошел на один крупный российский сайт – агрегатор предложений из разных интернет-магазинов, который не собираюсь тут рекламировать, кому нужно, и так догадаются. Там довольно удобно можно настроить выборку по характеристикам товара и получить список кандидатур, что я и сделал.

В результате, если отсортировать по цене, то почти все верхние строчки занимает загадочный и удивительный для меня бренд Pantum. О нем я услышал впервые. Как оказалось, это китайская компания, начавшая официальные поставки в Россию, но связываться с ними я попросту побоялся из-за непредсказуемости и противоречия с моим пунктом №4 – качество и репутация))

Далее почти сразу выскакивают несколько моделей Ricoh, Samsung и Brother, а еще ниже – Canon, Panasonic и HP. Хотя с ними я уже вываливался из намеченного бюджета до 10 тысяч рублей. Опять-таки я сам никогда не был рабом определенного бренда, и призываю вас также не делать этого. Мне удивительны люди, которые всю жизнь отдают предпочтение одной марке автомобиля, например, не оглядываясь по сторонам. Если у вас телефон Samsung, то вовсе не обязательно покупать такую же микроволновку, принтер и телевизор. Выбирайте, исходя из конкретного набора потребительских качеств, цены и удобства.

Именно поэтому я проштудировал несколько МФУ в устраивающем меня ценовом диапазоне и с нужными характеристиками, остановив свой выбор на Ricoh SP150SUw, о котором мы сегодня и поговорим.

Кстати, не в последнюю очередь на принятое решение повлиял тот факт, что до конца декабря 2016 года Ricoh проводит розыгрыш разных кайфовых подарков – монитора, планшетов, SSD-накопителей и других гаджетов – между всеми покупателями своих принтеров и МФУ.

Нужно лишь зарегистрировать такую покупку на специальном промо-сайте.

Но вернемся к самому агрегату. По картинкам было не очень понятно, насколько корпус компактен, однако меня подкупила лаконичная строгость этого японского агрегата. Ничего лишнего – белый прямоугольник с черной крышкой и двумя кнопками.

Не в последнюю очередь благодаря такой простоте, отсутствию дополнительных кнопок, экранчиков и разной навесной лабуды, МФУ обошелся мне немногим более 8000 рублей. Инженеры Ricoh придумали и воплотили гениальное и простое решение – аппарат полностью настраивается и управляется через компьютер или смартфон по wi-fi с помощью специального приложения. И это реально удобно!

Чтобы закончить с корпусом, отмечу, что он действительно весьма компактен: в высоту не более 14 сантиметров, правда, лоток для подачи бумаги внутри него, как я ожидал, не прячется.

Загрузка производится сверху и сзади – откидывается специальный держатель, и в него укладываются листы, причем не больше 50-ти, что тоже не очень удобно, поскольку нужно часто бегать к принтеру и добавлять бумагу.

Зато никакого приемного лотка после печати тут не предусмотрено – листы просто выбрасываются через щель на фронтальной панели и складываются перед принтером, так что на край стола агрегат лучше не устанавливать.

Первоначальная настройка оказалась весьма простой – включаем в розетку, нажимаем и держим кнопку включения около одной секунды, чтобы зеленое свечение индикатора сменилось синим.Так включается встроенный модуль Wi-Fi.

Для распечатки текущего статуса 3 раза нажимаем на эту же кнопку и ловим два листка с краткой инструкцией на 4-х языках, включая русский.

На первом объясняются значения световых индикаторов, а на втором – текущее состояние и настройки сети.

На смартфоне скачиваем приложение «Ricoh принтер» и подключаемся с созданной им точке доступа. Пароль указан в нашем листочке, и не удивлюсь, если он генерируется для каждого принтера случайно.

Запускаем программу, которая оказалась на русском, и нажимаем “искать принтер”. Почти сразу попадаем ко всем параметрам, которые распределены по 4-м вкладкам. Первая посвящена настройкам печати. Тут можно выбрать размер бумаги, включить режим двусторонней печати, экономию тонера или плотность. Ниже показан статус принтера и остаток тонера в картридже.

Вторая закладка – копирование – позволяет вложить любой документ или картинку под верхнюю крышку и в течении пары минут получить ее черно-белую копию из принтера. Тут настраивается режим копирования, масштаб, разрешение и даже возможность автоматически проставлять номера на копиях. Довольно удобная функция, когда срочно кому-то понадобится копия паспорта или иные важные документы, а бежать до ближайшего ксерокса не охота.

Третья вкладка заведует непосредственно сканером, и тут можно выбрать тип документа, настройки цвета и область сканирования. Но самое удобное то, что отсканированный документ или картинка сразу сохраняется на смартфоне или планшете, и его можно переслать адресату без помощи компьютера.

В разделе настроек можно выбрать – подключить принтер к местной Wi-Fi-сети, изменить настройки собственной точки доступа, задать статический IP-адрес и режим экономии энергии с интервалом, после которого аппарат будет засыпать и ждать обращения по сети.

На iPhone последовательность действий та же, и приложение выглядит примерно одинаково. Мне понравилось, как элегантно в Ricoh выкрутились с отсутствием поддержки Apple AirPrint.

Дело в том, что это фирменная запатентованная технология печати от Apple, и все компании, кто размещают ее поддержку и соответствующий значок на своих гаджетах, должны платить отчисления в Купертино. Естественно, что производители печатающей техники просто добавляют стоимость отчислений к цене принтера, перекладывая проблемы на пользователя, но в Ricoh решили AirPrint попросту проигнорировать, и напрямую печатать с iPhone или iPad не получится. Зато через фирменное приложение это можно сделать без проблем, выбрав нужный документ или картинку. И точно таким же образом легко сканировать напрямую “внутрь” iPhone. И, конечно, это нисколько не сказалось на цене гаджета!

С подключением на стационарном компьютере все тоже достаточно просто – на Windows удобнее всего воткнуть идущий в комплекте USB-кабель – напрямую между компьютером и МФУ, и загрузить драйвера с диска. А на MAC OSX Sierra вообще никаких проблем – аппарат ищется по беспроводной сети и автоматически добавляется к установленным в системе устройствам.

Что еще? Работает система достаточно тихо. Печать первой страницы после значительного простоя происходит примерно через полминуты, а заявленная скорострельность до 22 страниц в минуту вполне закрывает мои домашние потребности, и даже с избытком.

Ресурс стандартного картриджа составляет около 700 страниц, а желающие надолго забыть об этой проблеме могут установить фирменный картридж SP150НE с ресурсом на 1500 страниц, и это может быть еще удобнее. Помимо этого, ходят слухи, что аппарат довольно легко заправляется, и к нему подходят совместимые картриджи. Так что сэкономить можно без проблем, хотя с моей нагрузкой, я прикинул, что оригинального картриджа мне хватит почти на год, ну а раз в год я могу себе позволить и оригинальный…

Пожалел ли я о сделанном выборе? Нет! За 8000 рублей альтернатив с аналогичными функциями, удобством и 3-х летней гарантией в принципе и не предвидится.

Мне нравится и тот факт, что агрегат может жить в доме вообще без компьютера и отлично дружить лишь с мобильными гаджетами. Так что если цветной печатью вы не балуетесь, встроенный сканер был бы полезен в хозяйстве, а нагрузка на принтер не слишком высокая, то Ricoh SP150SUw, наверное, – один из самых интересных на сегодняшний день МФУ по соотношению цены и возможностей.