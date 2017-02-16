Pioneer AVH-X8800BT. Android Auto и Apple CarPlay сразу!

Первый телефон с “мозгами” появился у меня лет 12 назад, и одним из самых востребованных сценариев его использования сразу стала голосовая и визуальная навигация.

Тогда смартфоны было принято называть коммуникаторами, и я помню свои первые впечатления с таким коммуникатором- навигатором в руках по чужой стране, и насколько это изменило мое восприятие пространства!

Оказалось, что твой телефон в автомобиле удобнейшим образом трансформируется в навигатор и источник мультимедиа развлечений, с одним лишь маленьким НО – с самой машиной такая система никак не связана, и является чужеродным организмом, требующим отдельного крепления и питания.

В то же самое время, автомобильные системы начали развиваться и обзавелись довольно удобными экранами, хотя по возможностям навигации кажется отстали от смартфонов на целую вечность! Это удивительно, но понадобилось почти 10 лет, прежде чем до разработчиков дошло, что самым оптимальным и удобным для пользователя было бы сопряжение всей информации с его смартфона на экране автомобильной системы.

Сейчас на рынке былом правят IOS и Android, и наверное у 90% всех водителей на Планете лежащий в кармане смартфон работает на одной из них. Вполне естественно, что оба производителя представили свое решение на эту тему.

Apple назвала свое детище IOS in the car и показала на конференции разработчиков 2013 года, заявив о поддержке сразу же нескольких автопроизводителей.

Позже, в своем финальном обличии, название технологии сменили на Apple CarPlay.

В 2014 собственное видение объединения смартфона и автомобиля показали и в Google, представив Android Auto, но и в том и в другом случае понадобилась еще пара лет, прежде чем реальные автомобили получили поддержку таких систем.

Я специально заглянул в список совместимых машин. Так вот только модели 2016-2017 модельного года наконец-то получат совместимость с нашим карманным другом, причем большинство производителей заявили о поддержке сразу обеих систем, чтоб не ставить пользователя перед нелегким выбором.

В итоге Android Auto и Apple CarPlay способны вполне комфортно уживаться внутри одной системы, а еще в продаже появились универсальные аппараты от признанных законодателей жанра, и с одной из таких систем мы сегодня и познакомимся.

Это Pioneer AVH-X8800BT – флагманский мультимедийный комплекс стандартного размера 2DIN, в функции которого входит не только сопряжение со смартфоном, но и классические задачи для автомобильной мультимедийной системы высокого класса – мощный 4-х канальный усилитель, воспроизведение видео с CD/DVD диска, либо с USB флешки, а также встроенный радио тюнер.

Это одна из флагманских моделей Pioneer в новейшей линейке, собравшая и воплотившая огромное количество опций, и умеющая читать информацию с любых носителей и практически в любых форматах.

Тут есть отдельный видео HDMI вход от любого источника, можно подключить камеру заднего вида, а для настройки оптимального качества звука используется микрофон, с помощью которого автоматически анализируется акустика салона, с соответствующей подстройкой звучания.

В этом видео я не ставлю перед собой задачи рассказать о чисто автомобильных фишках такой системы – просто не хватит времени, да и обзоры от коллег в интернете имеются.

Мы поговорим о том, что автомобильные обзорщики, как правило, игнорируют – а именно совместную работу Pioneer X8800BT со смартфонами на IOS и Android.

Итак, для подключения нашего карманного друга необходимо обзавестись соответствующим кабелем, который втыкается в один из USB разъемов на задней панели. В нашем случае они уже выведены в «бардачок» машины.

Тот «хвост», который адресован смартфону, можно расположить в любом удобном месте салона, например на полочке, где телефон будет мирно покоиться пока мы управляем машиной, поскольку всё, чем он может помочь нам во время движения выводится на экран системы. Кстати, в качестве бонуса, можно отметить тот факт, что при подключении мы получаем не только связь с головным устройством, но и зарядку смартфонного аккумулятора.

Начнем, пожалуй с Android, и для начала убедимся в том, что соответствующая опция активна в меню системы, ваш карманный друг поддерживает Android Auto. Эта функция включена по умолчанию на всех смартах начиная с версии Android 5.0 и более поздних.

Также нужно убедиться, что в настройках головного устройства выбран и активирован соответсвующий пункт меню.

При подключении смартфона в первый раз запускается «мастер настройки», который попросит подтверждения на сопряжение и автоматически настроит связку и по проводу и по BT.

Далее все взаимодействие пользователя происходит с 7-дюймовым экраном Pioneer, и несколькими физическими кнопками в нижнем ряду, которые, кстати, имеют 210000 комбинаций подсветки, и подбираются к подсветке салона автомобиля или вашему настроению.

Чтобы понять возможности системы, нужно сначала понять логику тех, кто это придумали воплотил. С самого начала CarPlay и Android Auto не планировали дублировать все функции смартфона на большом экране во время движения- это просто опасно. Акцент сделан на навигации, музыке и голосовом управлении везде, где это возможно. В штатных совместимых автомобильных системах возможности голосового управления заложены по умолчанию, с помощью кнопок на руле, а здесь нужно активировать систему голосом, или тянуться к экрану. Интерфейс и в том и вдругом случае, в целом, очень похож.

Тут царит минимализм и крупные кнопки, по которым удобно попадать пальцами, не отвлекая свое внимание во время движения.

Прежде всего это навигация, для которой используется Google Maps. Хочу уточнить сразу, что заменить ее не другое приложение не получится, и использовать Yandex навигатор или CityGuide при таком подключении невозможно.

Это немного обидно, но, с другой стороны, в Google сделали действительно эталонно хорошие карты, к которым практически нет никаких претензий, а пробочный сервис работает довольно корректно, причем, в отличии от того же Яндекса, не только в России, но и в СНГ или Европе, что делает такую систему более универсальной.

Благодаря интернет подключению со смартфона доступна дорожная обстановка, сообщения об авариях и предупреждения о дорожных работах. Можно выбирать движение к объектам POI, точке отмеченной домом или работой, с выбором оптимального маршрута с учетом реального трафика.

Ехать к новому адресу можно с помощью голосовой команды. Достаточно нажать кнопку на руле, значок на экране или просто сказать «Ok Google, проложить маршрут Московский проспект дом 67»

Распознавание речи происходит быстро и довольно корректно. Проблема лишь в том, что в системе должен быть микрофон, а смартфон в этот момент подключен к интернет, так что в роуминге пользоваться голосовым поиском не очень удобно.

Вообще, у меня создалось впечатление, что голос в этой системе взят за основу, поскольку вслух могут проговариваться любые уведомления, получаемые на смартфон, как в смс, так и в Telegram, Viber или других мессенджерах – достаточно кликнуть по всплывающему сверху экрана меню.

Точно также можно надиктовать ответ, не снимая рук с руля и не отвлекаясь от дороги. У системы можно узнать ответ практически на любой вопрос, который распознается Google Now, узнать погоду на завтра, создать заметку, напоминание или совершить звонок.

Третий момент, после навигации и голосовых функций связан с музыкой, которая может проигрываться как из памяти смартфона, так и из интернет через различные онлайн сервисы.

К примеру я пользуюсь Smart Audio Book Reader и TunIn radio, которые официально поддерживается Android Auto и даже отображают на экране полезную информацию, причем интернет радио не привязывает вас к городу вещания, и даже стране.

А еще важно отметить, что переключение между смартфонной частью и самим головным устройством с его флешками, DVD и аналоговым тюнером происходит очень быстро и интуитивно, нажатием всего одной кнопки.

К примеру, если вы слушали эфирное радио, и запустили навигацию, радио продолжит работу, лишь звук будет затухать в момент объявления о следующем маневре.

Теперь об Apple CarPlay. Логика его использования примерно та же, немного отличается лишь домашний экран и расположение пунктов меню.

В качестве карт используются карты Apple, и, на мой взгляд, они пока уступают творению Google, Yandex и других сервисов, по крайней мере в России, и также никакая альтернатива, к сожалению, невозможна.

Голос тут тоже используется везде и всегда, а вместо Google Now хозяйничает вездесущая и общительная Siri. Эта барышня тоже умеет читать вслух смски или набирать номер по команде водителя, а функциональные возможности системы распространяются и на музыкальный проигрыватель, интернет радио, подкасты и аудио книги.

Проблема лишь в том, что сообщения из сторонних мессенджеров, кроме смс и i-message попросту игнорируются и не выводятся на экран. Надеюсь, что до Apple дойдет что это весьма неудобно.

В целом реальный опыт использования обеих систем совпадает, и выделить явного фаворита или аутсайдера не так уж и просто. На мой взгляд, у Google лучше сами карты, и более обширный список уведомлений, а Apple подкупает логикой и красотой меню, которое выглядит как на iPad. К сожалению и в том и в другом случае сторонние навигационные сервисы использовать не получится, что для России является некоторым общим недостатком.

Получается, что если вы не за что не хотите расставаться, к примеру, с Yandex навигатор, телефон для этого придется как и раньше крепить на отдельный держатель в салоне, игнорируя связку с головным устройством. Если же вы не настолько привередливый пользователь, стоит признать, что такая интеграция смартфона и автомобиля все-таки “на голову выше” всего, что мы имели в машине до этого!

Сам же Pioneer AVH-X8800BT очень навороченная и весьма дорогая реализация не только связки со смартфонами, но и автомобильного звука в целом. Тут и “фирменный” звук, и широкие настройки кастомизации, и ощущение дорогой и качественной системы. Причем, именно благодаря таким устройствам Apple CarPlay и Android Auto могут получить даже тем машины, которые бы никогда в жизни не увидели бы их с завода, из-за своего возраста или класса.

На мой взгляд, было бы классно увидеть и от Pioneer, и от других компаний более доступные модификации того же самого без DVD, супер усилителей и выхода на внешние источники, но с такой же дружбой смартфона и автомобиля в «одном флаконе» и за гуманные деньги…

Видео обзор Pioneer AVH-X8800BT. Android Auto и Apple CarPlay сразу!: