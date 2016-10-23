Планшет без экрана. Карманный микропроектор на Android.

Планшеты и смартфоны сегодня очень плотно вошли в нашу жизнь. Знаете почему? Все дело в универсальности и способности решать сразу огромное количество задач – от коммуникаций с окружающим миром и получением бесконечного потока информации до игр и развлечений.



Маленькое окошко в мир диагональю от 4 до 10 дюймов научилось заменять книги и справочники, газеты и журналы, телевизор и игровую приставку, причем, судя по всему, дальше будет только больше и интереснее.

Зачастую главным неудобством при пользовании такими гаджетами является размер того самого окошка – весьма комфортный, когда что-то надо посмотреть на бегу или в дороге, а в стационарных условиях хочется “прорубить окошко” побольше…

Именно поэтому довольно большой популярностью пользуются различные Android stick – небольшие адаптеры размером с флешку с операционной системой и мозгами внутри, подключаемые к HDMI входу монитора или телевизора и превращающие их в огромный планшет.

Я в свое время пробовал и это, однако душа хотела чего-то по-настоящему большого и интересного, и я обратил внимание на мобильные DLP проекторы, тем более что новые технологии позволили сделать их долговечными и доступными.

Первое изложение своих мыслей на эту тему я сделал примерно год назад, купив огромный планшет Lenovo со встроенным проектором. К сожалению, прожил он у меня не очень долго, но оставил самые приятные воспоминания от симбиоза огромного виртуального экрана с начинкой и возможностями полноценной операционной системы. Я бы даже сказал так: планшет там был лишний – и в габаритах, и в цене гаджета, а хотелось именно яркий суперминиатюрный проектор, но со всеми возможностями Android.

Именно способность развернуть полноценный и универсальный мультимедийно-развлекательный центр на любой светлой стене чуть затемненного помещения была главной задачей, и я мониторил появление на рынке чего-то подобного. Так называемые пикопроекторы на сегодняшний день уже есть в ассортименте, и из них можно даже повыбирать, однако подавляющее большинство из них совсем “без мозгов”, как стандартный медиаплеер – скормил карточку с фильмом и смотри на стенке. Проблема в том, что на них не все форматы читаются, бывают проблемы с кодеком звука, да и качать- копировать приходится, хотя вообще думать об этом на современном витке развития техники уже не охота.

Другое дело – проектор с Wi-Fi и BT, умеющий смотреть фильмы онлайн, открывающий youtube и виртуальные кинотеатры, а для всего этого нужна гибкая и настраиваемая начинка, например, как у мобильной операционки от Google с зеленым роботом на борту…

Первые китайские аппараты с таким функционалом не нравились то громоздкостью, то ценой, то грустными характеристиками, но, наконец-то я нашел-таки почти идеальный гаджет, который устраивает меня едва ли не полностью. Сегодня мы будем говорить именно про него.

Зовется это чудо – LEFO super portable, а подогнали его мне для знакомства наши друзья из питерского магазина Кибернетик, которые начали продавать такого «зверя» в России.

Скользящий взгляд по характеристикам гаджета прошел «естественный отбор», и я взял проектор для детального знакомства и изучения.

Итак – прямоугольная и плоская пластиковая коробка со светодиодным DLP-проектором Texas Instruments, способным светить минимум 15 тысяч часов без обслуживания и ремонта.

Физическое разрешение WVGA – 854 х480 пикселей, а заявленный световой поток – до 280 люмен при питании от встроенного аккумулятора и 380 люмен при питании от внешнего источника питания. Не знаю, так ли это на самом деле, но по ощущениям LEFO намного ярче уже упомянутого Lenovo.

Серый матовый пластик формой напоминает смартфон, распухший до 17-ти миллиметров в толщину и потяжелевший до 250 граммов, но без дисплея и с россыпью коммуникационных портов на каждой из граней. В недрах же гаджета живет полноценный Android Kit-kat 4.4, а это значит, что перед нами по сути – универсальный планшет без экрана да еще по цене среднебюджетного смартфона.

Итак, что мы имеем? Вытянутый корпус, на фронтальном торце которого чуть утопленный объектив проектора и вентиляционная решетка встроенной системы охлаждения.

Правый торец – самый насыщенный. Тут нашлось место двум полноценным USB-портам формата A с возможностью подключить клавиатуру, мышь или внешнюю флешку. Разъем питания круглый, что само по себе немного странно, поскольку microUSB или модный сегодня Type C для такой задачи были бы намного уместнее. Далее – аналоговый аудиовыход 3.5 мм, и следом за ним – полноценный HDMI видеовыход. Да, именно выход, а не вход, как можно было бы подумать, с учетом того, что это проектор….

Фактически, это означает, что к ноутбуку для трансляции картинки такую машинку уже не подключить, а вот наоборот – вырубить проектор и скинуть картинку на внешний монитор или телевизор, превратив коробочку в Smart TV box на Android – без проблем.

Сзади, под решеткой, расположен встроенный динамик, довольно громкий, но без частотных изысков, и светодиодная индикация зарядки или внешнего питания.

Левый торец занят слотом для карточек MicroSD и переключателем режимов работы, сам проектор – внешний накопитель, зачем это нужно, мы поговорим немного позднее . Еще дальше, возле самого объектива, расположено колечко фокусировки.

Снизу – разъем для крепления на штатив и решетка воздухосборника системы охлаждения, а сверху – пятипозиционный джойстик и две клавиши, не считая кнопки включения, которыми «с горем пополам» можно управлять встроенной операционкой.

Забегая вперед, могу сказать, что лучше всего с этой задачей справляется обыкновенная мышка, проводная или BT.

Включаем машинку, и под едва уловимое сопение вентилятора на комнатной стенке рисуется переливающийся логотип Android – идет загрузка операционной системы, вслед за этим (примерно через минуту) появляется графический интерфейс встроенной оболочки.

Сразу отмечу, что мощность светового потока действительно неплохая, а при подаче внешнего питания уровень яркости повышается. Так, в не слишком затемненном помещении с работающей настольной лампой картинка почти комфортного уровня – кино смотреть можно, ну а в полной темноте вообще будет шикарно.

То же самое и разрешением. Это действительно почти HD-картинка, поскольку даже мелкие шрифты и элементы изображения отображаются четкими и читаемыми.

Даже для презентаций такое разрешение будет уместным, а уж для фильмов или телевизионного эфира и подавно.

Плюс к этому – система оснащается датчиком коррекции трапецевидных искажений, и под каким бы углом световому потоку стенка или потолок не встречались, автоматика пытается сделать из этого ровный прямоугольник.

Стартовый экран состоит из нескольких плиток, предустановленных приложений в стиле Windows Mobile, по которым можно перемещаться с помощью джойстика – сносно, но не слишком-то быстро.

Гораздо удобнее для этого, как я уже отмечал, использовать стандартную мышку, – подключаем в любой из двух USB портов, и «жизнь налаживается».

Всего в системе 4 рабочих стола – стартовый, слева, содержит 8 иконок ключевых сервисов, вроде Facebook, YouTube, Netflix или Twitter. Тут же крутой и гибкий в настройках медиацентр KODI, через который можно смотреть IP-телеканалы, и стандартный интернет-браузер, и возможность трансляции картинки со смартфона по технологии miracast.

На втором столе Apps Center живет менеджер приложений и 8 иконок самых востребованных приложений.

Третий стол – просто список всех предустановленных программ, среди которых обнаружившем самый обыкновенный Google Playmarket, а на четвертом столе собраны все настройки.

Верхняя же строка уведомлений содержит информацию о беспроводных подключениях, часах и уровне батарейки.

Закономерный вопрос – а что с русским языком? Он тут есть, но достаточно «стремный». Дело в том, что русский шрифт отображается с большими интервалами между буквами, из-за чего многие слова переносятся на разные строки. Выглядит все это не слишком опрятно.

А еще перевод этот является машинным и содержит различные ляпы, хотя если вы совсем не дружить с басурманским, можно пользоваться и так, поскольку смысл всех пунктов остается понятен.

Теперь же давайте попробуем гаджет в деле, но прежде предлагаю познакомиться с матчастью, с помощью установки тестовых приложений.

CPU-Z тут же определяет 4-х ядерный процессор RockChip rk3066 и графику MALI 400. Antutu с ним солидарен, даже готов измерить производительность такой связки в 17800 попугаев.

Эта планка прошлогодних смартфонных чипов начального и среднего уровня сегодня уже не кажется выдающимся достижением, но для мультимедийного центра такой скорострельности более чем достаточно.

Тут же определяем объем оперативной памяти в 1 гб, из которого свободна почти половина, и 16 гб постоянной памяти, более 11 из которых доступны для нужд пользователя.

Понятно, что для мультимедийного комбайна память- самая важная характеристика, поэтому тут же уточняем, что внешний microSD слот способен “кушать” карты еще до 32 гб. Но тут китайцы явно “поскромничали”, причем выяснилось это случайно – у меня под руками оказалась карта на 128 гб, и она прекрасным образом определяется и работает внутри гаджета.

Также не стоит забывать о двух USB A на борту, которые легко читают флешки любой емкости, и даже внешние жесткие диски, правда, в таком случае лучше побеспокоиться о внешнем питании.

И еще один интересный момент – переключатель TF находится на боку гаджета. Дело в том, что при переводе переключателя в положение TF, вся коробка перестает быть проектором, а превращается в большой дисковый накопитель для подключения к компьютеру. Причем читается и содержимое карточки, и внутренняя память, и даже подключенный смартфон через функцию OTG.

Другое дело, что для этого понадобится весьма специфичный кабель с большим USB A с двух сторон, которого нет в комплекте, и нужно приобретать отдельно.

Теперь о том, на что эта машинка с таким потенциалом способна. Стандартный playmarket позволяет установить любые приложения онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов, вещающих эфирные каналы.

Таким образом, при подключении к интернет у вас на стене или на потолке появляется огромный телевизор с диагональю до 3 метров, хотя наиболее качественная и сочная картинка получается при диагонали около 1 метра.

Если не хотите мирится с бубнящим динамиком, подключите наушники или внешнюю акустику через стандартный аудиоджек. А лучше всего использовать хорошую BT-колонку, которая сюда цепляется без проблем.

Хочется посмотреть кино онлайн – делаем это через браузер, или просто открываем youtube. Нужна музыка? Интернет-радио или собственная медиатека на карточке к вашим услугам. Главной фишкой такого комбайна является универсальность и всеядность. Просто ставим из плеймаркета крутой медиапроигрываетель с кучей различных кодеков, вроде VLC или Power AMP, и наслаждаемся.

Что можно делать еще? Если такой гаджет планирует использоваться не только для игр и развлечений, но и для работы, с его помощью без проблем можно транслировать презентации, листая слайды с помощью мышки или беспроводного презентера.

Самая же моя любимая из возможностей для такой системы – беспроводной повторитель экрана смартфона. Все, что происходит у вас в руках на смартфоне, беспроводным способом транслируется на проектор с помощью miracast или AirPlay.

Тут уже можно и показать фотки друзьям на большом экране, и запустить кино, либо тоже вывести презентацию на проектор, но уже не с него, а напрямую с телефона!

Отмечу, что работает все довольно стабильно и предсказуемо, и это приятно. Встроенного аккумулятора на 4000 Mah хватает примерно на три часа автономной работы, то есть, на среднестатистическое кино и с запасом. Конечно, в целом система получилась не без перекосов, хотя это один из лучших мобильных проекторов, что я встречал по соотношению цены и возможностей.

Компании LEFO я бы пожелал сделать нормальный разъем для зарядки, внятную индикацию уровня батарейки, лучше поработать над русской локализацией, а еще обновить гаджет до Маршмеллоу, или сразу Нуги, хотя это пожелание уже из рода фантастики….

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