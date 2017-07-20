Sony A1 OLED TV. Телевизор, который не боится сравнений!

Когда возникла идея узнать больше о флагманском телевизоре Sony 2017-го модельного года, я, конечно, ожидал увидеть что то весьма интересное и продвинутое, но не настолько удивительное, каким оказался Bravia OLED A1. В самой компании его называют бескомпромиссным и абсолютным телевизором, который воплотил последние разработки в области обработки изображения и звука, и, как выяснилось, это не просто пафосный слоган, от которого может сводить зубы – познакомившись с аппаратом поближе, я понял что эта модель действительно отличается от всех телевизоров, которые я видел раньше.

Для начала стоит отметить дизайн. Если посмотреть на аппарат анфас, вы не увидите ничего кроме экрана, с минимальными рамками по периметру.

Даже логотип Sony стал еле заметным и съехал куда-то в сторону, чтобы ничего не отвлекало пользователя от созерцания изображения.

Еще футуристичнее A1 смотрится в профиль, поскольку с такого ракурса можно разглядеть насколько он тонкий.

На горизонтальную поверхность аппарат опирается нижней кромкой экрана и ножкой, с изменяемым углом отклонения, которую можно сложить полностью, повесив телевизор на стену, с помощью стандартного VESA крепления.

Вся электроника, разъемы для подключения и сабвуфер находятся внутри этой ножки за съемной декоративной сеткой.

Да, вы не ослышались здесь уже есть сабвуфер, отвечающий за мощный и глубокий бас, и это единственный динамик телевизора, созданный по традиционной технологии.

Средний и высокий частотный диапазон звука излучаются прямо экраном, который превращен в один гигантский динамик благодаря технологии Acoustic Surface™, о которой мы поговорим чуть позже. Ничего подобного нет больше ни в одном телевизоре в Мире.

Второй момент и существенное отличие A1 от других телевизоров Sony в том, что для формирования изображения тут используется не LCD а OLED матрица большой диагонали.

Любопытно то, что именно Sony была первой компанией в Мире, представившей OLED телевизор аж 10 лет назад. В уже далеком от нас, по технологическим меркам 2007, на свет появился XEL-1 с диагональю экрана всего 11 дюймов!

Такой компактный размер был связан с безумной сложностью и дороговизной первых OLED матриц, вплоть до того, что экран бОльшей чем 11 дюймов диагонали, физически изготовить было почти невозможно.

Однако, потенциал у OLED настолько серьезный, что именно ее называют технологией будущего, которая постепенно станет стандартом классе, заменив привычные LCD панели.

10 лет понадобилось инженерам и технологам Sony, чтобы вернутся к OLED матрицам, на принципиально ином технологическом витке развития, и сегодня A1 представлен с диагоналями 55 и 65 дюймов.

Что же в OLED такого, из-за чего «стоит ломать копья»? Сейчас поясню. OLED означает Organic Light Emitting Diode или органические тонкопленочные диоды, из массива которых и состоит такая панель, в отличии от жидких кристаллов на основе кремния, которые мы знаем как LCD.

В чем разница? Если говорить простым языком, то чтобы на жидкокристаллическом экране мы увидели изображение его нужно подсветить сзади или сбоку каким-нибудь изощренным способом, тогда как OLED пиксели светится сами.

Принципиально это значит, что LCD панель, вне зависимости от картинки, должна просвечиваться целиком и всегда. Даже если на экране ночь – она не будет абсолютно черной именно из-за работы подсветки.

Да, сейчас появились очень продвинутые технологии локального затемнения, которые максимально увеличивают контраст между темными и светлыми участками кадра, но на OLED это решается принципиально иным способом- если в каком-то месте экрана темно пиксели этой зоны будут просто выключены (!), точно также, как когда вся панель отключена целиком.

Получается, что контрастность между светлыми и темными участками кадра будет практически бесконечной, а черный цвет по-настоящему черным.

Второй момент – за счет отсутствия элементов подсветки OLED панели можно делать очень тонкими, и на новых телевизорах это заметно, а еще энергопотребление, и особенно на больших диагоналях, все по той же причине будет намного меньше.

Это 3 ключевых преимущества OLED, но, как и у любой технологии, не обошлось и без недостатков.

Во-первых сложность производства и высокая стоимость. Сейчас OLED телевизор стоит заметно дороже LCD собратьев при одинаковой диагонали, хотя постепенно технология производства будет удешевляться.

Во-вторых – сложная калибровка цвета, из-за чего на OLED экране цвета могут быть не естественных оттенков и чересчур ядовитые.

В третьих – абсолютная яркость LCD матриц пока еще выше чем у OLED, хотя это и не так заметно, ну и в четвертых – OLED имеет так называемый «эффект памяти», и если картинка на таком экране долго не двигается – потом может остаться след, видимый на черном фоне.

А еще к этому можно добавить, что черный в жизни или в кино не всегда чисто черный, а может быть темно-темно серый, и OLED такую градацию не понимает.

Казалось бы- просто караул, и именно поэтому Sony, в отличии от корейцев не торопились выпускать OLED телевизоры, пока не смогли устранить или нивелировать большинство из перечисленных недостатков.

Для этого необходимо было настоящее чудо – волшебная палочка-выручалочка, и ей стал невероятный видеопроцессор, с длинным и сложным названием 4K HDR Processor X1™ Extreme

Этот пламенный мотор оказался на 40% быстрее чипа прошлого поколения, и ему «по плечу» не только мастерски готовить картинку на обычных LCD, но еще он превосходно сочетается с OLED матрицами, подчеркивая их достоинства и компенсируя недостатки.

Начнем с калибровки цвета и естественной цветопередачи, без кислотных оттенков, которыми, зачастую, страдают другие OLED телевизоры. Новый процессор Sony поддерживает 14-ти битную обработку цвета, а это более 4-х триллионов цветов, тогда как самый качественный входной сигнал сегодня максимум 10-ти битный, или до 1 миллиарда оттенков цвета.

Это значит, что что у системы есть огромный запас прочности и возможность подстройки цветовой палитры таким образом, чтобы показать цвет неба, воды или человеческой кожи как можно точнее, а в меню можно выбрать предпочтительный вариант картинки от яркого до кинематографического.

Благодаря тому же запасу оттенков аппарат умудряется на OLED матрице показывать несколько градаций черного, так что в темных сценах тусклые детали остаются четко различимы на глаз, и все это сочетается с совершенно сумасшедшей контрастностью изображения.

Излюбленным аргументом тех, кто сомневается в необходимости покупки 4K телевизора является то, что контента с таким разрешением, и особенно 4K HDR совсем немного. Для этого у X1™ Extreme припасено сразу несколько технологий, совместная работа которых приводит к удивительным результатам.

Например очень качественный upscale картинки, который корректирует качество видео с помощью сразу двух баз данных Sony, содержащих тысячи эталонных изображений. Процессор, в режиме реального времени сопоставляет изображение на экране с базой данных, понижая уровень шума и повышая разрешение насколько это возможно.

Это может показаться фантастикой, но даже с исходником в SD качестве с низким битрейтом, который мы чаще всего скачиваем из интернета, волшебные алгоритмы вытаскивают приемлемую картинку, которую совершенно не отвратительно смотреть на таком экране.

А если запись хотя бы в HD 720 – результат будет уже стремиться к 4K, и это реально заметно. Обратите внимание на детали лиц и текстуру кожи! Буквально все детали изображения, окантовка шрифтов, лица людей, вода, небо и различные объекты выглядят лучше.

Процессор как будто вцепляется бульдожьей хваткой в изображение, подтягивая, разглаживая, или наоборот выделяя отдельные элементы картинки так, как будто источник записан с гораздо более высоким качеством, чем это есть на самом деле.

Помните я говорил о выгорании пикселей на OLED матрице, если изображение слишком долго остается статичным?

Для борьбы с этим эффектом OLED телевизоры постоянно смещают картинку на несколько пикселей в разные стороны, чтобы сгладить этот эффект, но в Sony пошли еще дальше. Например логотип канала, всегда расположенный в одном месте, обычным телевизором игнорируется, поскольку остальная часть кадра меняется динамически.

А вот A1 научился следить буквально за каждым пикселем, и обнаружив статичный логотип начнет слегка сдвигать или делать полупрозрачным только его, независимо от происходящего на экране!

На счет звука. Помните я говорил, что на A1 звучит весь экран с помощью технологии Acoustic Surface™? Это достигается за счет двух пар специальных катушек, жестко закрепленных на задней стенке к корпусу.

Так вот, звуковые волны внутри этих катушек заставляют вибрировать корпус и экран вместе с ним, фактически добиваясь того эффекта, что звучит сама картинка, со всей своей площади.

Очередное же чудо заключается в том, что не смотря на монолитную конструкцию корпуса слышен не только совершенно четко различимый стерео эффект, но и даже глубина звуковой сцены, как будто в распоряжении слушателя продвинутая система из нескольких колонок, размещенных по по всей комнате. Не знаю, как этого удалось добиться, но факт остается фактом, A1 наверное один из немногих телевизоров, которые абсолютно не нуждаются в дополнительной акустике и сауд-баре для того чтобы наполнить качественным и детальным звуком окружающее пространство.

Что еще? К достоинствам аппарата я отнес бы и то, что в качестве смарт тв выбрана не WebOS, Tizen, или любая другая закрытая операционная система, а чистый Android TV.

В своей телевизионной реинкарнации Android выглядит крайне дружелюбно для неподготовленных пользователей и оптимизирован под управление джойстиком пульта ДУ. Иконки меню и кнопки большие, а в любой закуток можно добраться буквально за пару кликов.

Продвинутым же пользователям Android 7, а на борту A1 именно он, позволяет устанавливать любые сторонние приложения, онлайн кинотеатры, игрушки и даже торрент клиенты, чтобы качать кино и сериалы напрямую из интернет на USB флешку.

В принципе, при наличии качественного соединения с сетью про эфирную или спутниковую антенну можно забыть полностью, поскольку все что нужно решается с помощью установки соответствующих приложений.

А еще традиционно сильной стороной Google систем, конечно, является голосовой поиск. Тут он есть тоже, и нажав на пульте кнопку с изображением микрофона можно искать фильмы голосом, узнавать курсы валют, погоду и прочие радости, без необходимости ввода с клавиатуры.

Впрочем, не стоит забывать что клавиатуру и мышь сюда подрубить тоже можно, и с любым офисным пакетом и электронной почтой телевизор можно превратить в полноценный компьютер.

Вам может показаться, что я излишне оптимистичен, и у A1 нет недостатков. Это не так. Главный, но очень существенный это цена, которая делает этот телевизор недоступным для многих желающих, ведь почти 300 тысяч за версию 55 дюймов и 400 за 65 дюймов могут себе позволить далеко не все.

С другой стороны, корейские OLED и QLED телевизоры той же диагональю экрана стоят сопоставимо, но вот в нюансах картинки проигрывают однозначно. Больше всего это заметно на не слишком качественных исходниках, и особенно, если два аппарата поставить рядом.

Флагманский телевизор Sony классно смотрится, классно показывает и классно звучит. В этом смысле A1 OLED TV из тех устройств, которые реально не боятся сравнений!

Видео версия. Обзор Sony Bravia OLED A1 TV: