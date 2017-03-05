Sony Xperia Ear. Умный собеседник в твоей голове.

К Sony можно относиться как угодно, но всегда приклоняться за бесконечно узнаваемый Sony style и не на кого не похожую жажду творить что-то необычное и практически неповторимое, даже если это плохо окупается или вообще не приносит прибыли.

Таких примеров не один и даже не десять. Буквально вся история этого японского производителя усеяна инновациями и рискованными шагами в сторону от общественных норм и привычных гаджетов.

К примеру нам, жителям 2017-го уже дико заглядывать в 2006 год, когда на рынке появился первый, так называемый UMPC (Ultra Mobile Personal Computer) – ноутбук, формате слайдер с клавиатурой, который помещался на ладони и весил всего всего пол килограмма. Это SONY UX50 и он начал продаваться еще в 2006-м, за год до первого айфона, во времена, когда когда вес нормального ноутбука был не меньше 3-х килограммов, а на рынке операционных систем царствовала Windows XP.

Другой пример- складной планшет с двумя экранами Sony Tablet P, буквально встряхнувший рынок в 2012-м и предлагающий в рамках планшета раскладную конструкцию с двумя экранами, информация на которых не повторялась, а продолжалась, даже не смотря на широкий зазор между ними.

Из последних чудес Sony style напомню о существовании автономных объективов смартографов, с большими матрицами и шикарным зумом, подключаемых к любому смартфону через wi-fi. Например, эта модель QX-30 оснащается 30-ти кратным оптическим зумом и технологиями, абсолютно не достижимыми для карманного гаджета.

Самый же большой кайф Sony заключается в том, что это желание ставить индустрию «с ног о на голову» у нее не иссякает, и буквально каждый год находятся необычные и невероятные гаджеты, которые сложно вписываются в привычные рамки.

Об одной из таких новинок мы сегодня и поговорим – это персональный голосовой ассистент Sony Xperia Ear в формате обычной BT гарнитуры.

Для начала следует пояснить за чем это нужно. Итак, голосовые ассистенты сегодня есть у всех трех мобильны хоперационных систем. С владельцами Apple говорит Siri, у Microsoft есть Cortana, а многочисленную армию Android взбодряет напутствиями Google Now или Google Assist в последних смартфонах Pixel. Логика всех этих систем примерно одинакова – вы задаете вопрос машине человеческим языком и получаете ответ на экране или также хорошо поставленным автоматическим голосом.

В телефонах эта функция прижилась еще мягко горя не слишком здорово, хотя популярность голосовых ассистентов сильно рознится от региона, и если в силиконовой долине увидеть человека, который разговаривает со смартфоном не так уж и сложно, то вот в деревне “Гадюкино” его могут принять за душевно больного, да еще аппарат отобрать… И проблема здесь даже не в том, что приходится разговаривать со смартфоном, а в том, что он отвечает вслух, и это становится достоянием окружающих.

Так вот, Xperia Ear пытается решить именно эту задачу и стать персональным голосовым ассистентом, магия которого доступна только хозяину.

Что же представляет собой этот гаджет со столь амбициозными задачами. Если не знать о возможностях этой маленькой штучки, ее легко спутать с обычной bt гарнитурой, столь популярной у водителей и вечно спешащих менеджеров.

В принципе, внешне они даже не отличимы- компактная конструкция 3 на 2 сантиметра с насадками под размер ушного канала и для крепления на самой ушной раковине.

На моем среднестатистическом ухе подошли средние из трех доступных насадок, и гаджет сидит на ухе как влитой, позволяя скакать или мотать головой, не боясь того, что он выпадет.

Еще один очень важный параметр – вес менее 7 граммов, благодаря чему гарнитура перестает ощущаться на ухе достаточно быстро, и я даже вздрогнул от сигнала во время входящего звонка, просто забывшись…

Для ответа на входящий вызов можно нажать кнопку на корпусе, а можно воспользоваться и более продвинутыми функциями, например кивком головы.

Это становится возможно благодаря встроенному акселерометру- гаджет понимает кивки или отрицательное мотание головой для настройки на соответсвующие действия.

Еще один плюс в карму, отсутствие механической кнопки включения. На корпусе есть специальный датчик, понимающий, что гарнитура закреплена в ухе, после чего она запускается, а при изъятии переходит в режим сна.

Для зарядки предусмотрен совершенно классный аксессуар, в который гарнитура убирается целиком, и служащий как жесткий кейс для переноски и зарядная станция со встроенным аккумулятором, позволяющая несколько раз зарядить встроенный в Ear аккумулятор. Но это все хоть и удобно, но достаточно прозаично и есть у многих. В чем же тогда чудо? А чудо в интеллектуальной связке смартфона и гарнитуры, замешанной на синтезе голоса и распознавании речи.

Sony позиционирует эту штуку как персональный голосовой ассистент, понимающий пару десятков команд, умеющий управлять смартфоном или читать на ухо пользователю не только сообщения, но и статьи википедии на любую тему.

Очень круто, что русский поддерживается сразу и является одним из 8 доступных для системы языков, включая британский и американский английский. Получается, что Sony добавила наш «великий и могучий «в весьма почетный шорт лист совместимости, где пока нет португальского, польского или финского…

Вся настройка ведется через приложение Xperia Ear, и после сопряжения можно выбрать каким голосовым синтезом вы предпочитаете пользоваться.

В моем случае их 3- фирменный S-Voice от Samsung, Google Now и непосредственно сам Sony Assistant, причем по качеству русской речи и сложности проговариваемых фраз именно он воспринимается круче всех, разве что скорость чтения можно было бы чуть чуть ускорить.

Приложение позволяет настроить, какую информацию вы хотите получать в ухо в начале дня, будь то данные календаря, прогноз погоды, пропущенные события или новости. Для полной персонализации можно ввести даже свое имя, и ассистент начнет обращаться к тебе по имени.

Также в программе настраиваются приложения, которые могут отправлять свои данные ассистенту, функции короткого и длинного нажатия кнопки на корпусе и стиль управления – стандартный или упрощенный.

Дело в том, что в стандартном режиме нужно нажать кнопку- прослушать приветствие «произнесите команду», услышать пиликаниье и после этого сказать «погода на завтра». В принципе это занимает не так много времени, но особенно нетерпеливые могут выключить все промежуточные стадии, и произносить команду сразу после нажатия кнопки. Лично мне показалось это не очень комфортно- вроде как лезешь без спроса, а так барышня поощряет к общению, и ты формулируешь вслух задачу.

Вот список всех запросов, которые понимает система.

На счет качества распознавания- оно выше среднего. И на шумной улице и в помещении 8 из 10 запросов отрабатываются правильно, поскольку для контроля синтезированный голос повторяет его перед озвучиванием результата.

Среди всех команд круче всего запустить навигацию, причем дама из уха уточнит пешком, на машине или общественным транспортом мы собираемся передвигаться, а затем голосом подсказывает где повернуть. Также полезно отправлять сообщения друзьям из списка контактов не отрываясь на экран смартфона. После произнесения имени контакта последует уточнение на какой номер отправлять мобильный или домашний, затем можно диктовать текст сообщения. А еще можно прослушать текст входящего сообщения, также не прикасаясь к смартфону, и только ради этого можно сказать, что разработчики старались не зря.

Самой же экзотической функцией ассистента можно назвать голосовые запросы к википедии, и если объект вашего интереса корректно распознан, а соответствующая статья доступна on-line – идти и слушать умного собеседника в голове.

Что не понравилось? Начнем с автономности, но тут уж никуда не деться – от полной зарядки Xperia EAR работает в активном режиме около 4-х часов, хотя и умеет автоматически засыпать если к нему какое-то время не обращаться.

У конкурентов с этим еще сложнее, например Apple AirPods работают примерно столько же, а недавно побывавшие в моих руках Samsung Gear IconX, при сходных габаритах самого капсюля живут от одной зарядки в два раза меньше, хотя задача и тех и других в основном лишь слушать музыку, а не беседовать с хозяином гаджета.

Видимо с расчетом на это зарядный кредл с аккумулятором желательно дома не забывать, а заряжается Ear примерно за час, ну а поскольку это не предмет первой необходимости, пережить можно.

Также хочу отметить, что иногда гарнитура отказывалась общаться и замолкала, а после нажатия на кнопку она лишь пиликала, не реагируя на голосовые команды.

Вряди Sony решили таким образом имитировать женский характер. Скорее всего это недоработка ПО, которую устранят с очередным обновлением.

Ну и цена в 12000 рублей за один наушник, пусть и с зачатками интеллекта для многих может показаться завышенной, но мы все равно любим тех ребят в Sony, которые не боятся экспериментировать и выпускают странные, но очень крутые гаджеты.

Видео версия обзор Sony Xperia Ear: