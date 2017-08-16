“Умный дом” своими руками. R4S Guard.

Идея автоматизации дома и добавления НЕ умным гаджетам возможности дистанционного контроля, управления и взаимодействия между собой является сегодня едва ли не самой модной. Это, если можно так выразиться, бытовая часть «интернета вещей», о котором наверняка слышали даже самые далекие от высоких технологий пользователи.

Речь идет о маленьких умных помощниках, умеющих общаться друг с другом без участия человека, и объединенных в некую инфраструктуру.

На уровне промышленного производства это могут быть датчики следящие за параметрами корабля или конвейера, на уровне города умные светофоры и различные сенсоры, а на уровне бытового ЖКХ, ну скажем счетчики воды и электричества, самостоятельно передающие показания в управляющую компанию без участия человека. Все это и есть «интернет вещей» безумно интересный и многогранный, однако в этом видео я не ставлю перед собой задачи рассказать о том как все это регулируется и работает, речь пойдет об одном из бытовых направлений – умном доме, и о том, как я построил свою систему, и из чего она состоит.

Прежде всего я отталкивался от конкретных задач, по автоматизации своего загородного дома, а не просто попробовать как это работает для равлекухи, поэтому начал с выбора поставщика оборудования.

Вопрос этот очень важный, поскольку несколько устройств связываются в одну миниатюрную сеть, с единым управляющих хабом, а подключение компонентов разных производителей и стандартов к такой системе становится крайне проблематично, если не сказать невозможно.

Итак, глобальных задач было две. Во-первых безопасность дачного дома. Я хотел получить контроль проникновения на территорию, открывания дверей и движения, желательно с видео фиксацией.

Вторым по важности моментом была задача дистанционно запускать котел, который управляет горячей водой и климатом в доме, чтобы иметь возможность приезжать на дачу не в холод, а к теплым батареям, полАм и горячей воде в кране.

Плюс к этому очень важна возможность дистанционной периодической активации обогрева зимой, чтобы вода не замерзала в трубах, и дом всегда был готов к приезду хозяев.

Внимательно изучив варианты, я понял что самое простое, но далеко не самое умное решение – розетка с управлением с мобильного телефона. В большинстве случаев это довольно дубовые гаджеты, умеющие включать и отключать нагрузку по звонку или смс сообщению, и ничего больше.

Конечно их плюс в том, что для управления не нужен интернет, достаточно сотовой сети, но в моем случае эта проблема уже решена с помощью компактного роутера с симкартой, который постоянно раздает интернет по всему дому.

Таким образом, я стал ориентироваться на умные гаджеты, управляемые через сеть, способные решать обе мои задачи, и, как я уже отмечал, обязательно одного производителя. Не буду утомлять вас рассказом о муках выбора, но в финале оказались три производителя, со своими линейками smart home – Xiaomi, Sonoff и Redmond.

Первая компания подкупала своей ориентированностью на гиков и широкой продуктовой линейкой, Sonoff в итоге выпала из списка, поскольку кроме различных wi-fi розеток и цоколей для ламп там нет ничего интересно, а Redmond обратил на себя внимание благодаря новой линейке Sky Guard, которая для связи устройств использует не BT а отдельный радиоканал.

При внимательном рассмотрении, оказалось, что модельный ряд Redmond на сегодняшний день уже интереснее и разнообразнее конкурентов, нет проблем с русификацией приложения как у китайцев, есть защищенные уличные розетки, да и в целом стоимость такой автоматизации совсем не кусается.

В основе системы лежит некий шлюз подключения к интернет, который является хабом для связки других компонентов по RF каналу. Опять-таки, сравнивая с Xiaomi отмечу что у них тот же подход, только этот хаб выполнен в виде отдельной шайбы, а инженеры Redmond совместили его с розеткой, создав гаджет 2 в 1. Это так называемый SkySocket RSP-102S.

Получается, что программа минимум- управление отопительным котлом через интернет решается всего одним устройством, и я начал строить свою систему с него. RSP-102S выглядит как проходная розетка с небольшим утолщением, в котором располагается электроника с wifi модулем и всего одной кнопкой на корпусе.

Для управления нужно скачать бесплатное приложение R4S Guard из App Store или Google Play и зарегистрироваться в системе. Забегая вперед скажу, что программа оказалось очень удобно сделана, поскольку на сервере производителя хранится информация о всех добавленных вами устройствах, их конфигурациях и сценариях.

Это значит, что заходить в приложение можно с разных аппаратов под своей учетной записью, видеть и управлять всей своей техникой сразу.

Первым делом шлюз нужно соединить с вашей Wi-Fi сетью, для этого в приложении находим «главное устройство» и добавляем новое, указав параметры подключения к домашнему роутеру- это занимает не больше минуты.

Тут важно отметить, что для подключения и настроек SkySocket должен располагаться в пределах устойчивого wi-fi сигнала. Теперь у нас есть головное устройство, подключенное к системе и нужно создать так называемый «сценарий» его использования и выбрать иконку. Обычно это место установки, и в моем случае сценарий получил название «Дача».

После этого нужно добавить приборы серии SkyGuard, которые будут использоваться внутри сценария «дача», и первым делом это будет сама умная розетка, подклеенная к отопительному котлу.

Важно отметить, что RSP-102S достаточно мощная, и поддерживает коммутацию нагрузки до 3.6 кВт с током до 16А -в моем случае, для котла, этого более чем достаточно.

Заходим в сценарий «Дача», нажимаем плюс и выбираем головное устройство SkySocket. Затем в выпадающем списке тип подключаемого прибора – устройство wi-fi и его иконку. Все, теперь у нас есть возможность дистанционного управления этой розеткой из любой точки мира через интернет подключение. На всякий случай- подробная инструкция по подключению лежит здесь.

Таким образом я решил проблему запуска дачного отопительного котла из дома, причем включать и отключать нагрузку можно вручную, или по расписанию. Для этого есть три режима.

Первый это таймер, или работа розетки по расписанию. В моем случае очень удобно настроить включение котла днем в пятницу и выключение с утра в понедельник. В это время я обычно на даче, и заранее можно не думать о теплых батареях и горячей воде.

Второй вариант «обратный отсчет» мне не подходит, но в случае подключения не котла, а обычного потребителя может кому-нибудь пригодится. Так можно включить или выключить нагрузку через заданный интервал времени от одной минуты до суток, а в третьем пункте «режим отсутствия» можно задать интервал времени, когда нагрузку включать совсем не нужно – например в когда вы уехали в отпуск.

Теперь переходим ко второй части – охранным функциям, которые в системе решаются с помощью нескольких приборов SkyGuard- умного герконового датчика RG-G31S, датчика движения RG-D31S, датчика дыма RSD-R1S и умной камеры SkyCam RG-C1S.

Начнем с контроля открытия и закрытия, который решается с помощью двухкомпонентного датчика G31S, использующего одну батарейку со сроком службы минимум пару лет.

В одной его части расположен магнит, а во второй геркон, который размыкает и смыкает цепь. Сигнал об этом передается по RF на частоте 413 mHz на расстояние от 20 до 80 метров, в зависимости от условий приема на SkySocket, который отправляет уведомление о статусе на смартфон.

Это значит, что при подключении такого автономного датчика на дверь, окно или даже шкаф, можно всегда получать уведомление и принимать меры.

Еще одной очень удобной особенностью системы является то, что что одними лишь уведомлениями пользователя дело не ограничивается, в конце концов, это же «интернет вещей» и приборы могут взаимодействовать друг с другом – отправляя сигналы своим железным коллегам по объекту, отвечающим за освещение или розетки, но об этом чуть позже.

Вторым компонентом системы безопасности я использовал датчик движения RG-D31S. Это тоже автономная система, работающая от трех пальчиков батареек формата ААА.

Радиус действия 8 метров и угол обзора 180 градусов позволяют закрепить коробочку над дверным косяком. Теперь любое движение будет приводить к отправке уведомления на смартфон владельца или команды на другие приборы в связке- лампы или умные розетки.

То же самое касается и датчика дыма RSD-R1S. Заправляем в него 3 батарейки AAA, добавляем к системе и крепим в потенциально пожароопасном месте, хоть в бане или сарае с дровами. Главное, чтобы там небыло очень холодно, влажно и SkySocket был в пределах устойчивой связи. Теперь при при любом задымлении сработает громкий зуммер на самом датчике и придет уведомление на смартфон.

Последним компонентом, который я приспособил для безопасности дачи стала камера SkyCam RG-C1S. Это устройство, оснащенное инфракрасной подсветкой может работать и днем и ночью, передавая для контроля картинку на смартфон, или записывая автономно на карточку памяти.

Здесь в интерфейсе приложения есть собственный пункт «безопасность», в котором можно настроить реакцию камеры на движение в кадре, по расписанию. При этом можно начать запись видео со звуком, посылать сигнал в само помещение и, конечно, отправлять уведомление пользователю.

Закрыв таким способом два главных вопроса к даче- управление котлом и контроль доступа, когда меня нет поблизости, я стал думать, каким образом можно еще апгредить систему с помощью умных розеток, и решил что было бы очень удобно дистанционно включать свет на участке.

Для этих целей можно использовать два варианта розеток серии SkyGuard, тоже работающих по RF каналу- SkySocket R1S и R2S, каждая из которых способна коммутировать нагрузку с током до 16А.

Причем R2S отличается еще и защищенным исполнением по стандарту IP44, с возможностью установки на улице. Именно ее я и планирую использовать для этих целей, поскольку электрическое подключение у меня уже выведено за пределы дома.

Технически же обе розетки абсолютно идентичны, и могут работать в двух режимах – прямого управления со смартфона через хаб, и взаимодействия с другими датчиками, например контактным.

Это значит, что различные устройства можно объединять в сложные цепочки- к примеру контактный датчик двери будет не только отправлять уведомление на смартфон, но и включать свет в коридоре, музыку или кондиционер.

Что касается умной линейки Redmond SkyGuard, то все завелось и работает без нареканий. Особенно здорово то, что для соединения устройств используется на BT, собственный RF канал, и то что все очень быстро и удобно подключается без глюков и осложнений.

Из пожеланий на будущее, я хотел бы видеть больше гибких настроек для каждого гаджета, например чтобы для розеток R1S и R2S тоже можно было настраивать автоматические сценарии и расписание, как для материнского блока RSP-102S, или датчик движения бы понимал, когда я дома, а когда нет, и бесконечно не присылал бы мне оповещения, когда я прохожу по коридору. В целом же я совершенно доволен, и собрав «умный дом» своими руками понимаю, что система хорошо масштабируется и по мере возникновения новых вопросов в будущем, я смогу подключить и настроить практически все что мне нужно…

Видео версия обзор “умный дом” своими руками: