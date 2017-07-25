VEON. Как “Билайн” рубит окно в цифровой мир.

Цифровая платформа, агрегатор контента, среда для общения, даже единое окно входа в сеть для пользователя смартфона- как только не называли VEON на презентации “Билайн”, которая прошла в Москве 19 июля. Меня зовут Андрей Соловьев, и обычно наш проект не делает обзоры софта, но почему бы и нет, тем более что мне удалось побывать на этой презентации и получить комментарии от одного из топ-менеджеров “Билайн”. Так что я все же попытаюсь рассказать, о том что это и как работает…

Итак, его имя VEON- он умеет быть чатом и видео звонками для пользователей, он может собирать для вас персональную новостную ленту, через него можно слушать музыку и смотреть видео, получать скидки и предложения от сервисов и магазинов.

Это целый комбайн для разных на первый взгляд задач, подчиненных одной цели – дать пользователю одно приложение, в котором эти функции сочетаются, не мешают, а наоборот дополняют друг друга. Программа уже доступна для пользователей IOS и Android и работает на любых устройствах и в сетях любых сотовых операторов.

Если вы захотите обидеть кого-нибудь из создателей этой платформы, достаточно всего лишь назвать VEON мессенджером, и спросить о том, зачем в современном мире нужен еще один?

Лучше всего на это отвечает вице-президент по развитию цифрового бизнеса Джордж Хелд, который сказал примерно следующее – для обычного мессенджера чат и звонки это все на что он способен, а для VEON это лишь небольшая часть его возможностей. И на грузовике и на кабриолете можно перемещаться по дороге, но созданы они для разных задач.

Действительно, если посмотреть на главный экран VEON, то мы увидим некую информационную ленту, в которой перемешаны чаты от пользователей, новости на интересующую нас тематику и бонусы от партнеров, видео и многое другое.

Все это движется сплошным полотном вслед за пальцем вверх или вниз. Если мы захотим что-то написать кому-то из списка контактов – ищем его в ленте или переходим в закладку контактов. Если нас интересуют новости на любую тематику- переходим в каналы и выбираем что интересно видеть в подписке.

То что вы открывали в последний момент сдвигается к верху – люди, купоны, фильмы и чаты формируют единую ленту. Также как и в любом мессенджере можно отправить сообщение текстом, эмодзи или gif файлом, или позвонить через VEON, минуя привычный голосовой канал связи и используя лишь передачу данных.

Кстати, в этом месте зарыт любопытный бонус, делающий VEON более интересным именно для абонентов “Билайн”. Дело в том, что не смотря на бесплатность чата и звонков, интернет трафик платформа расходует, так вот для своих, и на территории России, “Билайн” не будет этот трафик учитывать, причем абоненты всех тарифов без исключения могут пользоваться системой и при нулевом балансе в полном объеме, включая звонки и просмотр видео.

А еще абонентам прямо внутри VEON будет доступна закладка с личным кабинетом, настройками и возможностью пополнения счета. Развлекательный контент внутри приложения – музыка и видео, являются одной из отличительных особенностей VEON. Среди доступных каналов подписки есть и “Билайн ТВ” и закладка с фильмами.

В компании подчеркивают, что все наполнение тут легальное, в хорошем качестве и абсолютно бесплатно. Просто выбираем фильм и начинаем просмотр на экране смартфона или планшета. Повторю, что расходуется лишь трафик данных, и в случае Wi-Fi подключения он никак не лимитирован, ну а абоненты “Билайн” в домашнем регионе видео тоже смотрят совершенно бесплатно.

Сразу после пресс-конференции мне удалось задать несколько вопросов одному из идеологов VEON, вице-президенту Билайн по развитию цифрового бизнеса Джорджу Хелду. Целиком это видео интервью можно посмотреть в видео версии обзора внизу страницы.

Пожалуй, VEON действительно больше чем просто мессенджер, а из таковых к нему ближе всего Telegram, в котором есть новостные каналы или Viber, с помощью которого не так давно стало возможно совершать online покупки.

Но если в Telegram контент формируется пользователями, то VEON предлагает информацию по различным темам от афиллированных контент провайдеров, примерно также как это делает Flip Board. Какой из этих подходов более правильный сказать сложно, потому что генерируемого пользователями контента море, но часто он не очень высокого качества, тогда как проверенные каналы не могут похвастать большим разнообразием.

И новостных агрегатов, на сегодняшний день, наверное не меньше чем мессенджеров, взять хотя бы Google Now, Яндекс Дзен, или даже Samsung Bixby. Фишка VEON в том, что он попытался объединить «под одной крышей» сразу несколько функций, такие как мессенджер, новостной агрегатор, онлайн кинотеатр и даже купонно скидочный агрегатор.

Зачем это нужно самой компании – думаю очевидно. VEON как многослойный торт может быть интересен совершенно с разных сторон. Для оператора сотовой связи это приманка для новых пользователей за счет безлимитного трафика, звонков и просмотра видео. Для магазинов – хороший повод поймать клиента бонусом или скидкой, а для агрегатов контента найти новую огромную аудиторию, которая оформит подписку на их новости.

На экране смартфона смотрится все это довольно опрятно, интерфейс легок и не перегружен функциями, хотя некоторых моментов, на мой взгляд уже не хватает.

Например, было бы удобно отправлять в чате любые файлы, менять тему оформления, назначать отдельные сигналы уведомлений различным контактам или продолжать начатое чтение офлайн без подключения к сети, и много чего по мелочи…

Впрочем, у “Билайн” довольно серьезная ставка на развитие этой платформы, и есть надежда что многие новые функции мы увидим в будущих обновлениях. Компания с большим энтузиазмом начала прорубать это новое виртуальное окно в цифровой мир, ну а насколько хорошо это получится, и добьется ли VEON популярности у конечных пользователей покажет время…

Если вам интересно, тут можно скачать VEON для IOS и для Android.

Видео версия обзор VEON и интервью с Джорджем Хелдом: