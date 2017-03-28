Yi Car DVR. Необычный видеорегистратор с Wi-Fi и ADAS.

Необходимость видеорегистратора в авто – понятие философское. Одни считают это ненужной блажью и тратой денег, другие – даже не выезжают со двора без фиксации событий, причем, желательно, впереди и позади машины. Истина, как обычно, лежит где-то посередине…

Лично я склоняюсь ко второму подходу, и не из-за мнительности и паранойи, а просто потому что сегодня в больших городах автоподставы становятся весьма неплохим и прибыльным бизнесом, а висящий на стекле видеорегистратор – лишний повод не привлекать внимания таких «бизнесменов», да и в реальной дорожной коллизии тоже пригодится.

Об этих устройствах мы уже писали и говорили не раз и не два, и постепенно я вывел для себя минимально-приличные требования для качественной записи на такую машинку:

чипсет – минимум Ambarella A7 хорошая матрица стеклянный, достаточно светлый объектив для качественной дневной/ночной съемки.

Все остальное, включая GPS для штампа скорости и записи трека, базу данных радаров и засад, контроль полосы и дистанции уже можно добавлять по вкусу, если бюджет позволяет, но к основной задаче такого гаджета – фиксации событий в любую погоду и при любом освещении, это уже совсем не относится.

До настоящего момента я пользовался для таких целей AdvoCam FD8, однако за пару зим у него «сдох» встроенный аккумулятор, и каждое выключение зажигания стало приводить к аварийному завершению записи, что серьезно раздражало и портило карточку памяти. Сначала была идея купить нечто подобное, но затем я вспомнил про Yi Dashcam Car DVR – небезызвестный продукт Yi Technology, входящей в концерн Xiaomi, и специализирующейся на различных видео гаджетах. Идея рискнуть и попробовать эту штуку на собственном опыте возникла из-за невысокой стоимости, крутой начинки и встроенного Wi-Fi.

После недолгих поисков и метаний между возможностью купить в РФ, на Aliexpress или на GearBest я остановился на последнем, поскольку уже имел опыт быстрого и беспроблемного общения с ними. Решение оказалось правильным, поскольку выбранный на GearBest Yi Car DVR примерно за те же деньги был на 100% с международной английской прошивкой и пришел в Питер всего за 12 дней!

В моем личном рейтинге такая скорость побила все возможные рекорды при покупке из китайских интернет-магазинов.

В отличие от множества видеорегистраторов, доступных сегодня на нашем рынке, этот явно пошел по другой ветви эволюции, и больше похож на экшн-камеру, эдакий GoPro style.

В комплекте, помимо крепления на стекло (присоска или площадка со скотчем 3M на выбор), длиннющего провода с microUSB на конце и стандартного адаптера для прикуривателя, нет ничего.

В целях экономии картой памяти система не комплектуется, причем карточка тут требуется очень быстрая – не ниже 10 класса.

Для тех, кто любит снимать регистратор на ночь, у меня плохие новости – защелка на корпусе неудобная, а питание подключается напрямую к прибору, так что быстро и одной рукой аппарат не снять и не прикрепить обратно – это требует времени и внимания. В моем случае проблемы не вижу, ибо держу регистратор за зеркалом на стекле круглосуточно.

В качестве центрального процессора используется последнее творение компании Ambarella – A12A55. Как оно соотносится с чипами прошлого поколения и решениями Novatek можно, увидеть на этой картинке.

Если добавить к этому светосильный объектив с апертурой F1.8 и широкоугольной оптикой 165 градусов, потенциал системы становится весьма интригующим.

Однако матрица Aptina AR0230 с разрешением 2.1 мегапикселя спускает с небес на землю, поскольку рассчитана на честное разрешение максимум FHD и, по мнению разработчиков, изначально разрабатывался для охранных систем.

Как же это реализовано внутри нашего аппарата?

Для начала скачиваем и устанавливаем приложение из AppStore или PlayMarket. Если у Вас Android, рекомендую русскоязычную версию от Miui.su., я же поставил английскую из PlayMarket:

С помощью нее подключаемся к регистратору через Wi-Fi точку доступа, которую он сам запускает сразу же после включения. Через программу удобно настроить разрешение записи, режим экрана, активировать виртуального помощника ADAS и автоматически настроить дату и время, которые регистратор получает из смартфона.

Принципиальное удобство такого подключения еще и в том, что в любой момент можно скачать записи с карты для сохранения на смартфон или отправки по электронной почте, если это необходимо, без необходимости извлекать карту памяти из прибора и искать ближайший кардридер.

В настройках можно вытащить разрешение FHD с частотой 30 и 60 кадров в секунду, а вот SuperHD 1296p хоть и поддерживается, но уже с помощью программной интерполяции. Все настройки и контроль можно вести и со встроенного экрана диагональю 2.7 дюйма, но на смартфоне это делать на порядок удобнее!

Переходим к самому интересному- качеству записи. Ниже представлены примеры съемки в разных погодных условиях и в при разном освещении. На мой взгляд, картинка получается более-менее приличной:

Вот идеальные условия для любой системы:

Здесь освещение хуже- дождь и пасмурная погода:



Снег и блики при плохом освещении:



Ночная съемка для любого регистратора – головная боль, и пока я не встречал ни одного действительно крутого решения, но и здесь Yi Dashcam Car DVR старается примерно на 4 с минусом.

Еще один важный момент на счет записи – не смотря на формат mp4 система не старается сжимать полученный результат. Таким образом, двухминутные фрагменты “весят” примерно по 400 мегабайтов, так что карточку для записи нужно иметь побольше, иначе сможете заглядывать в прошлое не дальше чем на 1-2 часа…

Насчет виртуального ассистента водителя ADAS. Эта аббревиатура расшифровывается, как Advanced Driving Assistance Systems, что можно перевести как продвинутые системы помощи, для облегчения жизни водителю: функции предотвращения ухода с полосы движения, функции мониторинга мёртвых зон, контроль расстояния до впереди идущего автомобиля и т.д. Эти технологии с множеством датчиков в качестве дорогих опций присутствуют в продвинутых автомобилях, и часто работают довольно не плохо.

В нашем случае – никаких продвинутых датчиков у системы нет, а все выводы об опасном приближении к впереди идущему авто или покидании полосы движения, аппарат принимает на основе картинки с матрицы, и чаще всего ошибается. На практике это означает, что при активации система будет каждые несколько минут ругаться на английском и призывать быть осторожнее. За счет случайности и непредсказуемости такого поведения регистратора, это довольно быстро утомляет. В таком виде считаю реализацию ADAS на регистраторе абсолютно бестолковой и бесполезной.

Итак, выводы. Прежде всего, что понравилось:

Соотношение цены/возможностей при хорошем качестве записи. Настройка и подключение по Wi-Fi – просто недосягаемый ранее уровень удобства. Покупка на GearBest. Это удобно быстро и безопасно.

Что не понравилось:

Нет быстросъемного крепления на стекло. Слабая 2-мегапиксельная матрица (реально лишь FHD), не раскрывающая потенциала процессора Ambarella A12. Нет GPS, штампа скорости и номера авто на картинке. Работа системы ADAS в реальных дорожных условиях бесполезна.

Если сравнивать с продвинутыми аппаратами сопоставимого уровня картинки для FHD, почти все они будут стоить в 2- 2,5 раза дороже. Зато там может быть GPS, но точно не будет Wi-Fi. Что вам ближе – решает сами, но Yi Dashcam Car DVR, на мой взгляд, точно заслуживает внимания…

P.S. Видео версии у этого текста нет- примеры съемки говорят сами за себя, а если Вам интересно, купить Yi DashCam Car DVR с быстрой доставкой можно на Gearbest.com. Если же вам интересны другие модели регистраторов можно посмотреть тут.

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