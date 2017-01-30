Alcatel: модульный смартфон на MWC 2017

Не только Sony порадует нас пятью смартфонами на MWC 2017: Alcatel не хочет отставать и планирует показать свою пятёрку гаджетов.

Информации о них не так много, однако известно, что один из них будет модульным — заменяемые задние крышки добавят девайсу различные возможности по примеру Moto Z. Какие конкретно функции это будут, пока неясно. Одно из изображений подобной крышки показывает налчие на ней разноцветных диодов, которые, скорее всего, будут светиться в такт музыке аналогично JBL Pulse.

Кроме заменяемых панелей смартфон получит основную 13 Мп камеру и двойную вспышку. В качестве чипсета будет использована неизвестная модель MediaTek с восьмиядерным процессором. Возможно, речь идёт о смартфоне Alcatel Idol 5. Стоимость аппарата может составить порядка €320 и более. Презентация продуктов Alcatel в рамках MWC 2017 намечена на 26 февраля.

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