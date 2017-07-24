Apple iPhone 8: финальный дизайн на рендерах

Осенью мы ждём от Apple анонса самого дорогого смартфона за всю историю компании – iPhone 8. Тем временем рендеры, показывающие финальный дизайн гаджета, уже появились в сети.

Новая утечка ещё раз подтверждает, что новинка обойдётся недёшево: цены на iPhone 8 будут начинаться с $1100-1200. Хоть как-то смириться с данным обстоятельством должен помочь тот факт, что базовая модель может получить 128 Гб встроенной памяти. Кроме неё будет предложена более дорогая версия с 256 Гб на борту.

Что же касается рендеров, то они созданы производителем чехлов на основании информации от неких источников из цепочки поставщиков компании Apple.

Аппарат оснащён OLED дисплеем с диагональю 5,8 дюйма, который занимает практически всю площадь передней панели. Рамки в меру тонкие – около 4 мм со всех сторон. Они позволят избежать слишком частых случайных нажатий на экран. Как будет использоваться верхняя часть дисплея? Источник утверждает, что по бокам от камеры и сенсоров будет отображаться статус батареи и связи, а уведомления появятся в нижней части, в некой “функциональной области”.

Рендер нижней грани устройства показывает, что джек для наушников сюда не вернётся: разъём Lightning снова будет выполнять двойную функцию. Тем не менее, на другом конце комплектного зарядного кабеля вполне может оказаться “вилка” USB Type-C, что сделает возможной быструю зарядку (впервые для смартфонов Apple). Последняя будет очень кстати, учитывая, что ёмкость батареи ожидается выше, чем у iPhone 7 Plus.

Как и в предыдущих iPhone здесь снова появится стереозвук – сочетание мультимедийного динамика на нижней грани и усиленного разговорного на передней панели. Кнопка питания будет увеличена – скорее всего, туда встроят сканер отпечатков пальцев.

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